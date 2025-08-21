ETV Bharat / sports

एशिया कप में IND vs PAK मैच पर शिवसेना ने पूछे तीखे सवाल, खून और पैसा साथ क्यों बहे? - IND VS PAK ASIA CUP 2025

IND vs PAK Asia Cup 2025: शिवसेना लीडर ने पूछा कि क्या क्या यह खेल पहलगाम हमले में जान गंवाने वालों से ऊपर है?

IND vs PAK
IND vs PAK (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2025 at 3:20 PM IST

Updated : August 21, 2025 at 4:45 PM IST

3 Min Read

हैदराबाद: एशिया कप 2025 की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे विपक्षी नेताओं की भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर बीसीसीआई और सरकार पर कटाक्ष भी तेज हो गई है. कई राजनेताओं ने देश की संसद में इस मैच के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है और पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह का मैच न खेलने का अनुरोध किया है. उन नेताओं ने पीएम मोदी के उस बयान का भी हवाला दिया कि जब पीए ये कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता तो फिर खेल और खून कैसे एक साथ बह सकता है.

IND vs PAK मैच पर तीखे सवाल
हाल ही शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे ने 20 अगस्त को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया को भारत बनाम पाकिस्तान मैच के खिलाफ एक पत्र लिख कर कई सवाल पूछे हैं. जिसको उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर भी शेयर किया है. आज एक बार फिर आदित्य ने उसी पोस्ट को रिट्वीट करके केंद्रीय खेल मंत्री को लिखे पत्र पर प्रकाश डाला और सवाल पूछा कि क्या यह खेल पहलगाम हमले में जान गंवाने वालों से ऊपर है? क्या यह खेल हमारे जवानों के बलिदान से ऊपर है? उन्होंने आगे लिखा जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो बीसीसीआई का राजस्व और भारतीयों का खून एक साथ क्यों बहेगा?

आदित्य ठाकरे का खेल मंत्री को पत्र
पत्र में आदित्य ठाकरे ने लिखा था कि मानवता की भलाई के लिए कई देशों को खेलों में अलग-थलग कर दिया गया है. आतंकवाद भी एक ऐसा ही मुद्दा है जो हमारे देश को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ने से रोकता है. पिछले एक दशक में, देश और उसके नागरिकों को बार-बार पाकिस्तान से आतंकवादी हमलों का सामना करना पड़ा है, और केंद्र सरकार ने इसे लगातार दोहराया है. हाल ही में, प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भी कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते. फिर भी, शायद बीसीसीआई की जिद और पैसे व विज्ञापन राजस्व की चाहत के कारण ही, वह हमारे जवानों के सिंदूर और उनके जीवन को शून्य समझता है.

पूछे कई सवाल
उन्होंने कहा, 'फिर भी, दुख की बात है कि बीसीसीआई बेशर्मी से एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए एक टीम भेज रहा है. क्या बीसीसीआई राष्ट्रीय हित से ऊपर है? क्या यह हमारे जवानों के बलिदान से ऊपर है? क्या यह पहलगाम में हमले का सामना करने वालों के सिंदूर से ऊपर है?"
आदित्य ठाकरे ने अपने पत्र में ये भी सवाल पूछा, 'हमने दुनिया भर में प्रतिनिधिमंडल भेजे और कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है. अब, क्या हम दुनिया भर में प्रतिनिधिमंडल भेजकर यह साबित करेंगे कि हम उनके साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं?'

एशिया कप 2025 में भारत
बता दें कि एशिया कप 2025 अगले महीने 9 सितंबर से यूएई में शुरू होने वाला है. जिसमें भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगा. उसके बाद भारत का दूसरा मैच पाकिस्तान के खिलाफ 14 सितंबर को दुबई में होगा और फिर भारत अपना आखिरी ग्रुप मैच 19 सितंबर को ओमान से खेलेगा. टूर्नामेंट का फाइनल मैच 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा.

