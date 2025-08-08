Essay Contest 2025

बिहार में पहली बार एशिया रग्बी चैंपियनशिप का आगाज, 9 देशों के खिलाड़ी के बीच होगा मुकाबला - ASIA RUGBY U20 SEVENS CHAMPIONSHIP

राजगीर में पहली बार एशियान रग्बी अंडर-20 सेवेंस चैंपियनशिप 2025 का भव्य उद्घाटन हुआ.बिहार की संस्कृति और खेल प्रतिभा ने सभी का मन मोह लिया.

बिहार में रग्बी चैंपियनशिप का आगाज
बिहार में रग्बी चैंपियनशिप का आगाज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 8, 2025 at 4:52 PM IST

4 Min Read

नालंदा: बिहार की ऐतिहासिक धरती राजगीर ने खेल के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. पहली बार यहां दो दिवसीय एशियान रग्बी अंडर-20 सेवेंस चैंपियनशिप 2025 का भव्य और रंगारंग उद्घाटन हुआ. यह टूर्नामेंट 9 और 10 अगस्त को खेला जाएगा.

राजगीर में रग्बी चैंपियनशिप शुरू: रग्बी चैंपियनशिप के लिए राजगीर खेल परिसर को चुना गया. इस प्रतियोगिता में कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें 9 देशों के 192 खिलाड़ी, 32 कोच और 50 तकनीकी अधिकारी शामिल हैं. भाग लेने वाले देशों में भारत, चीन, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात, कजाख़स्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और नेपाल प्रमुख है.

राजगीर में रग्बी चैंपियशिप शुरू (ETV Bharat)

"राजगीर खेल विश्वविद्यालय में मौजूद ये विश्वस्तरीय सुविधाएं ही इस आयोजन को सफल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही हैं. यही कारण है कि राजगीर को इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए चुना गया है." -राहुल बोस, अध्यक्ष, रग्बी इंडिया

राजगीर खेल परिसर में रग्बी खिलाड़ी
राजगीर खेल परिसर में रग्बी खिलाड़ी (ETV Bharat)

बिहार के खिलाड़ियों से सजी है टीम: भारतीय पुरुष अंडर-20 टीम में बिहार के गोल्डन कुमार और सागर प्रकाश शामिल हैं, जबकि महिला अंडर-20 टीम में बिहार की आरती कुमारी, अनशु कुमारी, अल्पना कुमारी और गुड़िया कुमारी चुनी गई हैं. इस टूर्नामेंट के कोच फ्रैंको 'पाको हेर्नांडेज (पुरुष टीम) और सुसान मार्टिनेज (महिला टीम) अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुभवी कोच हैं.

पुरुष टीम: कप्तान सुमित कुमार रॉय और उपकप्तान करन राजभार हैं. महिला टीम: कप्तान भूमिका शुक्ला और उपकप्तान तनुश्री भोसले हैं.

रग्बी चैंपियनशिप के उद्घाटन के मौके पर मौजूद अतिथि
रग्बी चैंपियनशिप के उद्घाटन के मौके पर मौजूद अतिथि (ETV Bharat)

बिहार की खेल प्रतिभा ने विश्व में मचाई धूम: रग्बी इंडिया के अध्यक्ष राहुल बोस ने बिहार के खिलाड़ियों के उल्लेखनीय प्रदर्शन की भी प्रशंसा की. उन्होंने बताया कि पिछले 4-5 वर्षों में भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं, जिनमें से 17 पदक बिहार के खिलाड़ियों के नाम हैं. इनमें 13 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं.

राजगीर में रग्बी चैंपियशिप के उद्घाटन के मौके पर खिलाड़ी
राजगीर में रग्बी चैंपियशिप के उद्घाटन के मौके पर खिलाड़ी (ETV Bharat)

"बिहार ने खेल के क्षेत्र में जो उपलब्धि हासिल की है, वह देश के सभी 27 राज्यों में सबसे उत्कृष्ट है. यह बिहार के खिलाड़ियों की मेहनत, सरकार के सहयोग और समर्पित कोचों की वजह से संभव हो पाया है."- राहुल बोस, अध्यक्ष, रग्बी इंडिया

45 हजार दर्शक देखेंगे रग्बी : बता दें कि राजगीर खेल परिसर में 45,000 दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम, बहुउद्देश्यीय इनडोर हॉल, एथलेटिक्स ट्रैक, स्विमिंग पूल, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन सहित कई खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुविधाएं मौजूद हैं.

राजगीर खेल परिसर में रग्बी खिलाड़ी
राजगीर खेल परिसर में रग्बी खिलाड़ी (ETV Bharat)

ये लोग थे मौजूद: उद्घाटन कार्यक्रम में बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, रग्बी इंडिया के अध्यक्ष और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता राहुल बोस ने संयुक्त रूप से इसकी शुरुआत की. इस मौके पर बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का मनमोहक प्रस्तुतीकरण भी किया गया, जिसने देसी-विदेशी सभी मेहमानों का मन मोह लिया.

मोमेंटो के साथ ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार
मोमेंटो के साथ ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार (ETV Bharat)

लोकनृत्यों ने मन मोह लिया: उद्घाटन समारोह ने बिहार की सांस्कृतिक विविधता को पूरी भव्यता के साथ पेश किया, झिझिया और सामा-चकेवा जैसे पारंपरिक लोकनृत्यों ने समारोह में उपस्थित देसी-विदेशी मेहमानों का मन मोह लिया. इस दौरान बिहार की सांस्कृतिक विरासत की झलक ने मेहमानों को इस धरती की समृद्ध परंपराओं से रूबरू कराया.

बिहार में खेल का विकास: ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि यह आयोजन बिहार की प्रगति का प्रमाण है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य ने खेल के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है. उन्होंने सरकार की "मेडल लाओ, नौकरी पाओ" योजना की प्रशंसा की, जो ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे लाने में सहायक सिद्ध हो रही है.

रग्बी चैंपियनशिप के उद्घाटन के मौके पर मौजूद अतिथि
रग्बी चैंपियनशिप के उद्घाटन के मौके पर मौजूद अतिथि (ETV Bharat)

"यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शी सोच का परिणाम है. बिहार अब अंतरराष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है जो राज्य के लिए गर्व की बात है." - सुरेंद्र मेहता, खेल मंत्री

राजगीर खेल परिसर में रग्बी खिलाड़ी
राजगीर खेल परिसर में रग्बी खिलाड़ी (ETV Bharat)

उद्घाटन समारोह में प्रमुख उपस्थितियां: उद्घाटन समारोह में बिहार खेल विश्वविद्यालय के कुलपति शिशिर सिन्हा, खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंदर, खेल निदेशक महेंद्र कुमार, नालंदा के जिलाधिकारी कुंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक भारत सोनी सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया.

