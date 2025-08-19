हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला की पहली गेंद खेलने से पहले ही दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका लगा. उनके स्टार तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा पहला वनडे शुरू होने से कुछ देर पहले सीरीज से बाहर हो गए. 30 वर्षीय इस खिलाड़ी के स्कैन में पाया गया कि रबडा के टखने की चोट काफी गंभीर है और उन्हें आराम की जरूरत है.
दाएं हाथ का यह तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया में ही टीम के साथ रहेंगा और दक्षिण अफ्रीकी मेडिकल स्टाफ की देखरेख में पुनर्वास से गुजरेगा. उनकी जगह युवा तेज गेंदबाज क्वेना मफाका को टीम में शामिल किया गया है. उन्होंने हाल ही में खत्म हुई तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लिए थे.
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड का बयान
क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (CSA) ने एक विज्ञप्ति में कहा, 'दक्षिण अफ्रीका के पुरुष तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा अपने दाहिने टखने में सूजन के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला से बाहर हो गए हैं. 30 वर्षीय रबाडा का सोमवार को स्कैन हुआ, जिससे चोट की गंभीरता की पुष्टि हुई. वह ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगे और दक्षिण अफ्रीका के मेडिकल स्टाफ की देखरेख में रिहैबिलिटेशन से गुजरेंगे. क्वेना मफाका, जिन्होंने हाल ही में हुई टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट लिए थे, को टीम में शामिल किया गया है.'
रबाडा और मार्को जेनसन के अनुपस्थित रहने के कारण, दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाजी इकाई में नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी और मफाका शामिल हैं. तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश और वियान मुल्डर भी तेज गेंदबाजी विभाग में सहायता करेंगे. केशव महाराज, सेनुरन मुथुसामी और प्रेनेलन सुब्रायण दक्षिण अफ्रीकी टीम की स्पिन इकाई का हिस्सा होंगे.
ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका पहला वनडे
दक्षिण अफ्रीका ने पहले वनडे में तेज गेंदबाजी विभाग में एनगिडी, बर्गर और मुल्डर जैसे गेंदबाजों को चुना है. केशव महाराज और प्रेनेलन सुब्रायन की जोड़ी स्पिन की जिम्मेदारी संभाल रही है. मैच में डेवाल्ड ब्रविस और प्रेनेलन सुब्रायन अपना वनडे डेब्यू कर रहे हैं. मिशेल मार्श की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे मैच केर्न्स के कैजली स्टेडियम में खेला जा रहे हैं. बाकी दो मैच मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में खेले जाएंगे. इससे पहले खेली गई तीन मैचो की टी20 सीरीज को ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से अपने नाम किया था.
दक्षिण अफ्रीका का स्क्वाड
तेम्बा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीत्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, टोनी डी जोरजी, एडेन मार्कराम, क्वेना मफाका, सेनुरन मुथुसामी, केशव महाराज, वियान मुल्डर, लुंगी एनगिडी, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, रयान रिकेलटन, ट्रिस्टन स्टब्स, प्रेनेलन सुब्रायेन