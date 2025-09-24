एशिया कप 2025 सुपर 4: पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचा
Asia Cup 2025: पाकिस्तान एशिया कप के सुपर फोर मुकाबले में श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर फाइनल खेलने की रेस में बना हुआ है.
Published : September 24, 2025 at 12:59 AM IST
हैदराबाद: एशिया कप 2025 सुपर फोर का तीसरा मुकाबला पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अबू धाबी में खेला गया. जिसमें पाकिस्तान ने पांच विकेट बड़ी जीत दर्ज की है. इस जीत के साथ वो अंक तालिका में बेहतर नेट रन रेट की वजह से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि बांग्लादेश तीसरे स्थान पर खिसक गया है. इस के साथ ही पाकिस्तान फाइनल खेलने की रेस में बना हुआ. भारत अंक तालिका में सबसे ऊपर है.
वही दूसरी ओर श्रीलंका इस हार के साथ सबसे नीचे चौथे स्थान पर पहुंच गया है. जिसकी वजह से उनका अब फाइनल खेलना बहुत ही मुश्किल है. आज के मैच की बात करें तो 134 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने शानदार शुरुआत की और उनका पहले विकेट 45 पर साहिबजादा फरहान (24) के रूप में गिरा, लेकिन उसके बाद टीम लड़खड़ा गई और 80 के स्कोर पर उनके 4 खिलाड़ी-फखर जमान (17), साईम अय्यूब (2), सलमान आगा (5) और मोहम्मद हारिस (13) आउट हो गए.
Pakistan prevail in a closely-contested game! ✌️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 23, 2025
Having lost their way briefly in the middle overs, 🇵🇰 did incredibly well to keep a calm head and chase down the target & get a W against their name. 😎#PAKvSL #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/hWFvjlMMoc
इसके बाद पाकिस्तान ने वापसी की और छठे विकेट के लिए मोहम्मद नवाज (38) और हुसैन तलत (32) ने 58 रनों की साझेदारी करके मैच अपनी टीम की झोली में डाल दिया. हुसैन तलत ने गेंदबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन किया और दो अहम विकेट निकाले, जिसकी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ दि मैच का अवार्ड दिया गया.
इससे पहले सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी (3/28) की अगुवाई में पाकिस्तान के शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन की बदौलत श्रीलंका को 20 ओवरों में 133/8 पर रोक दिया था.
बल्लेबाजी के लिए अनुकूल दिख रहे विकेट पर, शाहीन अफरीदी ने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही विकेट चटका दिया, और फिर तीसरे ओवर में, हारिस रऊफ और हुसैन तलत के शानदार योगदान की बदौलत, पाकिस्तान ने श्रीलंका को 58/5 के स्कोर पर संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया.
स्पिनर अबरार अहमद ने चार ओवरों में शानदार गेंदबाजी करते हुए 1/8 रन दिए और पाकिस्तान ने बीच के ओवरों में दबदबा बनाए रखा. कामिंडु मेंडिस ने शानदार अर्धशतक (44 गेंदों पर 50 रन, 3 चौके और 2 छक्के) जड़ा, जिससे श्रीलंका का स्कोर 133/8 का मामूली स्कोर रहा.
टूर्नामेंट का अगला मैच बांग्लादेश और भारत के बीच खेला जाएगा. जो कि दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा. ये सुपर फोर का चौथा मैच होगा.