ये भी पढ़ें

एशिया कप में IND vs PAK मैच होगा या नहीं, पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने साफ साफ बता दिया

एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, शुभमन गिल को मिली बड़ी जिम्मेदारी

हैदराबाद: एशिया कप 2025 की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे विपक्षी नेताओं की भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर बीसीसीआई और सरकार पर कटाक्ष भी तेज हो गई है. कई राजनेताओं ने देश की संसद में इस मैच के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है और पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह का मैच न खेलने का अनुरोध किया है. उन नेताओं ने पीएम मोदी के उस बयान का भी हवाला दिया कि जब पीए ये कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता तो फिर खेल और खून कैसे एक साथ बह सकता है.

IND vs PAK मैच पर तीखे सवाल
हाल ही शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे ने 20 अगस्त को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया को भारत बनाम पाकिस्तान मैच के खिलाफ एक पत्र लिख कर कई सवाल पूछे हैं. जिसको उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर भी शेयर किया है. आज एक बार फिर आदित्य ने उसी पोस्ट को रिट्वीट करके केंद्रीय खेल मंत्री को लिखे पत्र पर प्रकाश डाला और सवाल पूछा कि क्या यह खेल पहलगाम हमले में जान गंवाने वालों से ऊपर है? क्या यह खेल हमारे जवानों के बलिदान से ऊपर है? उन्होंने आगे लिखा जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो बीसीसीआई का राजस्व और भारतीयों का खून एक साथ क्यों बहेगा?

आदित्य ठाकरे का खेल मंत्री को पत्र
पत्र में आदित्य ठाकरे ने लिखा था कि मानवता की भलाई के लिए कई देशों को खेलों में अलग-थलग कर दिया गया है. आतंकवाद भी एक ऐसा ही मुद्दा है जो हमारे देश को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ने से रोकता है. पिछले एक दशक में, देश और उसके नागरिकों को बार-बार पाकिस्तान से आतंकवादी हमलों का सामना करना पड़ा है, और केंद्र सरकार ने इसे लगातार दोहराया है. हाल ही में, प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भी कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते. फिर भी, शायद बीसीसीआई की जिद और पैसे व विज्ञापन राजस्व की चाहत के कारण ही, वह हमारे जवानों के सिंदूर और उनके जीवन को शून्य समझता है.

पूछे कई सवाल
उन्होंने कहा, 'फिर भी, दुख की बात है कि बीसीसीआई बेशर्मी से एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए एक टीम भेज रहा है. क्या बीसीसीआई राष्ट्रीय हित से ऊपर है? क्या यह हमारे जवानों के बलिदान से ऊपर है? क्या यह पहलगाम में हमले का सामना करने वालों के सिंदूर से ऊपर है?"
आदित्य ठाकरे ने अपने पत्र में ये भी सवाल पूछा, 'हमने दुनिया भर में प्रतिनिधिमंडल भेजे और कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है. अब, क्या हम दुनिया भर में प्रतिनिधिमंडल भेजकर यह साबित करेंगे कि हम उनके साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं?'

एशिया कप 2025 में भारत
बता दें कि एशिया कप 2025 अगले महीने 9 सितंबर से यूएई में शुरू होने वाला है. जिसमें भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगा. उसके बाद भारत का दूसरा मैच पाकिस्तान के खिलाफ 14 सितंबर को दुबई में होगा और फिर भारत अपना आखिरी ग्रुप मैच 19 सितंबर को ओमान से खेलेगा. टूर्नामेंट का फाइनल मैच 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा.

ये भी पढ़ें

एशिया कप में IND vs PAK मैच होगा या नहीं, पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने साफ साफ बता दिया

एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, शुभमन गिल को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Last Updated : August 21, 2025 at 4:45 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

एशिया कप में IND VS PAK मैचINDIA VS PAKISTAN AT ASIA CUPSHIV SENA ON IND VS PAK MATCHIND VS PAKIND VS PAK ASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: बी सुदर्शन का नामांकन, बोले- चुनाव सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है

62,000 करोड़ का रक्षा सौदा, HAL को मिला 97 तेजस Mk1A लड़ाकू विमानों का ऑर्डर

गाजा शहर पर हमले को लेकर इजराइल बेकरार, रिजर्व सैनिकों को बुलाया

Google Pixel 10 vs Pixel 10 Pro: पढ़ें और जानें गूगल के इन नए पिक्सल फोन्स का अंतर, कौनसा खरीदेंगे आप?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.