एशिया कप 2025: क्रिकेट इतिहास में पहली बार भारत खेलेगा इस देश से मैच, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान

हैदराबाद: एशिया कप का 17वां सीजन 9 सितंबर से यूएई में शुरू होने वाला है. जिसमें भारत समेत कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं. चार टीम को ग्रुप 'ए' में रखा गया है और चार टीम को ग्रुप 'बी' में रखा गया. ग्रुप 'ए' में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान आपस में भिड़ेंगे जबकि ग्रुप 'बी' में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग एक दुसरे से खेलेंगे.
ग्रुप मैच के बाद सुपर फोर का चरण शुरू होगा, जिसमें हर टीम एक दुसरे से खेलेगी और फिर टॉप की दो टीमों के बीच फाइनल खेला जाएगा. ये भी उल्लेखनीय है कि एशिया कप 2025 की मेजबानी का अधिकार बीसीसीआई के पास है. लेकिन पाकिस्तान के भारत न आने की वजह से बीसीसीआई ने टूर्नामेंट को किसी तटस्थ स्थान यूएई में कराने का फैसला किया.
क्रिकेट इतिहास में पहली बार
खास बात ये है कि इस टूर्नामेंट में एक ऐसी टीम भी भाग ले रही है जिससे भारत ने क्रिकेट इतिहास में कभी भी किसी फॉर्मेट में कोई मैच नहीं खेला है. उसका नाम ओमान है. ओमान क्रिकेट टीम ने 2014 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) का एसोसिएट का दर्जा प्राप्त किया. इसके अलावा भारत ने हर टीम से मैच खेला है. एशिया कप में भारत अपना अभियान 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ शुरू करेगा. उसके बाद उनका दूसरा मैच पाकिस्तान से है, जो 14 सितंबर को खेला जाएगा. फिर 19 सितंबर को भारत अपना आखिरी ग्रुप मैच ओमान से खेलेगा.
𝐓𝐡𝐞 𝐛𝐚𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐀𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦𝐚𝐜𝐲 𝐢𝐬 𝐛𝐚𝐜𝐤! 🏏— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) July 26, 2025
The ACC Men’s T20I Asia Cup kicks off from 9th to 28th September in the UAE! 🤩
Get ready for thrilling matchups as the top 8 teams in Asia face off for continental glory! 👊#ACCMensAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/JzvV4wuxna
एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा
टी20 वर्ल्ड कप 2026 की वजह से इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. टूर्नामेंट में भाग ले रही हर टीम के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है. इसलिए भारत को टाइटल जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. भारत ने श्रीलंका के खिलाफ अब तक कुल 32 टी20 मैच खेले हैं जिसमें से उन्हें 22 में जीत मिली है. जबकि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 13 मैचों में से 10 में जीत दर्ज की है. इसके अलावा बांग्लादेश से भारत ने कुल 17 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 16 बार विरोधी टीम को मात दी है. वहीं अफगानिस्तान के खिलाफ भारत ने 9 में से 8 मैच जीते हैं. जबकि हांगकांग और यूएई से भारत ने एक-एक मैच खेला है, जिसमें भारत को ही जीत मिली. ओमान के खिलाफ भारत ने कभी नहीं खेला.
एशिया कप में भाग ले रही टीमों के खिलाफ भारत का प्रदर्शन
|टीम
|कुल टी20 मैच
|जीत
|श्रीलंका
|32
|22
|बांग्लादेश
|17
|16
|पाकिस्तान
|13
|10
|अफगानिस्तान
|9
|8
|हांगकांग
|1
|1
|यूएई
|1
|1
|ओमान
|-
|-
एशिया कप में भारत का प्रदर्शन
भारतीय टीम का एशिया कप में दबदबा रहा है. उन्होंने कुल 8 बार टाइटल अपने नाम किया है. जिसमें सात एकदिवसीय और एक टी20 फॉर्मेट शामिल है. इसके बाद 6 टाइटल के साथ श्रीलंका दूसरी सबसे सफल एशियाई टीम है. जबकि पाकिस्तान 2 टाइटल के साथ तीसरे नंबर है. बता दें कि भारत एशिया कप का गत विजेता है. जब उन्होंने 2023 में एकतरफा फाइनल में श्रीलंका को मात दी थी.