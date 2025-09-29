ETV Bharat / sports

एशिया कप विजेता भारत और उपविजेता पाकिस्तान को मिली कितनी प्राइस मनी, जानिए किस खिलाड़ी को मिला कौनसा अवॉर्ड

Published : September 29, 2025

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम ने दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर नौवीं बार खिताब अपने नाम किया. इस जीत से भारतीय टीम को भारी धनराशि मिली और टीम इंडिया के खिलाड़ी इस जीत के बाद मालामाल हो गए. हालांकि, फाइनल मैच हारने के बाद भी एशियाई क्रिकेट परिषद ने पाकिस्तान पर धनवर्षा की है. भारतीय टीम ने पुरस्कार राशि लेने से किया इनकार

फाइनल मैच जीतने के बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी, मेडल और पुरस्कार राशि लेने से इनकार कर दिया लेकिन विजेता के तौर पर भारतीय टीम को 300000 अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹2.6 करोड़) मिलते, जो 2023 एशिया कप से लगभग 50 प्रतिशत ज्यादा है. पुरस्कार समारोह में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा.