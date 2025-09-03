राजगीर : बिहार के राजगीर स्थित अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेले जा रहे हीरो एशिया कप हॉकी 2025 का छठा दिन पूरी तरह से दर्शकों के रोमांच के नाम रहा. हालांकि, इस दिन मैदान पर गोल की बरसात नहीं दिखी, बल्कि पूरे दिन को 'गोल का सूखापन' कहा जा सकता है.

जहां टूर्नामेंट के चौथे दिन खेले गए चार मुकाबलों में रिकॉर्ड 40 गोल हुए थे, वहीं छठे दिन के दो मैचों में महज 4 गोल ही दर्ज किए जा सके. कम गोल के बावजूद मैचों का स्तर और कांटे की टक्कर ने दर्शकों को सीट से उठने नहीं दिया. अभी दिन का आखिरी मुकाबला भारत और कोरिया के बीच जारी है. हालांकि मैच शुरू होने से पहले बारिश हुई. इसलिए खेल देरी से शुरू हुआ.

जापान ने चीनी ताइपे को मात दी : दिन की शुरुआत पूल स्टेज के मुकाबले से हुई. इस मैच में जापान और चीनी ताइपे आमने-सामने थे. जापान ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और शुरुआती 11 मिनट के भीतर ही टीम के स्टार खिलाड़ी रयोसुके शिनोहारा ने लगातार दो गोल दाग दिए. इसके बाद मैच पूरी तरह से जापान के कब्जे में दिखा, लेकिन कई पेनल्टी कॉर्नर मिलने के बावजूद टीम गोल में इजाफा नहीं कर पाई. चीनी ताइपे ने डिफेंस मजबूत रखा और जापानी खिलाड़ियों को लगातार रोका. नतीजा यह रहा कि मैच 2-0 पर ही समाप्त हो गया.

मलेशिया बनाम चीन से सुपर-4 की शुरुआत : छठे दिन से सुपर-4 चरण की शुरुआत हुई और पहला मैच मलेशिया और चीन के बीच खेला गया. यह मुकाबला शुरुआती दो क्वार्टर तक पूरी तरह गोलरहित (बिना गोल का) रहा. दोनों टीमें एक-दूसरे पर दबाव बनाने में लगी रहीं और दर्शक सांसें थामकर गोल का इंतजार करते रहे.

आखिरकार तीसरे क्वार्टर के अंत और चौथे क्वार्टर की शुरुआत में मैच का रुख बदला. 44:44 मिनट पर सैयद कोलन ने मलेशिया के लिए पहला गोल किया. इसके महज 2 मिनट बाद 46:47 मिनट पर अकीमुल्लाह अनवर ने दूसरा गोल दाग दिया.

इन दो ताबड़तोड़ गोलों ने न सिर्फ मलेशिया को 2-0 की जीत दिलाई, बल्कि मैच का रोमांच भी चरम पर पहुंचा दिया. दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट पूरे स्टेडियम में गूंज उठी. दोनों मैच के दौरान दर्शकों ने भरपूर इंजॉय किया. हर मिस्ड पेनल्टी कॉर्नर पर स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता और हर अटैक के साथ शोर गूंज उठता.

गोल का सूखापन, लेकिन रोमांच भरपूर : छठे दिन गोल भले ही कम हुए, लेकिन मुकाबले इतने कांटेदार रहे कि हर मिनट दर्शकों के लिए सस्पेंस से भरा रहा. चौथे दिन खेले गए चार मैचों में कुल 40 गोल हुए थे. वहीं छठे दिन के दो मैचों में कुल 4 गोल हुए, दोनों मैच में 2-2 गोल बने.

दिन का आखिरी मुकाबला भारत और कोरिया के बीच शुरू हो गया है. दर्शकों का उत्साह चरम पर देखने को मिल रहा है. भारतीय खिलाड़ी कप्तान हरमनप्रीत का नाम जोर-जोर से चिल्ला रहे हैं, क्योंकि भारतीय टीम के लिए टूर्नामेंट में उन्होंने सर्वाधिक गोल किया है. दर्शकों को उनसे काफी उम्मीदें भी हैं.

अकीमुल्लाह बने सबसे सफल गोल स्कोरर : मलेशिया की जीत के हीरो रहे अकीमुल्लाह अनवर ने टूर्नामेंट में अब तक कुल 10 गोल कर लिए हैं. वह मौजूदा एशिया कप में टॉप स्कोरर बन गए हैं. उनके पीछे भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह हैं, जिनके नाम 7 गोल दर्ज हैं. अकीमुल्लाह का यह प्रदर्शन मलेशिया के लिए फाइनल की राह आसान कर रहा है. वहीं भारतीय टीम भी शानदार प्रदर्शन कर रही है और यह एशिया कप इन टीमों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विजेता टीम सीधे वर्ल्ड कप हॉकी के लिए क्वालीफाई करेगी.

