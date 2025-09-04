हैदराबाद: एशिया कप 2025 की शुरुआत यूएई में 9 सितंबर से होने वाली है. जिसके लिए टूर्नामेंट में भाग ले रही सभी 8 टीमों ने अपने अपने स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है. कुछ टीमें पहले ही युएई पहुंच चुकी हैं. जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो हफ्ता पहले ही वहां पहुंच गए हैं क्योंकि उनकी मेजबान यूएई के साथ त्रिकोणी सीरीज चल रही है.
सूर्य-हार्दिक यूएई रवाना
वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम के खिलाड़ी 4 सितंबर से अलग स्थान से दुबई के लिए रवाना हो रहे हैं. इस बार खिलाड़ी अलग-अलग यात्रा करेंगे और अलग-अलग समय पर टीम से जुड़ेंगे. इससे पहले, भारतीय खिलाड़ी मुंबई में इकट्ठा होते थे और फिर यात्रा करते थे. गुरुवार को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कप्तान सूर्यकुमार यादव, हेड कोच गौतम गंभीर और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को दुबई के लिए रवाना होते हुए देखा गया. इसके अलावा उप-कप्तान शुभमन गिल बेंगलुरु से टीम से जुड़ेंगे.
VIDEO | Mumbai: India's T20 Captain Suryakumar Yadav departs for Dubai for the Asia Cup. pic.twitter.com/m1sFUEOz64— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2025
भारतीय टीम का अभ्यास सत्र
भारतीय टीम शुक्रवार की शाम दुबई स्थित ICC अकादमी में एक पूर्ण अभ्यास सत्र में शाम 6 बजे से 9 बजे तक साथ में होगी, जो टूर्नामेंट से पहले टीम का पहला सामूहिक वर्कआउट होगा. सभी सदस्यों को गुरुवार शाम तक दुबई में इकट्ठा होने के लिए कहा गया है. बता दें भारत टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगा. उसके के चार दिन बाद भारत का पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक मुकाबला होगा और फिर 19 सितंबर को भारत का आखिरी ग्रुप मैच ओमान के खिलाफ है.
VIDEO | Mumbai: India's star all-rounder Hardik Pandya departs for Dubai for the Asia Cup. pic.twitter.com/C6C0ZuEnTd— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2025
उसके बाद फिर 20 सितंबर से सुपर फोर मुकाबले शुरू हो जाएंगे. जहां हर टीम एक दूसरे से मैच खेलेगी. इसलिए 14 सितंबर के बाद एक और मैच में भारत पाकिस्तान आमने सामने आ सकते हैं. सुपर फोर में टॉप पर रहने वाली दो टीमों के बीच 28 सितंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा.
एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम
सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेट कीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह
स्टैंडबाय खिलाड़ी: यशस्वी जायसवाल, प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग और ध्रुव जुरेल
VIDEO | Mumbai: Team India head coach Gautam Gambhir (@GautamGambhir) leaves for Dubai for Asia Cup.#gautamgambhir pic.twitter.com/w9PDMU61Z8— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2025