एशिया कप 2025: श्रीलंकाई बल्लेबाज सुपर ओवर में रन आउट के बावजूद नहीं हुआ आउट, क्या है ICC का नियम ?

Dasun Shanka run out: संजू सैमसन द्वारा रन आउट किए जाने बावजूद दासुन शनाका को नॉट आउट क्यों दिया गया?

Dasun Shanka run out
दासुन शनाका को नॉट आउट क्यों दिया गया? (AP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2025 at 11:22 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: एशिया कप 2025 के सुपर 4 चरण का आखिरी मैच भारत और श्रीलंका के बीच टूर्नामेंट का अब तक का सबसे रोमांचक मुकाबला साबित हुआ. 202 रनों के जवाब में श्रीलंका भी 202 रन बनाने में सफल रहा, जिसके बाद सुपर ओवर में सूर्यकुमार यादव ने पहली ही गेंद पर तीन रनों के लक्ष्य को हासिल करके टूर्नामेंट में अपने विजयी अभियान को बरकरार रखा.

इस मैच में पहले ही काफी ड्रामा देखने को मिला क्योंकि मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर में चला गया. जिसमें दासुन शनाका के साथ एक अजीबोगरीब घटना ने क्रिकेट प्रशंसकों को असमंजस में डाल दिया. क्योंकि विकेटकीपर संजू सैमसन द्वारा रन आउट किए जाने के बावजूद शनाका को नॉट आउट दिया गया.

शनाका क्यों रन आउट नहीं हुए
सुपर ओवर की चौथी गेंद अर्शदीप ने ऑफ स्टंप के बाहर एक यॉर्कर फेंकी, और शनाका का बैट गेंद को टच तक नहीं कर सका, और गेंद विकेटकीपर के हाथों में चली गई, इसके बावजूद शनाका ने एक रन लेने की कोशिश की, हालांकि, सैमसन ने स्ट्राइकर एंड पर गेंद को स्टंप पर मारकर रन आउट कर दिया. उसके बाद अर्शदीप ने कैच आउट की अपील की, और अंपायर गाजी सोहेल ने बल्लेबाज को आउट करार दे दिया.

जैसे ही अंपायर ने अपनी उंगली उठाई, वैसे ही शनाका ने रिव्यू ले लिया, और जब रीप्ले में ये साफ हो गया कि गेंद बल्ले को टच नहीं की है तो वो कॉटबीहइंड आउट नहीं हुए. नए नियमों के अनुसार पहली अपील पर ही गेंद गेंद डेड हो जाती है. जिसकी वजह से उनको रन आउट नहीं दिया गया. इसलिए दाएं हाथ के बल्लेबाज को जीवनदान मिल गया क्योंकि पहला फैसला नॉट आउट था.

ICC का नियम क्या कहते हैं?
ICC के नियमों के अनुसार, गेंद विकेटकीपर के पास पहुंचते ही या बल्लेबाज को अंपायर द्वारा आउट घोषित होते ही डेड मान ली जाती है.
आईसीसी का आर्टिकल 20 उन परिस्थितियों को बयान करता है, जिनके बाद गेंद को डेड मान लिया जाता है. नियम 20 के अनुसार, गेंद तब डेड मान ली जाती है जब गेंद अंततः विकेट कीपर या गेंदबाज के हाथों में पहुंच जाती है. बाउंड्री लगने के बाद गेंद डेड मान ली जाती है. इसके अलावा, बल्लेबाज के आउट होने की घटना के क्षण से ही गेंद को डेड बॉल मान लिया जाता है.

भारत बनाम श्रीलंका सुपर फोर मैच
मैच की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने अभिषेक शर्मा के 61 रन और तिलक वर्मा के 49 रनों की बदौलत 202 रनों का विशाल लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में श्रीलंका ने भी शानदार बल्लेबाजी की और पाथुम निसंका के 107 रनों की बदौलत 202 रन बनाकर मैच टाई करा दिया. लेकिन सुपर ओवर में वे केवल 2 रन ही बना सके जिसको भारत ने पहली ही गेंद पर हासिल कर लिया.

