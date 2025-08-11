Kwena Maphaka Record: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच रविवार, 10 अगस्त को खेला गया. जिसमें ऑस्ट्रेलिया को 17 रनों से जीत मिल गई, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के 19 वर्षीय तेज गेंदबाज क्वेना मफाका (Kwena Maphaka) ने मैच में 4 विकेट लेकर इतिहास रच दिया.
क्वेना मफाका ने 16 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा
इस युवा खिलाड़ी ने 4 ओवरों में 20 रन देकर 4 विकेट लिए. जिसमें मिशेल ओवेन, बेन ड्वारिश, एडम जम्पा के साथ-साथ टिम डेविड, जिन्होंने सिर्फ 52 गेंदों में 83 रनों की पारी खेली, का विकेट शामिल है. इसके साथ मफाका पूर्ण सदस्य देशों में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में चार विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के तेज गेंदबाज बन गए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड वेन पार्नेल के नाम था जिन्होंने 2009 में ये कारनामा किया था.
|खिलाड़ी
|आयु
|टीम
|प्रतिद्वंद्वी
|आंकड़े
|स्टेडियम
|स्थल
|क्वेना मफाका
|19 वर्ष, 124 दिन
|दक्षिण अफ्रीका
|ऑस्ट्रेलिया
|4-20
|डार्विन
|2025
|वेन पार्नेल
|19 वर्ष, 318 दिन
|दक्षिण अफ्रीका
|वेस्टइंडीज
|4-13
|ओवल
|2009
|मोहम्मद वसीम
|20 वर्ष, 110 दिन
|पाकिस्तान
|वेस्टइंडीज
|4-40
|कराची
|2021
|मुस्तफिजुर रहमान
|20 वर्ष, 202 दिन
|बांग्लादेश
|न्यूजीलैंड
|5-22
|कोलकाता
|2016
|लुंगी एनगिडी
|20 वर्ष, 299 दिन
|दक्षिण अफ्रीका
|श्रीलंका
|4-19
|जोहान्सबर्ग
|2017
मफाका ने शादाब खान को छोड़ा पीछे
इसके अलावा क्वेना मफाका ने दूसरी बड़ी उपलब्धि ये हासिल की है कि वो अब टी20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार विकेट लेने वाले सबसे छोटे उम्र के गेंदबाज भी बन गए. इससे पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के शादाब खान के नाम थे, जिन्होंने दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में 2021 टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में यह उपलब्धि हासिल की थी.
|खिलाड़ी
|आयु
|टीम
|आंकड़े
|स्टेडियम
|वर्ष
|क्वेना मफाका
|19 वर्ष, 124 दिन
|दक्षिण अफ्रीका
|4-20
|डार्विन
|2025
|शादाब खान
|23 वर्ष, 38 दिन
|पाकिस्तान
|4-26
|दुबई
|2021
|ओबेद मैकॉय
|24 वर्ष, 186 दिन
|वेस्टइंडीज
|4-26
|ग्रॉस आइसेट
|2021
|वानिंदु हसरंगा
|24 वर्ष, 314 दिन
|श्रीलंका
|4-33
|कोलंबो
|2022
|अजंता मेंडिस
|26 वर्ष, 150 दिन
|श्रीलंका
|6-16
|पल्लेकेले
|2021
AUS vs SA 2025 पहला टी20 मैच
दोनों टीमों के बीच पहला टी20 मैच रविवार (10 अगस्त) को डार्विन के मारारा क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 10 विकेट पर 178 रन बनाए, जिसमें कैमरून ग्रीन के 13 गेंदों पर 35 रन और टिम डेविड के 52 गेंदों पर 83 रन सबसे महत्वपूर्ण थे. साउथ अफ्रीका की ओर से क्वोना मफाका 4 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे.
179 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 161 रन ही बना सकी, जिसकी वजह से उन्हें 17 रनों से हार का सामना करना पड़ा. रिकेल्टन ने 55 गेंदों पर 77 रन बनाए, इसके अलावा कोई दूसरा अफ्रीकी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका. ऑस्ट्रेलिया की ओर से जोश हेजलवुड और बेन ड्वारिश ने 3-3 विकेट झटके.