एशिया कप 2025: आज से सुपर 4 के मुकाबले शुरू, पहले मैच में श्रीलंका का सामना बांग्लादेश से, हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ जानें किसका पलड़ा भारी ?

BAN vs SL match Preview: एशिया कप 2025 के सुपर फोर का पहला मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.

सुपर 4 के पहले मैच में श्रीलंका का सामना बांग्लादेश से
सुपर 4 के पहले मैच में श्रीलंका का सामना बांग्लादेश से (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2025 at 11:41 AM IST

Updated : September 20, 2025 at 1:11 PM IST

हैदराबाद: एशिया कप 2025 का पहला चरण 19 सितंबर को भारत और ओमान के बीच खेले गए आखिरी ग्रुप मैच के साथ समाप्त हो गया. अब अगला चरण यानी की सुपर फोर 20 सितंबर से शुरू होने जा रहा है. जिसके पहले मैच में बांग्लादेश का मुकाबला उस टीम से होगा जिसकी वजह से वो सुपर फोर में पहुंचे हैं. श्रीलंका ने ग्रुप बी में अफगानिस्तान को हराकर एशिया कप से बाहर कर दिया था जिसकी वजह से बांग्लादेश सुपर फोर के लिए क्वालीफाई कर गया.

सुपर फोर का पहला मैच दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा, जो भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा. दोनों टीमों के ग्रुप चरण का प्रदर्शन देखें तो श्रीलंका ने ग्रुप चरण में अपने सभी मैच जीतकर अगल चरण में कदम रखा है, जबकि बांग्लादेश को ग्रुप चरण में श्रीलंका के खिलाफ एकमात्र हार का सामना करना पड़ा था.

श्रीलंका के ग्रुप चरण में शानदार प्रदर्शन उन्हें इस मुकाबले को जीतने का प्रबल दावेदार बनाती है. दिलचस्प बात यह है कि हांगकांग ने बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भी ज्यादा श्रीलंकाई टीम को कड़ी टक्कर दी. अभी तक पथुम निसंका टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, उन्होंने तीन मैचों में 41.33 की औसत और 149.40 के स्ट्राइक रेट से 124 रन बनाकर टीम की सफलता में अहम भूमिका निभाई है.

वहीं दूसरी ओर लिटन दास 96 रनों के साथ बांग्लादेश के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जबकि रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान ने चार-चार विकेट लिए हैं.

BAN vs SL टी20 आई हेड टू हेड रिकॉर्डदोनों टीमें 2024 से अब तक आठ बार आमने-सामने हुई हैं, जिसमें मुकाबला बराबरी का रहा है. दोनों टीमों ने चार-चार मैच जीते हैं. कुल मिलाकर, श्रीलंका ने 13 मैच जीते हैं जबकि बांग्लादेश ने इन दोनों टीमों के बीच खेले गए 21 मैचों में से केवल आठ मैच जीते हैं.

BAN vs SL दुबई की पिच रिपोर्ट
यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए काफी कठिन मानी जाती है, इस पिच पर बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पाते हैं. जिसकी वजह से दुबई में हाईस्कोरिंग वाले मैच नहीं देखने को मिलते हैं. पिच की धीमी प्रकृति स्पिनरों के लिए मददगार है, और मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार आज की शाम गर्म रहने की उम्मीद है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन
श्रीलंका: पथुम निसंका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चैरिथ असलांका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, महीश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा

बांग्लादेश: तंजीद हसन तमीम, लिटन दास (कप्तान/विकेटकीपर), सैफ हसन, तौहीद हृदोय, जेकर अली, शमीम हुसैन, नुरुल हसन, रिशद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद

दोनों टीमों के स्क्वाड
श्रीलंका: पथुम निसंका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चैरिथ असलांका (कप्तान), कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दुशमंथा चमीरा, नुवान तुषारा, नुवानिदु फर्नांडो, बिनुरा फर्नांडो, चमिका करुणारत्ने, जेनिथ लियानगे, मथीशा पथिराना, महेश थीक्षाना

बांग्लादेश: सैफ हसन, तंज़ीद हसन तमीम, लिट्टन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली, नुरुल हसन, नसुम अहमद, रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, तंजीम हसन साकिब, शोरफुल इस्लाम, परवेज हुसैन इमोन, मोहम्मद सैफुद्दीन, महेदी हसन

BAN VS SL MATCH PREVIEWBAN VS SL IN DUBAIदुबई की पिच रिपोर्टएशिया कप 2025 सुपर फोरASIA CUP 2025 SUPER 4

