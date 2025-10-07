ETV Bharat / sports

ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ टीम का किया ऐलान, 3 दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर

Australia squad against India: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय स्क्वाड के ऐलान के कुछ दिन बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. दोनों देशों के बीच 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेले जाने हैं, जिसका पहला मैच 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. ये सीरीज भारत के लिए भी काफी अहम है क्योंकि इस वनडे सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा वापसी कर रहे हैं. जिनके ऊपर हर भारतीय क्रिकेट फैंस की नजर होगी.

3 दिग्गज ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड से हुए बाहर

ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ अपने स्क्वाड से तीन बड़े खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है. ग्लेन मैक्सवेल और पैट कमिंस अपनी-अपनी चोटों के कारण टीम में जगह नहीं बना पाए हैं. जबकि मध्यक्रम के बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को भी टीम से बाहर कर दिए गया हैं.

पैट कमिंस पीठ के निचले हिस्से की चोट से उबर रहे हैं, जिसकी वजह से मिशेल मार्श को टीम का कप्तान बनाया गया है. इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल अपनी कलाई की फ्रैक्चर से समय पर उबर नहीं पाए हैं जिसकी वजह से उन्हें टी20 टीम से बाहर रखा गया है, जबकि उनडे से वो रिटायर हो चुके हैं. वहीं मार्नस लाबुशेन को खराब फॉर्म के कारण टीम से बाहर रखा गया है.

दो दिग्गज की हुई वापसी

वनडे में दो बड़े खिलाड़ियों की वापसी भी हो रही है. ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन और तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क पिछली न्यूजीलैंड सीरीज में नहीं खेले थे अब वो भारत के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे. हालांकि, इस तेज गेंदबाज ऑलराउंडर को टी20 टीम में जगह नहीं मिली है क्योंकि वह एशेज की तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. जबकि स्टार्क टी20आई से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं.

भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का वनडे स्क्वाड

मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मिशेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिशेल स्टार्क, एडम जम्पा