फाइनल हारने के बाद पाकिस्तानी कप्तान ने भारतीय टीम पर लगाया बड़ा आरोप, नो हैंडशेक से लेकर ट्रॉफी न लेने पर बोली ये बड़ी बात

IND vs PAK Handshake Controversy: सलमान आगा ने हाथ न मिलाने को लेकर सूर्यकुमार यादव पर बड़ा आरोप लगाया है.

पाकिस्तानी कप्तान ने भारतीय टीम पर लगाया बड़ा आरोप
पाकिस्तानी कप्तान ने भारतीय टीम पर लगाया बड़ा आरोप (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2025 at 2:50 PM IST

हैदराबाद: पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने रविवार (28 सितंबर) को एशिया कप के फाइनल में भारत से मिली हार के बाद पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय टीम की कड़ी आलोचना की. उनका कहना था कि भारत अपनी हरकतों से क्रिकेट का अनादर कर रहा है.

आगा की यह टिप्पणी तब आई जब भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के प्रमुख मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष भी हैं, से ट्रॉफी और पदक लेने से इनकार कर दिया.

भारत पाकिस्तान मैच विवाद
बता दें भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैचों को लेकर काफी विवाद हुआ. हाथ मिलाने को लेकर विवाद 14 सितंबर को तब शुरू हुआ जब भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. यह विवाद फाइनल में भी जारी रहा, जब भारतीय खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में तीसरी बार अपने चिर प्रतिद्वंद्वी से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया.

एशिया कप फाइनल में एक और विवाद भी हुआ जब पुरस्कार वितरण समारोह शुरू होने में 90 मिनट से ज्यादा की देरी हुई और भारत ने एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया.

सलमान आगा ने क्या कहा?
फाइनल में भारत से पांच विकेट से हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगा ने कहा, 'भारत ने इस टूर्नामेंट में जो किया है वह बेहद निराशाजनक है. वे हाथ न मिलाकर हमारा अपमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्रिकेट का अपमान कर रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा, 'अच्छी टीमें आज जैसा नहीं करतीं. हम ट्रॉफी के साथ अकेले पोज देने गए थे क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते थे. हम वहीं खड़े रहे और अपने मेडल लिए. मैं कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने बहुत अपमानजनक व्यवहार किया है.'

सूर्यकुमार ने दो बार हाथ मिलाया
आगा ने आगे ने दावा किया कि सूर्यकुमार ने 9 सितंबर को टूर्नामेंट से पहले कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका अभिवादन किया था. उन्होंने टूर्नामेंट की शुरुआत में मुझसे अकेले में हाथ मिलाया था. टूर्नामेंट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और जब हम रेफरी की मीटिंग में मिले थे, तब भी. लेकिन जब वे कैमरे के सामने होते हैं, तो हमसे हाथ नहीं मिलाते. मुझे यकीन है कि वह दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर उन पर निर्भर होता, तो वह मुझसे हाथ मिलाते.'

भारतीय टीम को विजेता ट्रॉफी न दिए जाने पर उनके विचार पूछे जाने पर, आगा ने कहा, 'मैंने ऐसा पहली बार देखा है. इस टूर्नामेंट में जो कुछ भी हुआ वह बहुत बुरा था, और मुझे उम्मीद है कि यह किसी न किसी स्तर पर रुकेगा क्योंकि यह क्रिकेट के लिए बुरा है. आज जो कुछ भी हुआ, वह पहले हुई सभी घटनाओं का परिणाम था. बेशक, एसीसी अध्यक्ष विजेताओं को ट्रॉफी देते हैं. अगर आप उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो आप इसे कैसे लेंगे?'

आगा ने अपनी मैच फीस दान की
पाकिस्तान के कप्तान ने कहा कि पाकिस्तानी टीम अपनी मैच फीस 'भारतीय हमले' में शहीद हुए 'नागरिकों' को दान करेगी. हम अपनी मैच फीस भारतीय हमले में शहीद हुए नागरिकों और बच्चों को दान कर रहे हैं.

बीसीसीआई का क्या कहना है?
वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का कहना है कि वो पीसीबी चेयरमैन और एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के खिलाफ ट्रॉफी न देने पर आईसीसी में शिकायत दर्ज करेंगे.

हारिस-सूर्यकुमार पर लगा जुर्माना
ये भी उल्लेखनीय है कि इससे पहले आईसीसी ने मैदान पर राजनीतिक इशारे करने और राजनीतिक बयान देने की वजह से हारिस रऊफ और सूर्यकुमार यादव पर उनकी मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना भी लगाया गया.

