एशिया कप 2025: बांग्लादेश ने जीता टॉस, भारत की पहले बल्लेबाजी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11

Asia Cup Super 4 Ind vs BAN: एशिया कप सुपर फोर के चौथे मैच में आज भारत का सामना बांग्लादेश से हो रहा है.

आज भारत का सामना बांग्लादेश से
आज भारत का सामना बांग्लादेश से (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2025 at 7:45 PM IST

Updated : September 24, 2025 at 8:24 PM IST

हैदराबाद: एशिया कप सुपर फोर के चौथे मैच में बांग्लादेश के कप्तान जाकिर अली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. भारत ने अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि बांग्लादेश ने अपनी टीम में चार बड़े बदलाव किए हैं.

टॉस जीतने के बाद बांग्लादेश के कप्तान जाकिर अली ने कहा कि लिटन दास अभ्यास सत्र के दौरान चोटिल हो गए और दुर्भाग्य से इस महत्वपूर्ण मैच से बाहर हो गए. उन्होंने ये भी कहा कि हम एक टीम के रूप में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और आज हम अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करेंगे. हम पहले भारतीय टीम को कम स्कोर पर रोक कर लक्ष्य का पीछा करने की कोशिश करेंगे.

वहीं भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि पिछले 4-5 मैचों में हमें जो चाहिए था, वो मिला है और हम पहले बल्लेबाजी करके खुश हैं. हमें उन अच्छी चीजों पर ध्यान देना होगा जो हम कर रहे हैं और परिणाम खुद-ब-खुद सामने आएंगे. लड़कों ने अपना काम काफी अच्छे से किया है.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

बांग्लादेश: सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जाकिर अली (विकेटकीपर/कप्तान), मोहम्मद सैफुद्दीन, रिशाद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान

भारत का प्रदर्शन
टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है और वो अभी तक एक भी मैच नहीं हारे हैं. ग्रुप स्टेज में उन्होंने पाकिस्तान, युएई और ओमान को मात देकर पहले स्थान पर रहा था, जबकि सुपर फोर में अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से मात दी थी.

बांग्लादेश का प्रदर्शन
ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं दिखा जितना उन्होंने सुपर फोर में शानदार खेल का प्रदर्शन किया है. ग्रुप में बांग्लादेश श्रीलंका से हार गई थी लेकिन अफगानिस्तान और हांगकांग को हराकर सुपर फोर में जगह बनाने में कामयाब रहा. उसके बाद उन्होंने सुपर फोर के पहले ही मैच में श्रीलंका को हराकर सबको हैरान कर दिया.

