एशिया कप विजेता भारत और उपविजेता पाकिस्तान को मिली कितनी प्राइस मनी, जानिए किस खिलाड़ी को मिला कौनसा अवॉर्ड

भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया. आइए जानें विनर और रनअप की प्राइस मनी.

Asia Cup prize money
एशिया कप प्राइस मनी (ap)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2025 at 9:43 AM IST

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम ने दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर नौवीं बार खिताब अपने नाम किया. इस जीत से भारतीय टीम को भारी धनराशि मिली और टीम इंडिया के खिलाड़ी इस जीत के बाद मालामाल हो गए. हालांकि, फाइनल मैच हारने के बाद भी एशियाई क्रिकेट परिषद ने पाकिस्तान पर धनवर्षा की है.

भारतीय टीम ने पुरस्कार राशि लेने से किया इनकार
फाइनल मैच जीतने के बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी, मेडल और पुरस्कार राशि लेने से इनकार कर दिया लेकिन विजेता के तौर पर भारतीय टीम को 300000 अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹2.6 करोड़) मिलते, जो 2023 एशिया कप से लगभग 50 प्रतिशत ज्यादा है. पुरस्कार समारोह में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा.

तिलक वर्मा ने फाइनल मैच में नाबाद 69 रन बनाए, जबकि ऑलराउंडर शिवम दुबे ने 33 रन बनाए. उन्होंने तीन ओवर में केवल 23 रन दिए. हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में उन्होंने गेंदबाजी की भी जिम्मेदारी संभाली. कुलदीप यादव और अभिषेक शर्मा को भी बड़े पुरस्कार मिले, जबकि उपविजेता पाकिस्तान को भी 75000 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 66.50 लाख रुपये मिले हैं.

एशिया कप 2025 पुरस्कार सूची

  • विजेता टीम - भारत (ट्रॉफी और पुरस्कार राशि लेने से इनकार)
  • उपविजेता टीम - पाकिस्तान, पदक और 75,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 66.50 लाख भारतीय रुपये)
  • मैन ऑफ द मैच - तिलक वर्मा, 5,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 4.43 लाख रुपये) और एक ट्रॉफी
  • मैन ऑफ द टूर्नामेंट - कुलदीप यादव, 15,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 13.30 लाख भारतीय रुपये)
  • मैन ऑफ द सीरीज - अभिषेक शर्मा, 15,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 13.30 लाख भारतीय रुपये) और एक एसयूवी कार, एक ट्रॉफी

बीसीसीआई ने 21 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि की घोषणा
2025 एशिया कप जीतने पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 21 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की है. भारतीय टीम और उसके सहयोगी स्टाफ के लिए पुरस्कार राशि की घोषणा कर दी गई है. प्रत्येक खिलाड़ी को मिलने वाली राशि की घोषणा अभी नहीं की गई है.

