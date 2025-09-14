ETV Bharat / sports

एशिया कप 2025: जीत के साथ श्रीलंका के अभियान की शुरुआत, बांग्लादेश को 6 विकेट से दी मात

धीमी पिच पर मुश्किल दिख रहे लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने कुसल मेंडिस का विकेट जल्दी गंवा दिया, लेकिन निसांका और मिशारा ने जल्द ही पारी को संभाल लिया. निसांका ने 34 गेंद में 50 रनों की पारी खेली. जबकि मिशारा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा. 23 वर्षीय बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अब तक श्रीलंका को लगातार दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में बिना विकेट खोए जीत दिलाई है, और उनकी नाबाद 46 रनों की शांत पारी एक बार फिर स्ट्रोकप्ले का बेहतरीन उदाहरण साबित हुई.

अबू धाबी: श्रीलंका ने शनिवार को अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप बी के मुकाबले में बांग्लादेश को छह विकेट से हराकर एशिया कप 2025 में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की. पथुम निसांका के संयमित अर्धशतक और कामिल मिशारा के नाबाद 46 रनों की बदौलत श्रीलंका ने 32 गेंद शेष रहते 140 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया, जिससे बल्ले और गेंद दोनों से उनकी शानदार जीत का पता चलता है.

इससे पहले शाम को, बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने के बाद बांग्लादेश की शुरुआत बेहद खराब रही. नुवान तुषारा और दुष्मंथा चमीरा ने नई गेंद से आक्रामक शुरुआत की और लगातार दो विकेट मेडन ओवरों के बाद बांग्लादेश का स्कोर 2 विकेट पर 0 रन कर दिया. इसके बाद कामिल मिशारा ने तौहीद हृदय को शानदार तरीके से रन आउट कर दिया, जिनके डीप मिडविकेट से सीधे हिट ने टाइगर्स को 11/3 के स्कोर पर लड़खड़ाते हुए छोड़ दिया.

कप्तान लिटन दास ने 26 गेंदों में 28 रन बनाकर नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की, लेकिन वानिंदु हसरंगा (2/25) ने दो विकेट चटकाए जिससे बांग्लादेश 11वें ओवर में 53/5 के स्कोर पर लड़खड़ा गया. जब 100 से कम का स्कोर मुश्किल लग रहा था, तब शमीम हुसैन (34 गेंदों पर 42*) और जैकर अली (34 गेंदों पर 41*) बचाव के लिए आए. छठे विकेट के लिए उनकी नाबाद 86 रनों की साझेदारी, जो पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में बांग्लादेश का रिकॉर्ड है, ने टीम को 5 विकेट पर 139 रनों तक पहुंचा दिया.

हालांकि, श्रीलंका के बल्लेबाजों ने आसानी से लक्ष्य का पीछा किया. निसांका और मिशारा की अगुवाई में, उन्होंने आसानी से जीत हासिल की और अपने ग्रुप प्रतिद्वंद्वियों को एक कड़ा संदेश दिया. बांग्लादेश के लिए, बल्ले से की गई वापसी बहुत कम साबित हुई, क्योंकि उनके गेंदबाज मामूली स्कोर का बचाव करने में नाकाम रहे.