IND vs PAK: 'खेल बोलता है, शब्द नहीं...' गिल-अभिषेक ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र

Asia Cup 2025 Super 4: अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने 105 रनों की साझेदारी करके शानदार जीत की शानदार नींव रखी.

गिल-अभिषेक ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र
गिल-अभिषेक ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र (AP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2025 at 10:45 AM IST

Updated : September 22, 2025 at 11:54 AM IST

हैदराबाद: अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की भारतीय सलामी जोड़ी ने रविवार को एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तानी गेंदबाजों पर दबदबा बनाया. गिल ने जहां 28 गेंदों पर 47 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं अभिषेक ने दुबई में महज 39 गेंदों में 74 रनों की तूफानी पारी खेलकर 18.5 ओवर में 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए छह विकेट से जीत सुनिश्चित कर दी.

हैंडशेक विवाद के बाद पहला मैच
ये मैच हैंडशेक विवाद के बाद दोनों टीमों के बीच खेला जाने वाला पहला मैच था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों में शुरू से ही खुन्नस देखी गई और बल्लेबाजी करते समय उनके एक बल्लेबाज ने अर्धशतक जड़ने के बाद बैट से गन सेलिब्रेशन भी किया. उसके बाद गेंदबाजी के समय हारिस और अफरीदी ने भारतीय बल्लेबाजों से तीखी नोकझोंक की, हारिस ने तो मैदान पर प्लेन क्रैश का इशारा भी किया. इस वजह से ये मैच खेल से ज्यादा कुछ और ही बयान कर रहा था. लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने अपने बैट से बखूबी जवाब दिया और पाकिस्तान को टूर्नामेंट में दूसरी मात देकर उनकी औकात बता दी.

गिल-अभिषेक ने बताया जीत का मंत्र
अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने न केवल अपने बल्ले से पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाईं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी चिर-प्रतिद्वंद्वी टीम पर निशाना साधा. अभिषेक शर्मा ने अपने एक्स पर लिखा 'तुम बोलो, हम जीतेंगे'. वहीं टीम के उपकप्तान शुभमन गिल ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'खेल बोलता है, शब्द नहीं'. बता दें कि मैच के दौरान माहौल गरमा गया जब अभिषेक शर्मा को पाकिस्तानी गेंदबाजों शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ के साथ बहस करते देखा गया.

अभिषेक ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन में भी पाकिस्तानी गेंदबाजों की आक्रामकता पर अपनी नाराजगी जताई थी. उन्होंने कहा कि आज का खेल बहुत आसान था, जिस तरह से वे बिना किसी कारण के हमें स्लेज कर रहे थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए मैं अपनी बैट सेै उनके पीछे पड़ गया, और मैं टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करना चाहता था. अभिषेक ने पांच छक्कों से सजी अपनी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता.

शुभमन गिल ने भी पाकिस्तानी गेंदबाजों की हरकतों की आलोचना की. भारतीय पारी के पांचवें ओवर में हारिस रउफ को चौका लगाने के बाद गिल उनके साथ बहस करते देखे गए. दोनों खिलाड़ियों को शांत करने के लिए अंपायर को बीच में आना पड़ा.

पाकिस्तान की दूसरी हार
मैच की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान के 172 रनों के लक्ष्य को 18.5 ओवर में ही 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया. ये इस टूर्नामेंट में भारत की लगातार चौथी जीत थी जबकि पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी थी. इससे पहले उन्होंने ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी थी. भारत का सुपर फोर में अब दूसरा मैच 24 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ है.

