एशिया कप 2025: श्रीलंका ने हांगकांग को तो यूएई ने ओमान को हराया, भारत का हुआ फायदा
Asia Cup 2025: श्रीलंका ने हांगकांग को 4 विकेट और यूएई ने ओमान को 42 रनों से हरा दिया है.
Published : September 16, 2025 at 1:16 AM IST
दुबई: एशिया कप 2025 में 15 सितंबर को दो मैच खेले गए. पहला मैच मेजबान यूएई और ओमान के बीच खेला गया. जिसमें मेजबान टीम ने 42 रनों से शानदार जीत दर्ज की. जबकि दूसरा मैच श्रीलंका और हांगकांग के बीच खेला गया, जिसमें श्रीलंका ने 4 विकेट से जीत दर्ज करने में कामयाब रहा.
श्रीलंका बनाम हांगकांग मैच
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ओमान 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 149 रन बनाए, जिसमें निजाकत खान ने 38 गेंदों में नाबाद 52 रनों की पारी खेली, जो बाबर हयात के बाद टूर्नामेंट के इतिहास में हांगकांग के किसी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया दूसरा अर्धशतक था. इसके अलावा अंशुमान रथ ने 46 गेंदों में 48 रन बनाए.
इसके बाद 150 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने सात गेंद शेष रहते हुए 4 विकेट से जीत दर्ज कर ली. पथुम निस्सांका ने 44 गेंदों में 68 रनों की संयमित पारी खेली, जबकि वानिंदु हसरंगा ने अंत में केवल नौ गेंदों में नाबाद 20 रनों की पारी खेली. ये श्रीलंका की दूसरी जीत थी. इससे पहले उन्होंने बांग्लादेश को हराया था.
Sri Lanka edged past the line in Dubai, thanks to Pathum Nissanka’s knock and timely fireworks from the lower order 🇱🇰#SLvHK #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/CIlXxnl9uC— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 15, 2025
यूएई बनाम ओमान मैच
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने अबू धाबी में ओमान को 42 रनों से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की. पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी यूएई की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया. कप्तान मुहम्मद वसीम और अलीशान शराफू के बीच 88 रनों की ओपनिंग साझेदारी की बदौलत 5 विकेट पर 172 रन बनाने में कामयाब रहा. शरफू ने 38 गेंद में 51 रन, जबकि वसीम ने 54 गेंदों पर 69 रनों की धैर्यपूर्ण पारी खेली, और इस पारी के साथ वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले चौथे सबसे तेज बल्लेबाज बन गए. जिसके साथ वह विराट कोहली, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के साथ शीर्ष बल्लेबाजों में शामिल हो गए.
173 रनो के लक्ष्य का पीछा करते हुए ओमान की टीम शुरूआत में ही लड़खड़ा गई. 32 रन पर 4 विकेट और बाद में 50 रन पर 5 विकेट के नुकसान पर ओमान की टीम, अपने पहले मैच में खेल रहे आर्यन बिष्ट (24) और विकेटकीपर विनायक शुक्ला (20) के थोड़े प्रतिरोध के बावजूद, कभी उबर नहीं पाई. अंततः वे 18.4 ओवरों में 130 रनों पर ढेर हो गए.
UAE cruise to a comfortable victory ✌️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 15, 2025
Shephered by Waseem & Sharafu's big hitting knocks & led by an all-round bowling attack, 🇦🇪 march on to a massive win. 💪#UAEvOMAN #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/3LuZ0taT07
भारत को हुए फायदा
यह जीत यूएई के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है, जो सुपर 4 क्वालीफिकेशन की दौड़ में बना हुआ है, जबकि ओमान का अभियान लगातार हार के बाद समय से पहले ही समाप्त हो गया. इसके साथ भारत एशिया कप 2025 के सुपर 4 चरण में ग्रुप ए से अपनी जगह पक्की करने वाली पहली टीम बन गया. अब सभी की निगाहें बुधवार को पाकिस्तान और यूएई के बीच होने वाले बेहद अहम मुकाबले पर टिकी हैं, जो ग्रुप के दूसरे क्वालीफायर का फैसला करेगा.