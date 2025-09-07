ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप 2024 से एशिया कप 2025 तक, एक साल के अंदर 7 खिलाड़ी हुए टीम से बाहर, कुछ ने लिया संन्यास तो कुछ को दिखाया गया बाहर का रास्ता

टी20 वर्ल्ड कप 2024 ( IANS PHOTO )

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, और इसका ताजा उदाहरण एशिया कप 2025 के लिए चुनी गई टीम है. यूएई में 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप के लिए घोषित भारतीय टीम में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. भारत की इस नई टीम में न केवल युवा चेहरों को मौका मिला है, बल्कि कई अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है. 7 खिलाड़ी टीम से बाहर

भारत को 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले 7 खिलाड़ी इस बार एशिया कप 2025 की टीम का हिस्सा नहीं हैं. जिसमें से तीन बड़े खिलाड़ी-विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा पहले ही क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट को अलविदा कह चुके हैं. लेकिन 4 खिलाड़ी- ऋषभ पंत, युजवेंद्र चहल, यशस्वी जयसवाल और मोहम्मद सिराज को टीम से बाहर कर दिया गया है. खराब प्रदर्शन बना वजह

टीम से बाहर किए गए खिलाड़ियों के वर्ल्ड कप में किए गए प्रदर्शन पर नजर डालें तो ऋषभ पंत ने 8 मैचों में से 24 की औसत से 171 रन बनाए. वहीं यशस्वी जयसवाल और युजवेंद्र चहल को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. जबकि मोहम्मद सिराज ने 3 मैच में केवल एक विकेट लेने में सफल रहे थे. जायसवाल और चहल का प्रदर्शन टी20 में ज्यादा खराब नहीं है. लेकिन टीम में अच्छे खिलाड़ियों की भरमार होने के वजह से भी कई खिलाड़ियों के स्क्वाड से बाहर जाना पड़ा है. टी20 विश्व कप 2024 की भारतीय टीम

रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पांड्या (उपकप्तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह यही नहीं बल्कि पिछले एशिया कप 2023 की टीम का हिस्सा रहे कुल 11 खिलाड़ी इस बार की एशिया कप टीम का हिस्सा नहीं हैं. जो यह दिखाता है कि पिछले दो वर्षों में भारतीय क्रिकेट में कितना बड़ा बदलाव आया है. चूंकी इस बार का एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा तो इस वजह से कई खिलाड़ियों ड्रॉप किया गया है, क्योंकि पिछला एशिया कप वनडे फॉर्मेट में खेला गया था. इसके अलावा कुछ खिलाड़ियों को फॉर्म की वजह से टीम में शामिल किया गया है तो कुछ को फॉर्म की वजह से बाहर किया गया है. तो कुछ को उभरती युवा प्रतिभाओं की वजह से अपनी जगह गंवानी पड़ी. बता दें की भारतीय टीम एशिया कप की गत विजेता टीम है.