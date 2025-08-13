ETV Bharat / sports

Watch: क्लीन बोल्ड होने के बावजूद बल्लेबाज रहा नॉट आउट, देखता रह गया गेंदबाज - AUS VS SA 2ND T20

AUS vs SA 2nd T20: दूसरे टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 57 रनों से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली.

Australia batter remains not out despite being clean bowled
क्लीन बोल्ड होने के बावजूद बल्लेबाज रहा नॉट आउट (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 13, 2025 at 3:53 PM IST

AUS vs SA 2nd T20: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच 12 अगस्त को डार्विन में खेला गया. जिसको मेहमान टीम ने 57 रनों से जीत दर्ज करके सीरीज एक से बराबर कर ली. मैच के दौरान उस समय अजीबोगरीब घटना भी घटी जब तेज गेंद स्टंप से टकराई और बेल की लाइट भी जल गई लेकिन अंपायर ने बल्लेबाज को आउट नहीं दिया.

क्लीन बोल्ड होने के बावजूद बल्लेबाज रहा नॉट आउट
दरअसल मैच की दूसरी इनिंग के दौरान पारी का 13वां ओवर दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर कार्बन बॉश डाल रहे थे. उन्होंने उस ओवर की दूसरी ही गेंद पर आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मिशेल ओवेन को बोल्ड कर दिया लेकिन स्टंप की बेल जमीन पर न गिरने की वजह से अंपायर ने बल्लेबाज को आउट नहीं दिया. जिसकी वजह से गेंदबाज निराश होकर अपना सिर पकड़ कर वहीं बैठ गया.

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. आईसीसी के नियम के अनुसार बल्लेबाज को उस समय तक आउट करार नहीं दिया जा सकता जब तक कि बेल जमीन पर न गिर जाए.

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टी20 (AUS vs SA 2nd T20)
मैच की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने डेवाल्ड ब्रेविस के नाबाद 125 रनों की बदौलत का 20 ओवर में 7 विकेट पर 218 रन बनाने में कामयाब रहा. ये ब्रेविस का पहला टी20I शतक था.उन्होंने 25 गेंदों में अपना अर्धशतक और फिर 41 गेंदों में शतक पूरा किया. ब्रेविस ने अपनी पारी में 12 चौकों और 8 छक्के भी लगाए.

219 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही और 16 रन पर अपना पहला विकेट हेड के रुप में खो दिया. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की रन गति तो तेज रही लेकिन उनके विकेट गिरने कर रफ्तार नहीं रुकी. जिसकी वजह से पूरी टीम 17.4 ओवर में 165 रनों पर ऑलआउट हो गई. जिसकी वजह से दक्षिण अफ्रीका को 53 रनों से जीत मिल गई.

ऑस्ट्रेलिया की ओर से टिम डेविड 24 गेंद में 50 रन बनाने वाले शीर्ष स्कोरर रहे. यह हार ऑस्ट्रेलिया की टी20I में दूसरी सबसे बड़ी अंतर से हार है और मेजबान टीम की इस प्रारूप में 10 मैचों में पहली हार भी है.

