एशिया कप 2025: IND vs PAK मैच पर बोले सूर्यकुमार यादव, तो पाकिस्तानी कप्तान का भी आया जवाब

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 शुरू होने से पहले दूबई में कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई.

Captains Press Conference
एशिया कप 2025: कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2025 at 4:59 PM IST

Updated : September 9, 2025 at 5:38 PM IST

Captains Press Conference: एशिया कप 2025 शुरू होने से पहले दुबई में टीम के कप्तानों का फोटोशूट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई. जिसमें भारत और पाकिस्तान के कप्तानों से सीमा पार तनाव के बाद चिर-प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच होने वाले महामुकाबले के बारे में पूछा गया.

बता दें कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका है जब भारत और पाकिस्तान के कप्तानों ने एक साथ स्टेज शेयर किया हो. इसके अलावा पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान पहली बार क्रिकेट के मैदान में भी आमने सामने होंगे.

एशिया कप में भारत अपना पहले मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगा, उसके बाद उनका दूसरा मुकाबले 14 सितंबर को पाकिस्तान से है. जिस मैच के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ जाने पर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मजाक में कहा कि आक्रामकता के बिना खेल खेलना संभव नहीं है.

एशिया कप 2025: कैप्टन फोटोशूट
एशिया कप 2025: कैप्टन फोटोशूट (IANS PHOTO)

IND vs PAK मैच पर क्या बोले दोनों कप्तान
सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'आक्रामकता मैदान पर हमेशा रहती है. आक्रामकता के बिना आप खेल नहीं खेल सकते. अगर आपको जीतना है तो इसके बिना काम नहीं चल सकता, मैं कल से मैदान पर उतरने के लिए बहुत उत्साहित हूं.

वहीं पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने कहा, 'जब तक लड़ाई मैदान पर रहेगी, वह किसी को भी आक्रामकता दिखाने से नहीं रोकेंगे. उन्होंने आगे कहा, 'आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है. अगर कोई आक्रामक होना चाहता है, तो वो उसका फैसला है. मेरी तरफ से किसी भी खिलाड़ी को कोई निर्देश नहीं है.'

भारत की प्लेइंग-11
भारत के दृष्टिकोण में संभावित बदलावों के बारे में पूछे जाने पर, भारतीय कप्तान ने किसी भी बदलाव की जरूरत को खारिज करते हुए कहा, 'आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? जब आप किसी प्रारूप में खेलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है. जो चीज टूटी नहीं है उसे क्यों सुधारें? अगर किसी चीज ने हमें नतीजे दिए हैं, तो हमें उसे अलग से बदलने की क्या जरूरत है?'

संजू सैमसन या जितेश शर्मा‏‏‏
यूएई मैच के लिए संजू सैमसन और जितेश शर्मा में से विकेटकीपर चुनने के बारे में पूछे जाने पर, सूर्यकुमार ने एक ख़ास हल्के-फुल्के अंदाज में जवाब दिया, 'मैं आपको पूरी टीम को मैसेज कर दूंगा, सर. हम उनका अच्छी तरह से ध्यान रख रहे हैं. चिंता न करें, हम कल सही फैसला लेंगे.'

भारत को खिताब का प्रबल दावेदार बताए जाने पर सुर्या में मजाकिया अंदाज में कहा, 'ऐसा किसने कहा? मैंने तो नहीं सुना. आप इस प्रारूप में खेल चुके हैं और आपको पता है कि आपकी तैयारी कैसी है. अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो मैदान पर उतरते समय आप आत्मविश्वास से भरे होंगे. हम लंबे समय के बाद एक टीम के रूप में टी 20 खेल रहे हैं.'

एशिया कप 2025 में दोनों टीमों के स्क्वाड

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफयान मोकिम.

