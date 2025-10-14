भारत के खिलाफ सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो खिलाड़ी पहले वनडे से हुए बाहर
AUS vs IND ODI Series schedule: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा.
Published : October 14, 2025 at 11:35 AM IST
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम 8 सीमित ओवरों के मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली है. जिसमें तीन वनडे और 5 टी20 मैच खेले जाने है. पहला वनडे मैच पांच दिन बाद यानी 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाना है. उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम को दो बड़े खिलाड़ी पहले वनडे से बाहर हो गए हैं, जिसकी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी पुष्टि कर दी है.
इंगलिस-जम्पा पहले वनडे से बाहर
विकेटकीपर जोश इंगलिस अभी तक पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से वो पहले वनडे मैच से बाहर हो गए हैं, जबकि लेग स्पिनर एडम जम्पा पारिवारिक कारणों की वजह से पहले मैच से बाहर हुए हैं.
इन दो खिलाड़ियों को मिला मौका
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इन दो खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है. विकेटकीपर जोश फिलिप और स्पिनर मैथ्यू कुहनेमन को उनकी जगह टीम में शामिल किया गया है. फिलिप ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया के वेस्टइंडीज दौरे के बाद अपना पहला वनडे मैच खेल सकते हैं. जबकि कुहनेमन 2022 के बाद अपना पहला 50 ओवर का अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के लिए तैयार हैं. जबकि टीम में ऑलराउंडर मैट शॉर्ट और कूपर कोनोली ही अन्य स्पिनर हैं.
Spinner Adam Zampa will also miss the match for family reasons.
Read more: https://t.co/zy2qexuNAi pic.twitter.com/MD2nRXQsvQ
जम्पा-इंगलिस कब करेंगे वापसी
इस बीच, जम्पा के 23 अक्टूबर को भारत के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम से जुड़ने की उम्मीद है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि इंगलिस के 25 अक्टूबर को सिडनी में होने वाले तीसरे वनडे के लिए वापसी करने की उम्मीद है.
भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा
बता दें कि नए कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में भारत का ऑस्ट्रेलिया का सीमित ओवरों का दौरा 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में वनडे सीरीज. के पहले मैच से शुरू होगा और उसके बाद क्रमशः 23 और 25 अक्टूबर को एडिलेड ओवल और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मैच खेले जाएंगे. उसके बाद 29 अक्टूबर से 5 मैचों की टी20 सीरीज शुरू होगी.
दोनों टीमों का वनडे स्क्वाड
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल
ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मिशेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिशेल स्टार्क, एडम जम्पा, जोश फिलिप, मैथ्यू कुहनेमन