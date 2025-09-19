ETV Bharat / sports

एशिया कप 2025: टीम इंडिया किसके साथ कब खेलेगी सुपर-4 के मैच, जानिए पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश का शेड्यूल

भारतीय क्रिकेट टीम ( IANS )

By ETV Bharat Sports Team Published : September 19, 2025 at 1:44 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद : एशिया कप 2025 के सुपर-4 के मुकाबले 20 सितंबर से शुरू होने वाला है. ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान जबकि ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश ने सुपर-4 में प्रवेश किया है. अब ये सभी टीमें एक दूसरे के साथ खेलेंगी और अंत में सुपर-4 में प्वाइंट्स टेबल में टॉप करने वाली शीर्ष 2 टीमें एशिया कप का फाइनल खेलेगी. उससे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि कब कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी. इसके साथ ही हम आपको भारतीय क्रिकेट टीम के सुपर-4 के शेड्यूल के बारे में भी बताने वाले हैं. भारतीय टीम के सुपर-4 के सभी मैचों का शेड्यूल

भारतीय क्रिकेट टीम सुपर-4 में तीन मैच खेलने वाली है, जहां भारत का मुकाबला पहले पाकिस्तान के साथ 21 सितंबर को फिर बांग्लादेश के साथ 24 सितंबर को और अंत में 26 सितंबर को श्रीलंका के साथ होगा. ये सभी मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेले जाएंगे. टीम इंडिया ये सभी मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगा.