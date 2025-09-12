ETV Bharat / sports

तलवारबाजी प्रतियोगिता में धमाल मचाएंगे 18 देशों के खिलाड़ी, उत्तराखंड के हल्द्वानी में बिखेरेंगे जलवा

एशिया कप में भारत सहित 18 देश के खिलाड़ी प्रतिभा कर अपना दमखम दिखाएंगे. खेल प्रतियोगिता को देखते हुए ऑल इंडिया फेंसिंग एसोसिएशन सभी तैयारियों में जुटा हुआ है. खेल एशियाई फेंसिंग परिसंघ (FCA) द्वारा आयोजित की जा रही है. इसमें एशिया के विभिन्न देशों के तलवारबाज भाग लेते हैं.

हल्द्वानी: राष्ट्रीय खेल का उत्तराखंड में हुए सफल आयोजन के बाद खिलाड़ियों और खेल आयोजकों की रुचि अब उत्तराखंड के प्रति देखी जा रही है. उत्तराखंड की खेल व्यवस्थाओं से देखते हुए अब यहां पर कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होने जा रही है. इसी के तहत हल्द्वानी की अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में 19 सितंबर से 22 सितंबर तक एशियाई कैडिट कप तलवारबाजी (फेंसिंग) प्रतियोगिता होने जा रही है.

इस प्रतियोगिता में भारत सहित मंगोलिया, ईरान, बहरीन, इराक, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, फिलिपींस, उज़्बेकिस्तान, थाईलैंड, ब्रुनेई दारुस्सलाम, सीरिया, ऑस्ट्रेलिया, तुर्कमेनिस्तान, लेबनान, ताजिकिस्तान, श्रीलंका प्रतिभा करेंगे. आयोजकों का कहना है कि, इस खेल प्रतियोगिता में नेपाल को भी आना था लेकिन नेपाल के हालात खराब होने पर उनके द्वारा खेल में एंट्री नहीं कराई गई.

राजीव मेहता टूर्नामेंट को लेकर की बात

महासचिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया फेंसिंग गेम राजीव मेहता ने बताया कि, एशिया कप प्रतियोगिता के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. यहां की खेल व्यवस्थाओं को देखते हुए फेंसिंग परिसंघ ने खेल करने का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि, हल्द्वानी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल करने की व्यवस्थाएं हैं. प्रतियोगिता में अंडर 17 के खिलाड़ी प्रतिभा करेंगे जहां 150 से अधिक विदेशी खिलाड़ी भाग लेंगे जबकि डेढ़ सौ खिलाड़ी और स्टाफ भारत के शामिल होंगे.

एशियाई कैडेट कप तलवारबाजी प्रतियोगिता (ETV Bharat)

उन्होंने आगे बताया कि, खिलाड़ियों को सभी तरह की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयारी चल रही है. अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के इनडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल करने की पूरी क्षमता है, जिसको देखते हुए एशिया कप कराया जाने का निर्णय लिया गया है. पिछले दिन हुए राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता से उत्तराखंड की पहचान पूरे विश्व में हुई है ऐसे में अब खिलाड़ियों का उत्तराखंड की खेल व्यवस्थाओं पर भरोसा है, जिसके चलते आने वाले समय में उत्तराखंड में कई तरह के राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होने की संभावना है.