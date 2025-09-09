इंडिया से क्रिकेट खेलने का था सपना, कोविड ने बना दिया यूएई का क्रिकेटर, शुभमन गिल से है खास नाता

ETV Bharat / sports

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2025 at 8:26 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: समय समय की बात है, 2011 में एक साथ एक स्थान पर अभ्यास करने वाले दो खिलाड़ी आज दो अलग अलग देशों के लिए क्रिकेट मैच खेल रहे हैं. उनमें से एक आज भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान और टी20 टीम का उपकप्तान है तो दूसरा यूएई क्रिकेट टीम का प्रमुख स्पिनर है. ये दोनों खिलाड़ी 15 साल बाद एक बार फिर आमने सामने होने वाले है. हम बात टीम इंडिया के उभरते हुए युवा बल्लेबाज शुभमन गिल और यूएई क्रिकेट टीम के प्रमुख स्पिनर सिमरनजीत सिंह की कर रहे हैं.

सपना तो पूरा हुआ
जब एशिया कप 2025 में 10 सितंबर को भारत और यूएई आमने सामने होंगे तो ये मैच सिमरनजीत सिंह के लिए किसी सपने से कम नहीं होगा. बस अंतर इतना होगा कि इंडिया के लिए खेलना का सपना तो पूरा नहीं हो सका लेकिन इंडिया के खिलाफ इंटरनेशनल मैच खेलने का सपना जरूर पूरा हो जाएगा.

दरअसल यूएई क्रिकेट टीम में लुधियाना पंजाब के 35 वर्षीय सिमरनजीत सिंह भी हैं. जिनका पहले भारत के लिए खेलना सपना हुआ करता था लेकिन वक्त और हालात ने उन्हें यूएई का क्रिकेटर बना दिया. इस यादगार मैच से पहले सिमरनजीत ने शुभमन गिल के साथ प्रैक्टिस और अपने यूएई क्रिकेटर बनने के सफर को याद किया है.

सिमरनजीत का शुभमन से खास नाता
पीटीआई के साथ बात करते हुए सिमरनजीत ने कहा, 'मैं शुभमन को बचपन से जानता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मुझे जानते है कि नहीं. 2011-12 की बात है, जब उस समय उसकी उम्र 11 या 12 साल रही होगी. हम सुबह 6 बजे से 11 बजे तक पीसीए अकादमी में प्रैक्टिस करते थे और शुभमन अपने पिता के साथ लगभग 11 बजे अभ्यास के लिए आते थे. मैं अक्सर अतिरिक्त गेंदबाजी के लिए रुक जाता था, और तब मैं उसे भी खूब गेंदबाजी करता था.'

बता दें कि सिमरनजीत धीमे बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं जो एक दशक से भी ज्यादा समय पहले मोहाली में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) में प्रशिक्षण लेते थे. इसी दौरान उनकी मुलाकात युवा शुभमन गिल से भी हुई थी.

रणजी ट्रॉफी के लिए भी चुना गया
पंजाब के जिला क्रिकेट में नियमित रूप से खेलने वाले, सिमरनजीत ने 2017 में रणजी ट्रॉफी के संभावित खिलाड़ियों में जगह बनाई और जब भी किंग्स इलेवन पंजाब की टीम मोहाली में अभ्यास सत्र आयोजित करती थी, मैं टीम के नेट्स में काफी गेंदबाजी भी करता था. लेकिन उन्हें आईपीएल खेलने का कभी कोई मौका नहीं मिला. उसके बाद से जिंदगी सिमरनजीत को एक अप्रत्याशित सफर पर ले गई. फिर कोविड-19 महामारी ने उनकी राह और क्रिकेट करियर बदल दी.

कोविड ने यूएई का क्रिकेटर बनाया
उसके बाद अप्रैल 2021 में लगभग 20 दिनों के अभ्यास के लिए सिमनरजीत दुबई चले गए. फिर कोविड की दूसरी लहर के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से वो भारत नहीं आ सके, और उन्हें महीनों तक वहीं रहना पड़ा. घरबार चलाने के लिए सिमरनजीत ने वहीं क्लब क्रिकेट खेलना शुर कर दिया और जूनियर खिलाड़ियों को कोचिंग भी देने लगे. जिससे कुछ पैसों का इंतजाम भी हो गया.

उसके बाद उन्होंने यूएई के लिए क्वालीफाई करने के लिए तीन सीजन यानी तीन साल तक घरेलू क्रिकेट खेलने की आवश्यकता पूरी की और फिर यूएई की राष्ट्रीय टीम के कोच लालचंद राजपूत से संपर्क किया. जिसके बाद सिमरनजीत की यूएई क्रिकेट टीम में एंट्री का दरवाजा खुल गया.

क्रिकेट करियर
सिमरनजीत ने अब तक कुल 5 वनडे और 12 टी20 इंटरनेशनल मैच में यूएई का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. जिसमें उन्होंने वनडे में 19.90 की औसत से 10 विकेट और टी20 में 14 की औसत से 15 विकेट लिए हैं.

यूएई देश
के बारे में पूछे जाने पर सिमरनजीत ने कहा कि ये एक महान देश है यहां अपने धर्म का पालन करने की आजादी दी है. किसी ने कभी आज तक मेरी दाढ़ी, कड़ा या कृपाण पर सवाल नहीं उठाया.

एशिया कप 2025 के लिए यूएई स्क्वाड
मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, आर्यांश शर्मा, आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतिउल्लाह खान, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद ज़ोहैब, राहुल चोपड़ा, रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह, सगीर खान.

