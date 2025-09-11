शिवम दुबे ने यूएई के खिलाफ गेंद से मचाया धमाल, हार्दिक पांड्या से हुई तुलना पर दिया बड़ा बयान
शिवम दुबे ने गेंद से शानदार प्रदर्शन कर भारत ने एशिया कप में बेहतरीन शुरुआत दिलाई. अब उन्होंने हार्दिक को लेकर बड़ी बात बोली है.
Published : September 11, 2025 at 11:27 AM IST
नई दिल्ली: भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे ने बुधवार को दुबई में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ एशिया कप के अपने पहले मैच में शानदार गेंदबाजी की. इसके बाद उनकी तुलना टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या से की जा रही थी. अब दुबे ने हार्दिक के साथ उनकी तुलना पर चुप्पी तोड़ी है और बड़ा बयान दिया है.
शिवम दुबे ने किया गेंद के साथ शानदार प्रदर्शन
दरअसल, इस मैच में दुबे ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 3/4 का प्रदर्शन किया और भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को मात्र 57 रनों पर ढेर कर दिया. मौजूदा एशिया कप चैंपियन ने जीत का लक्ष्य पांच ओवरों में ही हासिल कर लिया और केवल एक विकेट खोया. ये भारत की लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे तेज जीत भी है.
𝙎𝙋𝙄𝙍𝙄𝙏. 𝙊𝙁. 𝙏𝙃𝙀. 𝙂𝘼𝙈𝙀 🏏— Sony LIV (@SonyLIV) September 10, 2025
Captain SKY is all class 👏
Watch #DPWORLDASIACUP2025 - LIVE on #SonyLIV & #SonySportsNetwork TV Channels 📺#AsiaCup #INDvUAE pic.twitter.com/SjkL6iS4YM
गेंदबाजी कोच के साथ मिलकर काम कर रहे शिव दुबे
दुबे का यह एक प्रभावशाली तेज गेंदबाज़ी स्पेल था, जिन्होंने मैच के बाद खुलासा किया कि, वह भारतीय गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल के साथ मिलकर अपनी गेंदबाजी पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं और मैच से पहले पूरे चार ओवरों का स्पेल डालने के लिए तैयार हैं.
दुबे ने कहा, 'इंग्लैंड सीरीज के लिए भारतीय टीम में वापसी के बाद से मोर्ने मेरे साथ काम कर रहे हैं. उन्होंने मुझे कुछ खास सलाह दी हैं और मैंने उन पर काम किया है. उन्होंने मुझे ऑफ-स्टंप से थोड़ी बाहर की लाइन पर गेंदबाजी करने को कहा है. उन्होंने धीमी गेंदें विकसित करने में भी मेरे साथ काम किया और मेरे रन-अप में थोड़ा बदलाव किया. मुख्य कोच और कप्तान ने मुझे बताया था कि मेरी गेंदबाजी की भूमिका अहम होगी'.
हार्दिक पांड्या से तुलना पर क्या बोले शिवम दुबे
दुबे के आकर्षक प्रदर्शन की तुलना पांड्या से की गई. इस पर दुबे ने कहा, 'हार्दिक मेरे भाई जैसे हैं जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूं क्योंकि आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका अनुभव मुझसे कहीं ज्यादा है. तुलना के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरा एकमात्र प्रयास उनके विशाल अनुभव से जितना हो सके उतना सीखना है'.
If that ball was good, the catch was even better 😍— Sony LIV (@SonyLIV) September 10, 2025
Dube & Samson combine for #TeamIndia's 6th - watch #INDvUAE - LIVE on #SonyLIV & #SonySportsNetwork TV Channels 📺#AsiaCup #DPWORLDASIACUP2025 pic.twitter.com/WPiF6tqJkl
भारत का ध्यान अब रविवार को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले अपने अगले मैच पर है, लेकिन दुबे ने कहा कि, वह इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले को किसी भी तरह से अलग नहीं रखेंगे. दुबे ने कहा, 'चाहे मैं यूएई के खिलाफ खेल रहा हूं या पाकिस्तान के खिलाफ मैं अपने कोच गौती भाई (गौतम गंभीर) की बातों पर अमल करने की कोशिश करता हूं. जब आप भारत के लिए खेलते हैं, तो आपको देश के लिए कुछ बेहतरीन करने का मौका मिलता है'.
|ये खबर भी पढ़ें : एशिया कप 2025: भारत ने यूएई को 27 गेंदों में हराया, बनें ये बड़े रिकॉर्ड