एशिया कप 2025: आज होगा डबल धमाल, यूएई-ओमान और श्रीलंका-हांगकांग के बीच मुकाबला, जानें दोनों मैच की डिटेल्स
Asia Cup 2025: आज दो मुकाबलों में 4 टीमें एक दूसरे से भिड़ने वाली है. उससे पहले मैच की हर छोटी-बड़ी जानकारी जानें..
Published : September 15, 2025 at 1:42 PM IST
हैदराबाद : एशिया कप 2025 में आज क्रिकेटर प्रेमियों को डबल धमाल देखने को मिलने वाला है. आज एशिया कप में 2 मैच खेले जाने वाले हैं. एशिया कप 7वें मैच में यूएई और ओमान का मुकाबला होने वाला है. ये दोनों टीमें आबू आधी के शेख जायद स्टेडियम में शाम 5:30 बजे से खेलते हुए नजर आएंगी. तो वहीं टूर्नामेंट के 8वें मुकाबले में श्रीलंका और ओमान के बीच मैच खेला जाएगा. इन दोनों टीमों के बीच मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा.
हेड टू हेड रिकॉर्ड्स
संयुक्त अरब अमीरात और ओमान ने टी20 में 8 मैचों में एक-दूसरे का सामना किया है. इन 8 मैचों में से, संयुक्त अरब अमीरात ने 4 जीते हैं जबकि ओमान 4 मौकों पर विजयी रहा है. जबकि श्रीलंका और हांगकांग के बीच एक भी टी20 मैच नहीं खेला गया है.
पिच रिपोर्ट
अबू धाबी की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के अनुकूल होती है, हालांकि कभी-कभी इसमें धीमे गेंदबाजों के लिए भी कुछ न कुछ जरूर होता है. ऐसे में यूएई और ओमान के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. इस मैच में बारिश का अनुमान नहीं है. जबकि गर्मी से खिलाड़ी परेशान रहेंगे.
दुबई की पिच पर अब तक ज्यादा रन नहीं बन पाए हैं. यहां स्पिनरों मदद मिल रही है. ऐसे में श्रीलंका के पास अच्छे स्पिनर है जिसका उन्हें फायदा मिलेगा. इस पिच पर बल्लेबाजों को रन बनाने के खिलाफ पहले सेट होना पड़ेगा. एशिया कप 2025 में इस पिच पर सबसे ज्यादा रन 160 बने हैं, जो पाकिस्तान ने ओमान के खिलाफ बनाए थे.
इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर
ओमान के कप्तान और सलामी बल्लेबाज जतिंदर सिंह ने फरवरी में घरेलू मैदान पर अमेरिका के खिलाफ दो अर्धशतक लगाए थे और उस सीरीज में उन्होंने 147.82 के स्ट्राइक रेट से 136 रन बनाए थे. यूएई के बाएं हाथ के स्पिनर हैदर अली इस साल यूएई के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ रहे हैं, उन्होंने 14 मैचों में 5.54 की इकॉनमी रेट से 22 विकेट लिए हैं.
हांगकांग को उलटफेर करना है, तो श्रीलंका की बल्लेबाजी को तहस नहस करना होगा. ऐसे में हांगकांग के ऑफ स्पिनर एहसान खान पर जिम्मा होगा. वो हांगकांग के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, जिन्होंने 94 पारियों में 6.29 की इकॉनमी रेट से 128 विकेट लिए हैं. वानिंदु हसरंगा ने बांग्लादेश के खिलाफ 25 रन देकर 2 विकेट लिए थे. गेंदबाजी में महेश तीक्षाना की वापसी हो सकती है क्योंकि पिच से स्पिन को मदद मिलने की संभावना है. ऐसे में हांगकांग के बल्लेबाजों का बचना मुश्किल होगा.
ओमान और यूएई की संभावित प्लेइंग-11
ओमान: आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), जिक्रिया इस्लाम, शाह फैसल, शकील अहमद, हसनैन शाह, समय श्रीवास्तव.
यूएई : अलीशान शराफू, मुहम्मद वसीम (कप्तान), मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, ध्रुव पराशर, सिमरनजीत सिंह, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद रोहिद.
श्रीलंका और हांगकांग की संभावित प्लेइंग-11
हांगकांग : जीशान अली (विकेटकीपर), अंशुमन रथ, बाबर हयात, निजाकत खान, कल्हण चल्लू, किंचित शाह, यासिम मुर्तजा (कप्तान), ऐजाज खान, आयुष शुक्ला, अतीक इकबाल, एहसान खान.
श्रीलंका : पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरित असलांका (कप्तान), कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, महीश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा.