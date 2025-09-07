ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप 2024 से एशिया कप 2025 तक, एक साल के अंदर 7 खिलाड़ी हुए टीम से बाहर, कुछ ने लिया संन्यास तो कुछ को दिखाया गया बाहर का रास्ता

2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे 7 खिलाड़ी 2025 के एशिया कप से बाहर कर दिए गए.

टी20 वर्ल्ड कप 2024
टी20 वर्ल्ड कप 2024 (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2025 at 6:58 PM IST

5 Min Read

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, और इसका ताजा उदाहरण एशिया कप 2025 के लिए चुनी गई टीम है. यूएई में 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप के लिए घोषित भारतीय टीम में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. भारत की इस नई टीम में न केवल युवा चेहरों को मौका मिला है, बल्कि कई अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है.

7 खिलाड़ी टीम से बाहर
भारत को 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले 7 खिलाड़ी इस बार एशिया कप 2025 की टीम का हिस्सा नहीं हैं. जिसमें से तीन बड़े खिलाड़ी-विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा पहले ही क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट को अलविदा कह चुके हैं. लेकिन 4 खिलाड़ी- ऋषभ पंत, युजवेंद्र चहल, यशस्वी जयसवाल और मोहम्मद सिराज को टीम से बाहर कर दिया गया है.

खराब प्रदर्शन बना वजह
टीम से बाहर किए गए खिलाड़ियों के वर्ल्ड कप में किए गए प्रदर्शन पर नजर डालें तो ऋषभ पंत ने 8 मैचों में से 24 की औसत से 171 रन बनाए. वहीं यशस्वी जयसवाल और युजवेंद्र चहल को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. जबकि मोहम्मद सिराज ने 3 मैच में केवल एक विकेट लेने में सफल रहे थे. जायसवाल और चहल का प्रदर्शन टी20 में ज्यादा खराब नहीं है. लेकिन टीम में अच्छे खिलाड़ियों की भरमार होने के वजह से भी कई खिलाड़ियों के स्क्वाड से बाहर जाना पड़ा है.

भारतीय क्रिकेट टीम
भारतीय क्रिकेट टीम (IANS PHOTO)

टी20 विश्व कप 2024 की भारतीय टीम
रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पांड्या (उपकप्तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह

यही नहीं बल्कि पिछले एशिया कप 2023 की टीम का हिस्सा रहे कुल 11 खिलाड़ी इस बार की एशिया कप टीम का हिस्सा नहीं हैं. जो यह दिखाता है कि पिछले दो वर्षों में भारतीय क्रिकेट में कितना बड़ा बदलाव आया है. चूंकी इस बार का एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा तो इस वजह से कई खिलाड़ियों ड्रॉप किया गया है, क्योंकि पिछला एशिया कप वनडे फॉर्मेट में खेला गया था.

इसके अलावा कुछ खिलाड़ियों को फॉर्म की वजह से टीम में शामिल किया गया है तो कुछ को फॉर्म की वजह से बाहर किया गया है. तो कुछ को उभरती युवा प्रतिभाओं की वजह से अपनी जगह गंवानी पड़ी. बता दें की भारतीय टीम एशिया कप की गत विजेता टीम है.

11 खिलाड़ी बाहर
पिछले एशिया कप का हिस्सा रहे 9 खिलाड़ी-विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, रवींद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा- इस बार की एशिया कप की टीम का हिस्सा नहीं है. इसमें से कुछ खिलाड़ी टी20 फॉर्मेट की वजह से बाहर हो गए क्योंकि उन्होंने इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है, तो कुछ को उनके खराब प्रदर्शन की वजह से टीम में जगह नहीं बनी और कुछ को टैलेंट पूल बड़ा होने की वजह से टीम से बाहर रखना पड़ा, जिसमें श्रेयस अय्यर का नाम सबसे ऊपर है.

एशिया कप 2023 की टीम
रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, वाशिंग्टन सुंदर, इशान किशन, रवींद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, पी कृष्णा

टीम में युवाओं का दबदबा
इस बार की भारतीय टीम में कई नए चेहरे शामिल हैं, उन्होंने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करके चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है. ये युवा खिलाड़ी न केवल भविष्य के सितारे बन सकते हैं, बल्कि भारत को इस टूर्नामेंट में नई ऊर्जा भी प्रदान करेंगे. जिसमें अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, और हर्षित राणा का नाम सबसे ऊपर है.

अनुभव और युवा जोश का मेल
हालांकि कुछ अनुभवी खिलाड़ी टीम में बरकरार हैं, जैसे कि सूर्यकुमार यादव (कप्तान) हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और संजू सैमसन, लेकिन टीम का संतुलन अब धीरे-धीरे युवाओं की ओर झुकता दिख रहा है. चयनकर्ताओं का मानना है कि आगामी ICC टूर्नामेंट्स को ध्यान में रखते हुए अब नई टीम तैयार करने का यही सही समय है.

भारतीय क्रिकेट टीम में हो रहे ये बदलाव इस बात का प्रमाण हैं कि भारत के पास अब एक मजबूत टैलेंट पूल मौजूद है. टीम में जगह पक्की करने के लिए अब सिर्फ नाम नहीं, बल्कि निरंतर प्रदर्शन जरूरी हो गया है. एशिया कप 2025 भारत के लिए सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि भविष्य की टीम को तैयार करने का भी मंच साबित हो सकता है.

भारत एशिया कप 2025 की भारतीय टीम
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से यूएई के खिलाफ करेगी. उसके बाद उनका दूसरा ग्रुप मैच 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ है. फिर 19 सितंबर को वो अपना आखिर ग्रुप मैच ओमान से खेलेंगे. टूर्नामेंट का फाइनल मैच 28 सितंबर को खेला जाएगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

TEAM INDIA ASIA CUP SQUADएशिया कप 2025 का भारतीय स्क्वाडभारतीय क्रिकेट में प्रतिभाभारतीय टी20 टीमASIA CUP 2025 SQUAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.