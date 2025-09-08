ETV Bharat / sports

एशिया कप हॉकी में तीसरे स्थान की जंग में मलेशिया से हारा चीन, जापान ने भी दी बांग्लादेश को पटखनी, देखें पॉइंट टेबल

एशिया कप हॉकी के आखिरी दिन जापान ने बांग्लादेश को 6-1 और मलेशिया ने चीन को 4-1 से रोंदकर पॉइंट टेबल तय किया. देखें-

एशिया कप हॉकी में पॉइंट के लिए भिड़ंत
एशिया कप हॉकी में पॉइंट के लिए भिड़ंत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 8, 2025 at 1:03 AM IST

3 Min Read

नालंदा : राजगीर में आयोजित हीरो एशिया कप (मेंस) 2025 हॉकी टूर्नामेंट का समापन रोमांच और जोश से हुआ. आखिरी दिन पॉइंट टेबल तय करने के लिए दो मुकाबले खेले गए जिनमें जापान और मलेशिया ने शानदार जीत दर्ज की.

जापान ने बांग्लादेश को 6-1 से रौंदा : दिन का पहला मुकाबला जापान और बांग्लादेश के बीच हुआ. जापान ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 6-1 से बड़ी जीत हासिल की और टूर्नामेंट में पांचवां स्थान पक्का कर लिया.

ETV Bharat
जापान और बांग्लादेश के बीच मुकाबला (ETV Bharat)
राजगीर एशिया कप हॉकी 2025 - पॉइंट टेबल
स्थानदेश जीतहार गोल अंतर अंक
1भारत 50+1515
2कोरिया41+812
3मलेशिया 32+59
4चीन 23-66
5जापान 14-83
6बांग्लादेश05-140

रयोसुके शिनोहर का जलवा : जापान की ओर से रयोसुके शिनोहर मैच के हीरो रहे. उन्होंने 15वें, 38वें और 56वें मिनट में दो पेनाल्टी कॉर्नर और एक फील्ड गोल दागा. इसके अलावा कोजी यमस्की ने 9वें मिनट में गोल किया जबकि नागायोशी केन और तनाका सेरेन ने भी स्कोर शीट में अपना नाम दर्ज कराया.

ETV Bharat
गोल दागने के बाद जश्न मनाते खिलाड़ी (ETV Bharat)

मलेशिया ने चीन को दी मात : दूसरे मुकाबले में मलेशिया और चीन आमने-सामने थे. तीसरे स्थान की जंग में मलेशिया ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा और 4-1 से जीत दर्ज की.

अखिमुल्लाह अनुर का शानदार प्रदर्शन : मलेशिया की जीत में अखिमुल्लाह अनुर का योगदान अहम रहा. उन्होंने 36वें और 50वें मिनट पर लगातार गोल कर टीम को मजबूती दी. कप्तान सईद चोलन ने 59वें मिनट में निर्णायक पेनाल्टी कॉर्नर गोल दागकर जीत सुनिश्चित की.

ETV Bharat
जापानी टीम अटैकिंग करती हुई (ETV Bharat)

चीन की कोशिश नाकाम : चीन की ओर से जिइशेंग गाओ ने 54वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदला लेकिन बाकी मौकों को भुनाने में नाकाम रहे. पूरे मैच में मलेशिया की टीम हावी रही.

टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर बने अखिमुल्लाह : अखिमुल्लाह अनुर पूरे टूर्नामेंट के स्टार बने. उन्होंने 7 मैचों में कुल 12 गोल दागकर मलेशिया को तीसरे स्थान पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

दर्शकों की भारी भीड़ और उत्साह : राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में टूर्नामेंट के दौरान हर दिन भारी भीड़ उमड़ी. दर्शकों में बच्चों से लेकर बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल रहीं. भोजपुरी गीतों पर दर्शक झूम उठे और लगातार भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारों से स्टेडियम गूंजता रहा.

पुलिस की मुस्तैदी से हुआ प्रबंधन : बड़ी भीड़ के बावजूद बिहार पुलिस ने पूरे आयोजन को सख्ती और मुस्तैदी से संभाला. दर्शकों ने भी पुलिस का सहयोग किया जिससे टूर्नामेंट का समापन यादगार बन गया.

