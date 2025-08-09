हैदराबाद: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 की तैयारियों में अभी से लग गई है. टीम कॉम्बिनेशन को लेकर कई खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है. पिछले साल टी20 विश्व कप के बाद जब डेविड वॉर्नर ने संन्यास का ऐलान कर दिया तब से ऑस्ट्रेलिया ने मैट शॉर्ट, ग्लेन मैक्सवेल और जेक फ्रेजर-मैकगर्क सहित कई सलामी जोड़ी आजमाई हैं.
T20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को मिले दो नए ओपनर
लेकिन अब जबकि 10 अगस्त से ऑस्ट्रेलिया कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीमित ओवरों की घरेलू सीरीज शुरू होने वाली है तो उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने कंफर्म कर दिया कि वो और ट्रेविस हेड टी20 आई में ऑस्ट्रेलिया के सलामी जोड़ी होगी. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की टी20 श्रृंखला से पहले मार्श ने संवाददाताओं से कहा, 'निकट भविष्य में मैं और हेडी (ट्रेविस हेड) ओपनिंग करेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि हमने साथ में काफी खेला है, हमारे बीच बहुत अच्छा तालमेल है, इसलिए हम वहीं से शुरुआत करेंगे.'
Mitch Marsh and Head are set to open in the SA series and are likely to remain Australia’s preferred opening duo heading into the 2026 T20 World Cup.#ausvssa pic.twitter.com/h9RBQmt00q— Professor (@Off_Spinnerr) August 8, 2025
हेड और मार्श टी20 में कभी एक साथ पारी की शुरुआत नहीं की
बता दें कि बाएं हाथ के बल्लेबाज ट्रेविस हेड वर्तमान में ICC टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हैं. लेकिन उन्होंने मिशेल मार्श के साथ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कभी भी ओपनिंग नहीं की है. जबकि वनडे में उन्होंने कई साझेदारी की हैं, सिर्फ पांच पारियों में 70.50 की औसत से 282 रन बनाए हैं. सभी प्रारूपों में, मार्श और हेड ने 14 साझेदारियों में 504 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतकीय साझेदारियां शामिल हैं.
33 वर्षीय मार्श ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई पांच मैचों की टी20 सीरीज में ओपनिंग की थी, जिसमें उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन मामूली रहा. इससे पहले वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते थे. लेकिन अब वो ओपनिंग की चुनौती स्वीकार कर ली है.
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया टी20I टीम: मिशेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शिस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिश, मैट कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मिशेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, एडम जम्पा.