एशिया कप 2025: आज श्रीलंका के सामने बांग्लादेश का होगा चैलेंज, हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ जानें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11
Asia Cup 2025 Today Match: एशिया कप 2025 के पांचवें मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स यहां देखें.
Published : September 13, 2025 at 12:37 PM IST
हैदराबाद: एशिया कप 2025 का पांचवां मैच आज यानी 13 सितंबर को श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा. ग्रुप बी का ये मैच अबू धाबी के प्रतिष्ठित शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8 से शुरू होगा. इस टूर्नामेंट में जहां श्रीलंका अपनी अभियान की शुरुआत करेगा वहीं बांग्लादेश का ये दूसरा मैच होगा. पहले मैच में उन्होंने हांगकांग को 7 विकेट से मात देकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की थी.
इस अहम और बड़े मैच से पहले जुलाई में दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली गई थी. जिसमें बांग्लादेश ने 0-1 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए श्रीलंका के खिलाफ अपनी पहली टी20 सीरीज जीतकर इतिहास रचा था. इस जीत से बांग्लादेश के हौसले बढ़े हुए होंगे और वो इस मैच में भी विरोधी टीम को कड़ी टक्कर दे सकते हैं.
BAN vs SL हेड टू हेड रिकॉर्ड
श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच टी20 आई में अब तक कुल 20 मैच खेले गए हैं. जिसमें श्रीलंका का दबदबा साफ नजर आ रहा है. उन्होंने 20 में से 12 मैच में जीत दर्ज की है जबकि बांग्लादेश को 8 मैच में जीत मिली है.
BAN vs SL पिच रिपोर्ट
ये मैच अबू धाबी में खेला जाएगा, जहां की पिच थोड़ी धीमी है और स्पिनरों को काफी मदद मिलती है. पावरप्ले में रन बनाना काफी अहम होगा क्योंकि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रन बनाना मुश्किल होता जाएगा.
BAN vs SL मैच कहां देखें मैच?
बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा. जिसकी लाइव स्ट्रीम सोनी लिव ऐप पर की जाएगी. जबकि टेलीविजन पर ये मैच सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा.
बांग्लादेश बनाम श्रीलंका: संभावित प्लेइंग इलेवन
बांग्लादेश की संभावित प्लेइंग- 11
परवेज हुसैन इमोन, तंजीद हसन तमीम, लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान
श्रीलंका की संभावित प्लेइंग-11
पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चैरिथ असलांका (कप्तान), कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, मथीशा पथिराना, दुशमंथा फर्नांडो, नुवान तुषारा