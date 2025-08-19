ETV Bharat / sports

आज वर्ल्ड कप और एशिया कप के स्क्वाड का होगा ऐलान, जानें कब और कहां देख सकेंगे BCCI की प्रेस कॉन्फ्रेंस - ASIA CUP 2025 SQUAD

BCCI Press Conference Live Streaming: BCCI आज एशिया कप 2025 और महिला वर्ल्ड कप 2025 के स्क्वाड का ऐलान करेगा.

BCCI प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव स्ट्रीमिंग
BCCI प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव स्ट्रीमिंग (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2025 at 10:10 AM IST

3 Min Read

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों के बाद अब टी20 फॉर्मेट में खेलती हुई नजर आएगी. क्योंकि अब एशिया कप 2025 शुरू होने वाला. ये टूर्नामेंट 2026 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी को ध्यान में रखते हुए टी20 फॉर्मेट में ही खेला जाएगा. टी20 में खिलाड़ियों की भरमार होने की वजह से भारतीय स्क्वाड का चयन करना बीसीसीआई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है. लेकिन आज बीसीसीआई उस चैलेंज से बाहर आ जाएगी.

क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI आज (19 अगस्त) दो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है. जिसमें एशिया कप 2025 के लिए पुरुषों के 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया जाएगा. इसके अलावा बीसीसीआई महिला वर्ल्ड कप 2025 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भी महिला टीम के स्क्वाड का ऐलान करेगा.

BCCI की प्रेस कॉन्फ्रेंस
एशिया कप 2025 के स्क्वाड के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 1:30 बजे मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में होगी. जिसको टी20 मेंस टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे. जबकि महिला वर्ल्ड कप 2025 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज लिए स्क्वाड के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे की जाएगी. इसको महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और चीफ सिलेक्टर नीतू डेविड संबोधित करेंगी.

एशिया कप और महिला वर्ल्ड कप कब से शुरू होगा?
बता दें कि एशिया कप 2025 अगले महीने 9 से 28 सितंबर तक यूएई में शुरू होने वाला है. जबकि 30 सितंबर से महिला वर्ल्ड कप 2025 खेला जाएगा. इससे पहले भारतीय महिला टीम 14, 17 और 20 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन एकदिवसीय मैचों की सीरीज खेलेगी.

BCCI की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब और कहां देख सकेंगे?
एशिया कप 2025 टीम की घोषणा के लिए BCCI की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में होगी. जो भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगी. अगर मीटिंग लंबी खिंचती है, तो समय में बदलाव हो सकता है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भारत में स्टार स्पोर्ट्स पर और लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देख सकेंगे.

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का संभावित स्क्वाड
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा/प्रसिद्ध कृष्णा, हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा/ध्रुव जुरेल.

एशिया कप 2025 में भारत के मैच
टूर्नामेंट में भारत का पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ है. उसके बाद भारत और पाकिस्तान 14 सितंबर को आमने सामने होंगे, और फिर 19 सितंबर को वो अपना आखिरी ग्रुप मैच ओमान से खेलेंगे. उसके बाद सुपर फोर में हर टीम एक दूसरे से खेले गी, जिसमें भी भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होना तय है. फाइनल मैच 28 सितंबर को खेला जाएगा.

ये भी पढ़ें

10 सेकंड के 16 लाख रुपये! Asia Cup में टीम इंडिया के मैचों की भारी डिमांड

एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम का हुआ ऐलान, बाबर-रिजवान को नहीं मिली जगह

एशिया कप 2025: टीम इंडिया के कप्तान का नाम आया सामने, गिल रेस से हुए बाहर

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों के बाद अब टी20 फॉर्मेट में खेलती हुई नजर आएगी. क्योंकि अब एशिया कप 2025 शुरू होने वाला. ये टूर्नामेंट 2026 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी को ध्यान में रखते हुए टी20 फॉर्मेट में ही खेला जाएगा. टी20 में खिलाड़ियों की भरमार होने की वजह से भारतीय स्क्वाड का चयन करना बीसीसीआई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है. लेकिन आज बीसीसीआई उस चैलेंज से बाहर आ जाएगी.

क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI आज (19 अगस्त) दो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है. जिसमें एशिया कप 2025 के लिए पुरुषों के 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया जाएगा. इसके अलावा बीसीसीआई महिला वर्ल्ड कप 2025 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भी महिला टीम के स्क्वाड का ऐलान करेगा.

BCCI की प्रेस कॉन्फ्रेंस
एशिया कप 2025 के स्क्वाड के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 1:30 बजे मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में होगी. जिसको टी20 मेंस टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे. जबकि महिला वर्ल्ड कप 2025 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज लिए स्क्वाड के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे की जाएगी. इसको महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और चीफ सिलेक्टर नीतू डेविड संबोधित करेंगी.

एशिया कप और महिला वर्ल्ड कप कब से शुरू होगा?
बता दें कि एशिया कप 2025 अगले महीने 9 से 28 सितंबर तक यूएई में शुरू होने वाला है. जबकि 30 सितंबर से महिला वर्ल्ड कप 2025 खेला जाएगा. इससे पहले भारतीय महिला टीम 14, 17 और 20 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन एकदिवसीय मैचों की सीरीज खेलेगी.

BCCI की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब और कहां देख सकेंगे?
एशिया कप 2025 टीम की घोषणा के लिए BCCI की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में होगी. जो भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगी. अगर मीटिंग लंबी खिंचती है, तो समय में बदलाव हो सकता है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भारत में स्टार स्पोर्ट्स पर और लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देख सकेंगे.

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का संभावित स्क्वाड
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा/प्रसिद्ध कृष्णा, हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा/ध्रुव जुरेल.

एशिया कप 2025 में भारत के मैच
टूर्नामेंट में भारत का पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ है. उसके बाद भारत और पाकिस्तान 14 सितंबर को आमने सामने होंगे, और फिर 19 सितंबर को वो अपना आखिरी ग्रुप मैच ओमान से खेलेंगे. उसके बाद सुपर फोर में हर टीम एक दूसरे से खेले गी, जिसमें भी भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होना तय है. फाइनल मैच 28 सितंबर को खेला जाएगा.

ये भी पढ़ें

10 सेकंड के 16 लाख रुपये! Asia Cup में टीम इंडिया के मैचों की भारी डिमांड

एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम का हुआ ऐलान, बाबर-रिजवान को नहीं मिली जगह

एशिया कप 2025: टीम इंडिया के कप्तान का नाम आया सामने, गिल रेस से हुए बाहर

For All Latest Updates

TAGGED:

BCCI PRESS CONFERENCE LIVEBCCI PC LIVE STREAMINGBCCI की प्रेस कॉन्फ्रेंसएशिया कप 2025 का स्क्वाडASIA CUP 2025 SQUAD

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'वोट चोरी' के मुद्दे को नहीं छोड़ेगी कांग्रेस, पार्टी EC को दिखाएगी 'पंजे का दम'

नीरज चोपड़ा का जलवा, बिना खेले डायमंड लीग फाइनल के लिए किया क्वालीफाई

सेंसेक्स 1000 अंक से ऊपर उछला, निफ्टी ने भरा फर्राटा

'सिंगर्स को मिलती है 101 रु फीस', 'बेबी डॉल' सिंगर ने बताया म्यूजिक इंडस्ट्री का काला सच, बोलीं- पेंशन प्लान...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.