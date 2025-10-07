ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ टीम का किया ऐलान, 3 दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर
Australia squad against India: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से सीमित ओवरों की सीरीज शुरू होने वाली है.
Published : October 7, 2025 at 9:47 AM IST
Australia squad against India: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय स्क्वाड के ऐलान के कुछ दिन बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. दोनों देशों के बीच 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेले जाने हैं, जिसका पहला मैच 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. ये सीरीज भारत के लिए भी काफी अहम है क्योंकि इस वनडे सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा वापसी कर रहे हैं. जिनके ऊपर हर भारतीय क्रिकेट फैंस की नजर होगी.
3 दिग्गज ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड से हुए बाहर
ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ अपने स्क्वाड से तीन बड़े खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है. ग्लेन मैक्सवेल और पैट कमिंस अपनी-अपनी चोटों के कारण टीम में जगह नहीं बना पाए हैं. जबकि मध्यक्रम के बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को भी टीम से बाहर कर दिए गया हैं.
पैट कमिंस पीठ के निचले हिस्से की चोट से उबर रहे हैं, जिसकी वजह से मिशेल मार्श को टीम का कप्तान बनाया गया है. इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल अपनी कलाई की फ्रैक्चर से समय पर उबर नहीं पाए हैं जिसकी वजह से उन्हें टी20 टीम से बाहर रखा गया है, जबकि उनडे से वो रिटायर हो चुके हैं. वहीं मार्नस लाबुशेन को खराब फॉर्म के कारण टीम से बाहर रखा गया है.
दो दिग्गज की हुई वापसी
वनडे में दो बड़े खिलाड़ियों की वापसी भी हो रही है. ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन और तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क पिछली न्यूजीलैंड सीरीज में नहीं खेले थे अब वो भारत के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे. हालांकि, इस तेज गेंदबाज ऑलराउंडर को टी20 टीम में जगह नहीं मिली है क्योंकि वह एशेज की तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. जबकि स्टार्क टी20आई से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं.
भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का वनडे स्क्वाड
मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मिशेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिशेल स्टार्क, एडम जम्पा
ऑस्ट्रेलिया ने टी20 स्क्वाड का भी किया ऐलान
ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले दो मैचों के लिए अपनी टी20 टीम की भी घोषणा की है. जिसमें तेज गेंदबाज नाथन एलिस और विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस की वापसी हो रही हैं.
पहले 2 मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया का टी20 स्क्वाड
मिशेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमैन, मिशेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का स्क्वाड
वनडे स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल
टी20 स्क्वाड
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर.
भारत के ऑस्ट्रेलियाई दौरे का पूरा शेड्यूल
|तारीख
|मैच
|स्थान
|19 अक्टूबर
|पहला वनडे
|पर्थ
|23 अक्टूबर
|दूसरा वनडे
|एडिलेड
|25 अक्टूबर
|तीसरा वनडे
|सिडनी
|29 अक्टूबर
|पहला टी20आई
|कैनबरा
|31 अक्टूबर
|दूसरा टी20आई
|मेलबर्न
|2 नवंबर
|तीसरा टी20आई
|होबार्ट
|6 नवंबर
|चौथा टी20आई
|गोल्ड कोस्ट
|8 नवंबर
|पांचवां टी20आई
|ब्रिस्बेन