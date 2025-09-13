ETV Bharat / sports

एशिया कप 2025: आज श्रीलंका के सामने बांग्लादेश का होगा चैलेंज, हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ जानें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

आज श्रीलंका के सामने बांग्लादेश का होगा चैलेंज ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Sports Team Published : September 13, 2025 at 12:37 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद: एशिया कप 2025 का पांचवां मैच आज यानी 13 सितंबर को श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा. ग्रुप बी का ये मैच अबू धाबी के प्रतिष्ठित शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8 से शुरू होगा. इस टूर्नामेंट में जहां श्रीलंका अपनी अभियान की शुरुआत करेगा वहीं बांग्लादेश का ये दूसरा मैच होगा. पहले मैच में उन्होंने हांगकांग को 7 विकेट से मात देकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की थी. इस अहम और बड़े मैच से पहले जुलाई में दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली गई थी. जिसमें बांग्लादेश ने 0-1 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए श्रीलंका के खिलाफ अपनी पहली टी20 सीरीज जीतकर इतिहास रचा था. इस जीत से बांग्लादेश के हौसले बढ़े हुए होंगे और वो इस मैच में भी विरोधी टीम को कड़ी टक्कर दे सकते हैं. BAN vs SL हेड टू हेड रिकॉर्ड

श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच टी20 आई में अब तक कुल 20 मैच खेले गए हैं. जिसमें श्रीलंका का दबदबा साफ नजर आ रहा है. उन्होंने 20 में से 12 मैच में जीत दर्ज की है जबकि बांग्लादेश को 8 मैच में जीत मिली है.