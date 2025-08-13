AUS vs SA 2nd T20: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच 12 अगस्त को डार्विन में खेला गया. जिसको मेहमान टीम ने 57 रनों से जीत दर्ज करके सीरीज एक से बराबर कर ली. मैच के दौरान उस समय अजीबोगरीब घटना भी घटी जब तेज गेंद स्टंप से टकराई और बेल की लाइट भी जल गई लेकिन अंपायर ने बल्लेबाज को आउट नहीं दिया.
क्लीन बोल्ड होने के बावजूद बल्लेबाज रहा नॉट आउट
दरअसल मैच की दूसरी इनिंग के दौरान पारी का 13वां ओवर दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर कार्बन बॉश डाल रहे थे. उन्होंने उस ओवर की दूसरी ही गेंद पर आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मिशेल ओवेन को बोल्ड कर दिया लेकिन स्टंप की बेल जमीन पर न गिरने की वजह से अंपायर ने बल्लेबाज को आउट नहीं दिया. जिसकी वजह से गेंदबाज निराश होकर अपना सिर पकड़ कर वहीं बैठ गया.
How unlucky was Corbin Bosch here? 🥲#AUSvSA 👉 3rd T20I | SAT, 16th AUG, 2:45 PM on Star Sports 1 & JioHotstar! pic.twitter.com/Q9MyvwwkYo— Star Sports (@StarSportsIndia) August 12, 2025
इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. आईसीसी के नियम के अनुसार बल्लेबाज को उस समय तक आउट करार नहीं दिया जा सकता जब तक कि बेल जमीन पर न गिर जाए.
ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टी20 (AUS vs SA 2nd T20)
मैच की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने डेवाल्ड ब्रेविस के नाबाद 125 रनों की बदौलत का 20 ओवर में 7 विकेट पर 218 रन बनाने में कामयाब रहा. ये ब्रेविस का पहला टी20I शतक था.उन्होंने 25 गेंदों में अपना अर्धशतक और फिर 41 गेंदों में शतक पूरा किया. ब्रेविस ने अपनी पारी में 12 चौकों और 8 छक्के भी लगाए.
A top century by Dewald Brevis enabled South Africa's win in the second T20I to square the three-match series 1-1 💥#AUSvSA 📝: https://t.co/68DKASGnG8 pic.twitter.com/DZcEiWZXEZ— ICC (@ICC) August 12, 2025
219 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही और 16 रन पर अपना पहला विकेट हेड के रुप में खो दिया. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की रन गति तो तेज रही लेकिन उनके विकेट गिरने कर रफ्तार नहीं रुकी. जिसकी वजह से पूरी टीम 17.4 ओवर में 165 रनों पर ऑलआउट हो गई. जिसकी वजह से दक्षिण अफ्रीका को 53 रनों से जीत मिल गई.
ऑस्ट्रेलिया की ओर से टिम डेविड 24 गेंद में 50 रन बनाने वाले शीर्ष स्कोरर रहे. यह हार ऑस्ट्रेलिया की टी20I में दूसरी सबसे बड़ी अंतर से हार है और मेजबान टीम की इस प्रारूप में 10 मैचों में पहली हार भी है.