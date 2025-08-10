Essay Contest 2025

ETV Bharat / sports

एशिया रग्बी U-20 में भारतीय महिला टीम को कांस्य, चीन और हांगकांग बने चैंपियन - ASIA RUGBY U20 SEVENS

बिहार के राजगीर में एशिया रग्बी अंडर-20 सेवेंस चैंपियनशिप में चीन व हांगकांग चैंपियन बने, जबकि भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीतकर गौरव बढ़ाया-

भारतीय रग्बी महिला टीम को कांस्य
भारतीय रग्बी महिला टीम को कांस्य (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 10, 2025 at 11:00 PM IST

2 Min Read

नालंदा : बिहार के राजगीर खेल अकादमी में संपन्न हुई 'एशिया रग्बी अंडर 20 सेवन्स' में हांगकांग और चीन ने खिताब अपने नाम किए. महिला वर्ग में चीन चैंपियन बना तो पुरुष वर्ग में हांगकांग ने बाजी मारी. मेज़बान भारत की महिला टीम ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया.

पुरुष वर्ग में हांगकांग का दबदबा : पुरुष फाइनल में हांगकांग ने श्रीलंका को 33-0 से रौंद दिया. विलियम स्टबिंग्स ने दो ट्राई और दो कन्वर्जन से 14 अंक जुटाए. डेव मैकमरे ने भी दो ट्राई लगाकर 10 अंक बनाए.

पुरुष वर्ग में हांगकांग का दबदबा
पुरुष वर्ग में हांगकांग का दबदबा (ETV Bharat)

महिला वर्ग का रोमांचक फाइनल : महिला वर्ग में चीन ने हांगकांग को 29-21 से हराया. ले झांग ने तीन ट्राई और एक कन्वर्जन से 17 अंक बनाए. हांगकांग ने कड़ा संघर्ष किया लेकिन जीत से दूर रह गया.

ETV Bharat
महिला वर्ग में चीन चैंपियन (ETV Bharat)

भारतीय महिला टीम को कांस्य पदक : भारतीय महिला टीम ने कांस्य मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 12-5 से हराया. कप्तान भूमिका शुक्ला ने सात अंक और गुड़िया कुमारी ने एक ट्राई लगाया. पुरुष टीम यूएई से 19-21 से हारकर छठे स्थान पर रही.

सेमीफाइनल का सफर : पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल में हांगकांग ने मलेशिया को 33-5 से और श्रीलंका ने चीन को 26-17 से हराया. महिला सेमीफाइनल में चीन ने भारत को 28-7 से और हांगकांग ने उज्बेकिस्तान को 24-5 से मात दी.

ETV Bharat
एशिया रग्बी अंडर 20 सेवन्स (ETV Bharat)

मलेशिया को पुरुष वर्ग का कांस्य : पुरुष वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में मलेशिया ने चीन को 19-7 से हराया. मोहम्मद ईमान जुलहास्यियर ने हैट्रिक ट्राई लगाई.

सीएम नीतीश कुमार का बधाई संदेश : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयोजन की सफलता और भारतीय महिला टीम की उपलब्धि पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि यह बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और युवाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में बड़ा कदम है.

''बिहार में पहली बार राज्य खेल अकादमी-सह-बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर के परिसर में आयोजित ‘एशिया रग्बी (अंडर-20) चैंपियनशिप-2025 में भारत की महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता. इस टीम में बिहार की चार बेटियां भी थीं, जिन्होंने पूरे राज्य का मान बढ़ाया, जो देश और राज्य के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

ETV Bharat
राजगीर खेल अकादमी (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें-

नालंदा : बिहार के राजगीर खेल अकादमी में संपन्न हुई 'एशिया रग्बी अंडर 20 सेवन्स' में हांगकांग और चीन ने खिताब अपने नाम किए. महिला वर्ग में चीन चैंपियन बना तो पुरुष वर्ग में हांगकांग ने बाजी मारी. मेज़बान भारत की महिला टीम ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया.

पुरुष वर्ग में हांगकांग का दबदबा : पुरुष फाइनल में हांगकांग ने श्रीलंका को 33-0 से रौंद दिया. विलियम स्टबिंग्स ने दो ट्राई और दो कन्वर्जन से 14 अंक जुटाए. डेव मैकमरे ने भी दो ट्राई लगाकर 10 अंक बनाए.

पुरुष वर्ग में हांगकांग का दबदबा
पुरुष वर्ग में हांगकांग का दबदबा (ETV Bharat)

महिला वर्ग का रोमांचक फाइनल : महिला वर्ग में चीन ने हांगकांग को 29-21 से हराया. ले झांग ने तीन ट्राई और एक कन्वर्जन से 17 अंक बनाए. हांगकांग ने कड़ा संघर्ष किया लेकिन जीत से दूर रह गया.

ETV Bharat
महिला वर्ग में चीन चैंपियन (ETV Bharat)

भारतीय महिला टीम को कांस्य पदक : भारतीय महिला टीम ने कांस्य मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 12-5 से हराया. कप्तान भूमिका शुक्ला ने सात अंक और गुड़िया कुमारी ने एक ट्राई लगाया. पुरुष टीम यूएई से 19-21 से हारकर छठे स्थान पर रही.

सेमीफाइनल का सफर : पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल में हांगकांग ने मलेशिया को 33-5 से और श्रीलंका ने चीन को 26-17 से हराया. महिला सेमीफाइनल में चीन ने भारत को 28-7 से और हांगकांग ने उज्बेकिस्तान को 24-5 से मात दी.

ETV Bharat
एशिया रग्बी अंडर 20 सेवन्स (ETV Bharat)

मलेशिया को पुरुष वर्ग का कांस्य : पुरुष वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में मलेशिया ने चीन को 19-7 से हराया. मोहम्मद ईमान जुलहास्यियर ने हैट्रिक ट्राई लगाई.

सीएम नीतीश कुमार का बधाई संदेश : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयोजन की सफलता और भारतीय महिला टीम की उपलब्धि पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि यह बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और युवाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में बड़ा कदम है.

''बिहार में पहली बार राज्य खेल अकादमी-सह-बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर के परिसर में आयोजित ‘एशिया रग्बी (अंडर-20) चैंपियनशिप-2025 में भारत की महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता. इस टीम में बिहार की चार बेटियां भी थीं, जिन्होंने पूरे राज्य का मान बढ़ाया, जो देश और राज्य के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

ETV Bharat
राजगीर खेल अकादमी (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

राजगीर खेल अकादमीएशिया रग्बी चैंपियनशिपएशिया रग्बी अंडर 20 सेवन्सINDIAN FEMALE RUGBY TEAM BRONZEASIA RUGBY U20 SEVENS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

दुर्गापूजा-छठ और चुनाव.. बिहार में विरोधियों को पटखनी देने के लिए नीतीश कुमार का मेगा प्लान

Explainer: बिहार के शाहाबाद में हारी हुई बाजी को कैसे पलटेगी BJP? 22 सीटों के लिए विशेष 'प्लान'

क्या होता है क्लाउडबर्स्ट? कब फटते हैं बादल और कैसे करें इससे बचाव, जानें सबकुछ

क्या है डोमिसाइल नीति, नीतीश कुमार ने लागू की, किसे होगा फायदा?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.