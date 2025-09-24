Aus U19 vs Ind U19: भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे में भी दी मात, सीरीज में बनाई अजेय बढ़त
भारतीय अंडर 19 टीम नें ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम को 51 रनों से हराकर सीरीज में अजेय बढ़त बना ली है.
Published : September 24, 2025 at 7:12 PM IST
हैदराबाद: भारत की सीनियर टीम इस समय यूएई में चल रहे एशिया कप में तो युवा टीम ऑस्ट्रेलिया में अपना जलवा बिखेर रही है. सीनियर टीम, जो अभी तक टूर्नामेंट में अपराजित रही है, आज सुपर फोर के चौथे मुकाबले में बांग्लादेश से भिड़ेगी, जबकि युवा टीम ने ऑस्ट्रेलिया की युवा टीम को दूसरे वनडे में 51 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है.
भारतीय अंडर 19 टीम की जीत
भारतीय अंडर 19 टीम की तरफ से वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा और अभिज्ञान कुंडू ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, जबकि कप्तान आयुष म्हात्रे ने गेंदबाजी में जलवा बिखेरते हुए तीन विकेट लेकर मैच जीतने में अहम भूमिका निभाई.
बुधवार 24 सितंबर को इयान हीली ओवल में खेले गए दूसरे वनडे में पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर, भारत के अभिज्ञान कुंडू ने 64 गेंदों में 71 रनों की पारी खेली, जबकि सूर्यवंशी और मल्होत्रा ने 70-70 रनों की पारी खेली, जिसकी वजह से वो 49.4 ओवर में 300 रन बनाने में कामयाब रहे.
The 14-year-old prodigy Vaibhav Suryavanshi has gone big again for India's U19 side 🔥— cricket.com.au (@cricketcomau) September 24, 2025
Highlights: https://t.co/P8GbStFmN7 pic.twitter.com/1LIgwNI9mH
जवाब में, ऑस्ट्रेलिया के युवा बल्लेबाज जेडन ड्रेपर ने 72 गेंदों में 107 रनों की पारी खेली, लेकिन म्हात्रे के 27 रन देकर 3 विकेट और कनिष्क चौहान के 50 रन देकर 2 विकेट की बदौलत मेहमान टीम 47.2 ओवर में 249 रन पर ऑलआउट हो गए.
युवा बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी
भारत को शुरुआती झटका तब लगा जब कप्तान म्हात्रे पारी की दूसरी ही गेंद पर शून्य पर आउट हो गए. उसके बाद सूर्यवंशी और विहान ने दूसरे विकेट के लिए 117 रनों की शानदार साझेदारी की. विहान ने 74 गेंदों पर 7 चौके और एक छक्के की मदद से 70 रन बनाए, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने 68 गेंदों पर पांच चौकों और छह छक्कों की मदद से 70 रन बनाए.
सूर्यवंशी का रिकॉर्ड
इस पारी में सूर्यवंशी ने युवा वनडे में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी तोड़ा और उन्मुक्त चंद के 38 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. 14 साल के सूर्यवंशी ने इस साल की शुरुआत में युवा वनडे में सबसे कम उम्र और सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित करने के बाद, अब सिर्फ 10 पारियों में 41 छक्के लगा लिए हैं.
Vaibhav Suryavanshi has announced himself with a brilliant knock for India's U19 side in Brisbane.— cricket.com.au (@cricketcomau) September 24, 2025
Highlights: https://t.co/P8GbStFmN7 pic.twitter.com/ccGVbiw0zQ
इसके अलावा विकेटकीपर कुंडू ने 64 गेंदों पर पांच चौकों और दो छक्कों की मदद से 71 रनों की तेज पारी खेलकर भारतीय पारी को और गति दी. उन्होंने भारत को 300 के पार पहुंचाया, लेकिन दो गेंद पहले पूरी टीम आउट हो गई.
जेडन ड्रेपर का शतक बेकार
301 रनों के जवाब में, ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम 249 रनों पर ढेर हो गई, हालांकि ड्रेपर ने आर्यन शर्मा ने 7 वें विकेट के लिए 112 रनों की साझेदारी की. ड्रेपर ने 72 गेंदों में 8 चौके और 5 छक्कों की मदद से कुल 107 रन बनाए जबकि आर्यन शर्मा ने 44 गेंदों में 38 रनों की पारी खेली, लेकिन वो अपनी टीम को नहीं जीता सके.
भारत के कप्तान म्हात्रे, जिन्होंने बल्ले से कुछ खास नहीं किया, ने गेंद से भी अपनी भरपाई की और पार्ट-टाइम स्पिन गेंदबाजी के चार ओवरों में तीन विकेट लिए. तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त के साथ, भारत शुक्रवार 26 सितंबर को अंतिम वनडे मैच खेलेगा, और सीरीज 3-0 से अपने नाम करना चाहेगा.
पहले वनडे में भारत की 7 विकेट से जीत
बता दें कि पहले वनडे मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी. 226 रनों के लक्ष्य को भारतीय युवा टीम ने 30.3 ओवर में ही 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. जिसमें वैभव के 22 गेंद पर 38 रन, वेदांत त्रिवेदी के 61 और अभिज्ञान कुंडू के 87 रन शामिल थे.