सूर्यकुमार यादव ने IND vs PAK मैच पर बोली बड़ी बात, एक ग्रुप में न रखने का दिया इशारा

उन्होंने आगे कहा, 'मेरे हिसाब से, अगर दो टीमें 15-20 मैच खेल रही हो और स्कोर 7-7 हो या कोई 8-7 से आगे हो, तो उसे अच्छा क्रिकेट खेलना और प्रतिद्वंद्विता भी कहते हैं. जब कोई 13-0 या 10-1 से आगे हो, वैसे मुझे पता नहीं आंकड़े क्या हैं, लेकिन अब यह प्रतिद्वंद्विता नहीं रही.'

अब प्रतिद्वंद्विता नहीं रही मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला अब प्रतिद्वंद्विता नहीं रहा. सूर्या से जब सवाल किया गया कि क्या पाकिस्तान ने पिछले मैच के मुकाबले की तुलना में अपने स्तर को बेहतर बनाया है, तो सूर्यकुमार ने कहा, 'मुझे लगता है कि हमें (भारत-पाकिस्तान) प्रतिद्वंद्विता पर यह सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए.'

हैदराबाद: भारतीय टीम ने एशिया कप सुपर फोर में भी पाकिस्तान को 6 विकेट से मात दे दी है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को खेले गए मैच में 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 18.5 ओवर में ही 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया. ये टूर्नामेंट में पाकिस्तान की भारत के विरुद्ध दूसरी हार है. ये भी उल्लेखनीय है कि एशिया कप 2022 में भारत को पाकिस्तान के हाथों मिली हार के बाद से अब तक भारत लगातार सात अंतरराष्ट्रीय मैचों में पाकिस्तान को मात दे चुका है.

एक ग्रुप में न रखने का दिया दिया इशारा

बता दें की भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच जारी तनाव के कारण द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलते हैं. वो अब केवल आईसीसी या फि एसीसी के इवेंट में आमने सामने होते हैं. इस बड़े टूर्नामेंट में भी दोनों टीमों की प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए ज्यादातर एक ही ग्रुप में रखा जाता है, ताकि इस मैच से ज्यादा ज्यादा रेवेन्यू हासिल किया जाए. लेकिन अब सूर्या के इस बयान ने ये साफ कर दिया की अब दोनों टीमों के बीच प्रतिद्वंद्विता नहीं रही है. जिसका मतलब साफ है कि अब इनको एक ग्रुप में रखने का कोई मतलब नहीं है.

अभिषेक कभी अभ्यास नहीं छोड़ते

अभिषेक शर्मा के बारे में बात करते हुए कप्तान सूर्यकुमार ने मैदान के बाहर उनके प्रदर्शन को उनकी सफलता की कुंजी बताया. उन्होंने कहा, 'वह (अभिषेक) अभ्यास कभी नहीं छोड़ते. यहां तक कि जिन दिनों उनका बल्लेबाजी करने का मन नहीं होता, तब भी वह बेहतर होने के लिए हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं. इस तरह का समर्पण कभी बेकार नहीं जाता. मुझे सच में विश्वास है कि भगवान उन लोगों के लिए योजनाएं बनाते हैं जो इस तरह मेहनत करते रहते हैं.'

अभिषेक बने प्लेयर ऑफ द मैच

भारत के 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों में 6 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 74 रनों की शानदार पारी खेली. जिसकी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. इसके अलावा उन्होंने शुभमन गिल (28 गेंदों में 47) के साथ 10 ओवरों में 105 रनों की शुरुआती साझेदारी करके मैच को भारत के पाले में डाल दिया.