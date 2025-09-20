ETV Bharat / sports

एशिया कप 2025: पिता को अंतिम श्रद्धांजलि देने के बाद खिलाड़ी लौटा यूएई, मैदान पर उतरकर पिता के सपनों को करेगा पूरा

Asia Cup 2025 Super Four: एशिया कप 2025 के सुपर फोर को पहला मैच श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेला जाना है.

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2025 at 9:58 AM IST

Asia Cup 2025 Super Four: श्रीलंका आज यानी 20 सितंबर को सुपर फोर के पहले मैच में बांग्लादेश से भिड़ने वाली है. इस मैच में श्रीलंकाई क्रिकेटर दुनिथ वेलालगे भी चयन के लिए उपलब्ध होंगे. क्योंकि वो पिता को अंतिम श्रद्धांजलि देने के बाद यूएई लौट आए हैं. बता दें कि गुरुवार 18 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान दुनिथ वेलालगे के पिता का सुरंगा वेलालगे का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था. उन्हें मैच समाप्त होने के बाद ही इस दुखद घटना की जानकारी मुख्य कोच सनथ जयसूर्या और टीम मैनेजर ने दी. इसके बाद वेलालगे तुरंत स्वदेश लौट गए थे.

श्रीलंका क्रिकेट ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, 'अपने दिवंगत पिता को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए स्वदेश लौटे दुनिथ वेलालगे कल सुबह टीम में शामिल होंगे. वह आज रात टीम मैनेजर महिंदा हालंगोडे के साथ यूएई के लिए रवाना होंगे.'

जयसूर्या ने क्या कहा?
जयसूर्या ने सोशल मीडिया पर दिवंगत सुरंगा वेल्लालेज को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए अपना दुख व्यक्त किया. उन्होंने फेसबुक पर लिखा, 'श्री सुरंगा वेल्लालेज के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है. वह एक पिता, एक क्रिकेटर और एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक ऐसे बेटे का पालन-पोषण किया जिस पर पूरे देश को गर्व है. दुनीथ, आपके पिता स्वयं एक क्रिकेटर थे, और उन्हें अपने बेटे पर सचमुच गर्व हो सकता है. उनके मूल्य, खेल के प्रति उनका प्रेम और उनकी भावनाएं आपके माध्यम से जीवित हैं.'

वेलालगे का क्रिकेटर
बता दें कि वेलालगे ने अब तक श्रीलंका के लिए एक टेस्ट, 31 वनडे और पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने कुल मिलाकर 46 विकेट लिए हैं और 427 रन बनाए हैं. इस बाएं हाथ के स्पिनर को भारत के खिलाफ अपने शानदार वनडे प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है, जब उन्होंने पिछले साल एक द्विपक्षीय श्रृंखला में 5/27 और 2023 एशिया कप में 5/40 का प्रदर्शन की था.

एशिया कप 2025 श्रीलंका
चारिथ असलांका की अगुवाई में श्रीलंका एशिया कप में शानदार फॉर्म में है, उसने अपने तीनों ग्रुप-स्टेज मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है. उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत यूएई पर छह विकेट से जीत के साथ की, उसके बाद हांगकांग के खिलाफ चार विकेट से जीत हासिल की और फिर गुरुवार को अफगानिस्तान को छह विकेट से हराया, वही मैच जिसमें वेलालेज को व्यक्तिगत त्रासदी का सामना करना पड़ा था.

