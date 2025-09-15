ETV Bharat / sports

एशिया कप 2025: आज होगा डबल धमाल, यूएई-ओमान और श्रीलंका-हांगकांग के बीच मुकाबला, जानें दोनों मैच की डिटेल्स

हैदराबाद : एशिया कप 2025 में आज क्रिकेटर प्रेमियों को डबल धमाल देखने को मिलने वाला है. आज एशिया कप में 2 मैच खेले जाने वाले हैं. एशिया कप 7वें मैच में यूएई और ओमान का मुकाबला होने वाला है. ये दोनों टीमें आबू आधी के शेख जायद स्टेडियम में शाम 5:30 बजे से खेलते हुए नजर आएंगी. तो वहीं टूर्नामेंट के 8वें मुकाबले में श्रीलंका और ओमान के बीच मैच खेला जाएगा. इन दोनों टीमों के बीच मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा. हेड टू हेड रिकॉर्ड्स संयुक्त अरब अमीरात और ओमान ने टी20 में 8 मैचों में एक-दूसरे का सामना किया है. इन 8 मैचों में से, संयुक्त अरब अमीरात ने 4 जीते हैं जबकि ओमान 4 मौकों पर विजयी रहा है. जबकि श्रीलंका और हांगकांग के बीच एक भी टी20 मैच नहीं खेला गया है. यूएई बनाम ओमान (ETV Bharat) पिच रिपोर्ट अबू धाबी की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के अनुकूल होती है, हालांकि कभी-कभी इसमें धीमे गेंदबाजों के लिए भी कुछ न कुछ जरूर होता है. ऐसे में यूएई और ओमान के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. इस मैच में बारिश का अनुमान नहीं है. जबकि गर्मी से खिलाड़ी परेशान रहेंगे. दुबई की पिच पर अब तक ज्यादा रन नहीं बन पाए हैं. यहां स्पिनरों मदद मिल रही है. ऐसे में श्रीलंका के पास अच्छे स्पिनर है जिसका उन्हें फायदा मिलेगा. इस पिच पर बल्लेबाजों को रन बनाने के खिलाफ पहले सेट होना पड़ेगा. एशिया कप 2025 में इस पिच पर सबसे ज्यादा रन 160 बने हैं, जो पाकिस्तान ने ओमान के खिलाफ बनाए थे.