भारत के खिलाफ खेलेंगे दो भारतीय खिलाड़ी, नाम और आंकड़े जानकर हो जाएंगे हैरान - AUS U19 VS IND U19

भारत की अंडर -19 टीम तीन वनडे और दो चार दिवसीय मैचों के लिए अगले महीने ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली है.

भारत की अंडर -19 टीम
भारत की अंडर -19 टीम (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2025 at 1:22 PM IST

AUS U19 vs IND U19: भारत और ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीमों के बीच 21 सितंबर से 10 अक्टूबर तक सीरीज होने वाली है. जिसमें ब्रिस्बेन और मैके में तीन 50-ओवर के मैच और दो चार दिवसीय मैच खेले जाएंगे. ये सीरीज युवा खिलाड़ियों को विकसित करने और उन्हें सफेद और लाल गेंद दोनों क्रिकेट में अनुभव प्रदान करने सुनहरा मौका प्रदान करेगी. इसके अलावा यह 2026 में जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले ICC अंडर-19 पुरुष विश्व कप की तैयारी भी है.

ऑस्ट्रेलिया की टीम में दो भारतीय मूल के खिलाड़ी
इस अहम सीरीज के लिए दोनों देशों की टीम नें अपने अपने स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया ने अपने अंडर-19 स्क्वाड में दो भारतीय मूल के खिलाड़ियों को भी शामिल किया है. ये दोनों खिलाड़ी आर्यन शर्मा और यश देशमुख हैं. आयर्न विक्टोरिया के रहने वाले हैं जबकि यश देशमुख न्यू साउथ वेल्स से हैं. अगर इन दोनों खिलाड़ियों को प्लेइंग-11 में भी जगह मिलती है तो वो भारत के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे.

आर्यन शर्मा कौन हैं?
आर्यन शर्मा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य से हैं. उन्होंने अपने करियर में अभी तक 185 मैच खेले हैं और 22.34 की औसत से 2659 रन बनाए हैं. उन्होंने 11 अर्धशतक लगाए हैं और अभी तक अपना पहला शतक नहीं लगाया है. उनका सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 76 रन है. इसके अलावा उन्होंने अपने करियर में कुल 105 ओवर फेंके हैं, जिसमें 26.94 की औसत से 17 विकेट लिए हैं.

यश देशमुख कौन हैं?
यश देशमुख न्यू साउथ वेल्स से हैं. उन्होंने सभी प्रारूपों में अब तक कुल 121 मैच खेले हैं, जिसमें 27.69 की औसत से 12 अर्धशतक और दो शतक की मदद से कुल 2243 रन बनाए हैं. उनका सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 127 रन है. वो एक गेंदबाज भी हैं. उन्होंने अपने करियर में 722 ओवर फेंके हैं जिसमें 25.59 की औसत से 112 विकेट लिए हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 22 रन देकर 6 विकेट है.

ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम
साइमन बज, एलेक्स टर्नर, स्टीव होगन, विल मालजचुक, यश देशमुख, टॉम होगन, आर्यन शर्मा, जॉन जेम्स, हेडन शिलर, चार्ल्स लैचमंड, बेन गॉर्डन, विल बायरोम, केसी बार्टन, एलेक्स ली यंग, जेडन ड्रेपर

भारतीय की अंडर-19 टीम
दूसरी तरफ भारत ने भी अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. 17 वर्षीय आयुष म्हात्रे को कप्तान बनाया गया है जबकि विहान मल्होत्रा को उप-कप्तान बनाया गया है. इसके अलावा इस दौरे के लिए स्क्वाड में 14 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भी शामिल किया गया हैं.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की अंडर-19 टीम
आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा (उप-कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, राहुल कुमार, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, नमन पुष्पक, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार, अनमोलजीत सिंह, खिलान पटेल, उधव मोहन, अमन चौहान.

ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 बनाम भारत अंडर-19 सीरीज का शेड्यूल

  • पहला वनडे - 21 सितंबर, ब्रिस्बेन
  • दूसरा वनडे - 24 सितंबर, ब्रिस्बेन
  • तीसरा वनडे - 26 सितंबर, ब्रिस्बेन
  • पहला चार दिवसीय मैच: 30 सितंबर से 3 अक्टूबर, ब्रिस्बेन
  • दूसरार चार दिवसीय मैच: 7 से 10 अक्टूबर, मैके

