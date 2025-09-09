ETV Bharat / sports

एशिया कप 2025: IND vs PAK मैच पर बोले सूर्यकुमार यादव, तो पाकिस्तानी कप्तान का भी आया जवाब

एशिया कप 2025: कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस ( IANS PHOTO )

By ETV Bharat Sports Team Published : September 9, 2025 at 4:59 PM IST | Updated : September 9, 2025 at 5:38 PM IST 4 Min Read

Captains Press Conference: एशिया कप 2025 शुरू होने से पहले दुबई में टीम के कप्तानों का फोटोशूट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई. जिसमें भारत और पाकिस्तान के कप्तानों से सीमा पार तनाव के बाद चिर-प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच होने वाले महामुकाबले के बारे में पूछा गया. बता दें कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका है जब भारत और पाकिस्तान के कप्तानों ने एक साथ स्टेज शेयर किया हो. इसके अलावा पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान पहली बार क्रिकेट के मैदान में भी आमने सामने होंगे. एशिया कप में भारत अपना पहले मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगा, उसके बाद उनका दूसरा मुकाबले 14 सितंबर को पाकिस्तान से है. जिस मैच के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ जाने पर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मजाक में कहा कि आक्रामकता के बिना खेल खेलना संभव नहीं है. एशिया कप 2025: कैप्टन फोटोशूट (IANS PHOTO) IND vs PAK मैच पर क्या बोले दोनों कप्तान

सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'आक्रामकता मैदान पर हमेशा रहती है. आक्रामकता के बिना आप खेल नहीं खेल सकते. अगर आपको जीतना है तो इसके बिना काम नहीं चल सकता, मैं कल से मैदान पर उतरने के लिए बहुत उत्साहित हूं. वहीं पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने कहा, 'जब तक लड़ाई मैदान पर रहेगी, वह किसी को भी आक्रामकता दिखाने से नहीं रोकेंगे. उन्होंने आगे कहा, 'आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है. अगर कोई आक्रामक होना चाहता है, तो वो उसका फैसला है. मेरी तरफ से किसी भी खिलाड़ी को कोई निर्देश नहीं है.'

