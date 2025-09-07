ETV Bharat / sports

हॉकी एशिया कप महामुकाबला आज, भारत-कोरिया की टीम भिड़ेगी

आज राजगीर हीरो हॉकी एशिया कप के फाइनल मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन कोरिया से भारतीय टीम भिड़ेगी. भारत ने चीन को 7-0 से हराया है.

Asia Cup Hockey 2025
भारत और कोरिया का मैच (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 7, 2025 at 10:26 AM IST

Updated : September 7, 2025 at 11:53 AM IST

पटना/राजगीर: हीरो मेन्स हॉकी एशिया कप राजगीर 2025 अब अपने शिखर पर है. शनिवार को खेले गए सुपर-4 चरण के मुकाबले में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने चीन को 7-0 से हराकर फाइनल में शानदार एंट्री की. अब आज रविवार शाम भारत और कोरिया के बीच में महामुकाबला होगा. दस दिनों तक चले इस टूर्नामेंट का आज भव्य समापन किया जाएगा.

भारत की तूफानी जीत: भारतीय खिलाड़ियों ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया. चौथे मिनट में कप्तान हरमनप्रीत सिंह के एरियल पास पर दिलप्रीत ने क्रॉस दिया, जिसे शिलानंद लाकड़ा ने गोल में बदलकर भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई. सातवें मिनट में दिलप्रीत सिंह ने रिबाउंड पर गोल कर स्कोर 2-0 कर दिया.

एशिया कप हॉकी (ETV Bharat)

मंदीप सिंह का शानदार गोल: दूसरे क्वार्टर में भी भारत का दबदबा जारी रहा. 18वें मिनट में मंदीप सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर से गोल कर अंतर 3-0 कर दिया. तीसरे क्वार्टर में राजकुमार पाल (37’) और सुखजीत सिंह (39’) ने लगातार दो गोल ठोक दिए. आखिरी क्वार्टर में अभिषेक ने 46वें और 50वें मिनट में बैक-टू-बैक गोल कर स्कोर 7-0 पर पहुंचा दिया.

चीन ढूंढता रहा जवाब: पूरे मैच में भारतीय डिफेंस ने चीन को कोई मौका नहीं दिया. गोलकीपर और डिफेंस लाइन ने मिलकर विपक्षी आक्रमण को बार-बार नाकाम किया. चीन के स्ट्राइकर भारत की तेज गति और सटीक पासिंग के सामने असहाय नजर आए.

फाइनल में भिड़ेगा कोरिया: शनिवार को खेले गए दूसरे सुपर-4 मुकाबले में कोरिया ने मलेशिया को कड़े संघर्ष में 4-3 से हराकर फाइनल का टिकट काटा. अब फाइनल मुकाबला दो दिग्गज टीमों के बीच होगा, भारत बनाम कोरिया. भारत जहां अपने आक्रामक खेल और बड़ी जीत से आत्मविश्वास से लबरेज़ है, वहीं कोरिया अपने तगड़े डिफेंस और तेज़ काउंटर अटैक के लिए जाना जाता है.

Asia Cup Hockey 2025
डिफेंडिंग चैंपियन कोरिया से भिड़ेगा भारत (ETV Bharat)

दर्शकों में जबरदस्त उत्साह: राजगीर हॉकी स्टेडियम में हर गोल के साथ दर्शकों का उत्साह चरम पर देखने को मिल रहा है. शनिवार को भारत की जीत ने माहौल को और भी जोशीला बना दिया. स्थानीय दर्शकों से लेकर देशभर से आए खेल प्रेमियों की निगाहें अब आज शाम होने वाले महामुकाबले पर टिकी हैं.

Asia Cup Hockey 2025
राजगीर हीरो एशिया कप (ETV Bharat)

आज होगा चैंपियन का फैसला: भारत और कोरिया के बीच फाइनल मुकाबला आज रविवार, 7 सितम्बर 2025 को शाम 7:30 बजे खेला जाएगा. यह मुकाबला सिर्फ खिताब जीतने का नहीं, बल्कि एशियाई हॉकी में वर्चस्व स्थापित करने का भी होगा. मैच जीतने वाली टीम वर्ल्ड कप हॉकी के लिए सीधे क्वालीफाई कर जाएगी. ऐसे में अब देखना होगा कि क्या भारत अपने दमदार प्रदर्शन से एशिया कप जीतकर नया इतिहास रचेगा, या फिर कोरिया एक बार फिर खिताब पर कब्जा जमाएगा?

Last Updated : September 7, 2025 at 11:53 AM IST

