एशिया कप 2025: टीम इंडिया किसके साथ कब खेलेगी सुपर-4 के मैच, जानिए पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश का शेड्यूल
Asia Cup 2025 All Super 4 matches: सुपर-4 के मैच कब और कहां कौन-कौन सी टीम में खेले जाएंगे. आइए इस बारे में जानते हैं.
Published : September 19, 2025 at 1:44 PM IST
हैदराबाद : एशिया कप 2025 के सुपर-4 के मुकाबले 20 सितंबर से शुरू होने वाला है. ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान जबकि ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश ने सुपर-4 में प्रवेश किया है. अब ये सभी टीमें एक दूसरे के साथ खेलेंगी और अंत में सुपर-4 में प्वाइंट्स टेबल में टॉप करने वाली शीर्ष 2 टीमें एशिया कप का फाइनल खेलेगी. उससे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि कब कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी. इसके साथ ही हम आपको भारतीय क्रिकेट टीम के सुपर-4 के शेड्यूल के बारे में भी बताने वाले हैं.
भारतीय टीम के सुपर-4 के सभी मैचों का शेड्यूल
भारतीय क्रिकेट टीम सुपर-4 में तीन मैच खेलने वाली है, जहां भारत का मुकाबला पहले पाकिस्तान के साथ 21 सितंबर को फिर बांग्लादेश के साथ 24 सितंबर को और अंत में 26 सितंबर को श्रीलंका के साथ होगा. ये सभी मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेले जाएंगे. टीम इंडिया ये सभी मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगा.
- भारत बनाम पाकिस्तान : 21 सितंबर, रात 8 बजे - दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम
- भारत बनाम बांग्लादेश : 24 सितंबर, रात 8 बजे - दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम
- भारत बनाम श्रीलंका : 24 सितंबर, रात 8 बजे - दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम
सुपर-4 की सभी 4 टीमों के मैच
एशिया कप 2025 में सुपर-4 में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच कुल 6 मुकाबले खेले जाएंगे. सुपर-4 का पहला मैच बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच 20 सितंबर को खेला जाएगा. इसके साथ ही सुपर-4 का अंतिम मैच भारत और श्रीलंका के बीच 26 सितंबर को होगा. इन 6 में से सिर्फ एक मैच आबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. बाकी सभी 5 मैच दुबई में खेले जाएंगे.
- बांग्लादेश बनाम श्रीलंका, 20 सितंबर - दुबई ( दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम)
- भारत बनाम पाकिस्तान, 21 सितंबर - दुबई ( दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम)
- पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, 23 सितंबर - आबू आधी ( शेख जायद स्टेडियम)
- बांग्लादेश बनाम भारत, 24 सितंबर - दुबई ( दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम)
- बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान, 25 सितंबर - दुबई ( दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम)
- भारत बनाम श्रीलंका, 26 सितंबर - दुबई ( दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम)
एशिया कप 2025 का फाइनल मैच 28 सितंबर को खेला जाएगा. ये मैच भी दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा. अब इन 4 टीमों में से कौन सी 2 टीमें फाइनल में जगह बनाती हैं, वो देखना दिलचस्प होगा.