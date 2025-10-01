ETV Bharat / sports

एशिया कप ट्रॉफी विवाद: जय शाह से इतना भी नहीं सीख पाए मोहसिन नकवी, कैसे टाली जा सकती थी पूरी कॉन्ट्रोवर्सी

भारतीय टीम ने पहले ही अधिकारियों को सूचित कर दिया था कि वे एसीसी प्रमुख नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे, हालांकि भारतीय टीम ने मंच पर मौजूद दूसरे लोगों से ट्रॉफी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं. लेकिन मोहसिन नकवी ने अपने अहंकार की वजह से ट्रॉफी भारत को देने से इंकार कर दिया और न हीं दूसरों के हाथों ये ट्रॉफी भारत को देने को तैयार हुए.

हाथ न मिलाने के बाद दूसरा विवाद एशिया कप 2025 के फाइनल मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में खड़ा हो गया जब भारतीय टीम ने एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के प्रमुख और देश के गृह मंत्री भी हैं, उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया.

एशिया कप 2025 में विवाद दरअसल ये विवाद उस समय शुरू हुआ जब भारत और पाकिस्तान की टीमें पहलगाम आतंकी हमले के बाद 14 सितंबर को पहली बार आमने सामने हुईं, उस मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने का फैसला किया, उसके बाद पूरे टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया.

हैदराबाद: एशिया कप 2025 समाप्त हुए दो दिन बीत गए है लेकिन टूर्नामेंट से जुड़े विवाद अभी भी खत्म नहीं हुए. क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी की जिद और अहंकार की वजह से विजेता टीम को अभी तक ट्रॉफी नहीं मिल सकी है.

फाइनल मैच की आखिरी गेंद फेंके जाने के 70 मिनट से भी ज्यादा समय बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन शुरू हुआ, जिसमें समारोह के मेजबान साइमन डूल ट्रॉफी देने के समय कहा कि मुझे एसीसी ने सूचित किया है कि भारतीय क्रिकेट टीम आज रात अपने पुरस्कार नहीं लेगी. तो मैच के बाद की प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है.

बीसीसीआई ने नकवी को आड़े हाथों लिया

इस विवाद के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) नकवी को आड़े हाथों लिया और कहा कि ये ट्रॉफी किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि अब भारत इसका हकदार है और उनको ये ट्रॉफी लौटानी ही होगी. जिस पर नकवी का कहना है कि वो ये ट्रॉफी भारतीय कप्तान सूर्याकुमार को ही सौंपेंगे अगर वो आकर मुझसे ये ट्रॉफी लेते है तो. बीसीसीआई अब इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के समक्ष उठाने की योजना बना रही है.

जब जय शाह ने ट्रॉफी विवाद नहीं होने दिया

बता दें कि ऐसा कोई आईसीसी या एसीसी में लिखित नियम नहीं है जो ये कहता हो कि ट्रॉफी एसीसी प्रमुख के हाथों ही लेनी या देनी होगी. इससे पहले भी एक बार ट्रॉफी देने को लेकर ऐसा ही मामला 2022 के एशिया कप में सामने आया था. तब उस समय एसीसी के अध्यक्ष आज के आईसीसी चेयरमैन जय शाह थे.

दरअसल श्रीलंका में आयोजित 2022 एशिया कप में भारतीय टीम सुपर फोर में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी, जिसकी वजह फाइनल मैच श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेला गया. जिसकी वजह से तत्कालीन एसीसी प्रमुख जय शाह ट्रॉफी देने श्रीलंका नहीं गए, क्योंकि फाइनल में पाकिस्तान था. लेकिन जब श्रीलंका ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर वह टूर्नामेंट जीता था. तो श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने श्रीलंका क्रिकेट प्रमुख शम्मी सिल्वा से पुरस्कार स्वीकार किया.

उस समय एसीसी के अध्यक्ष जय शाह ये ट्रॉफी अपने पास नहीं रखी और न ही उन्होंने ये अहंकार दिखाया कि मैं ही ट्रॉफी दूंगा, बल्कि बिना किसी विवाद के ट्रॉफी देने से परहेज किया. लेकिन आज पाकिस्तान के नकवी अपने अहंकार की वजह से वो सबकुछ कर रहे हैं जो क्रिकेट में कभी नहीं हुआ.