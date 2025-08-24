ETV Bharat / sports

'मैं सिर्फ फिनिशर नहीं हूं, किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी कर सकता हूं', एशिया कप से पहले भारतीय क्रिकेटर का बड़ा बयान - ASIA CUP 2025

एशिया कप 2025 से पहले भारतीय क्रिकेटर ने कहा, मैं सिर्फ फिनिशर ही नहीं, किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी कर सकता हूं.

INDIAN CRICKET TEAM
भारतीय क्रिकेट टीम (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 24, 2025 at 8:42 PM IST

नई दिल्ली: एशिया कप का 17वां संस्करण 9 सितंबर से यूएई में शुरू होगा. बीसीसीआई की चयन समिति ने 19 अगस्त को 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की थी. श्रेयस अय्यर समेत कुछ फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों के न चुने जाने पर प्रशंसक अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं. रिंकू सिंह का टीम में चयन आश्चर्यजनक है.

टी20 स्टार रिंकू सिंह हाल के दिनों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं. पिछले एक साल में उनका बल्ला उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया है. रिंकू ने इस साल के आईपीएल में भी औसत प्रदर्शन किया था. उन्होंने 16 मैचों में केवल 206 रन बनाए थे. ऐसे में, ऐसी राय है कि एशिया कप के लिए उनका चयन एक अच्छा फैसला नहीं था.

Rinku Singh
रिंकू सिंह (ANI)

एक निजी मीडिया से बात करते हुए रिंकू सिंह ने कहा, 'एशिया कप की सूची में अपना नाम देखकर मैं बहुत खुश हूं. पिछले साल मैं अच्छा नहीं खेल पाया था इसलिए मुझे लगा था कि एशिया कप के लिए मेरा चयन नहीं होगा. लेकिन चयनकर्ताओं ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे टीम में चुना. इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है'.

रिंकू सिंह ने आगे कहा, 'अभी मैं कुछ ओवर गेंदबाजी कर सकता हूं. आजकल गेंदबाजी स्किल्स भी बहुत महत्वपूर्ण है. चयनकर्ता उन खिलाड़ियों को प्राथमिकता दे रहे हैं जिनमें बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों का हुनर ​​है. अगर आप बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते तो गेंदबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है'.

अपने बल्लेबाजी क्रम के बारे में बात करते हुए रिंकू ने कहा, 'मैंने 2023 में पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी की. मुझे सातवें और आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करना पसंद नहीं है लेकिन अगर टीम को मेरी जरूरत पड़ी, तो मैं इन पदों पर भी बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हूं. मैं सिर्फ एक फिनिशर नहीं हूं, मैं किसी भी स्थान पर बल्लेबाजी कर सकता हूं'.

Rinku Singh
रिंकू सिंह (ANI)

पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कहा कि यूपी टी20 लीग में रिंकू सिंह की शानदार गेंदबाजी ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा होगा. उन्होंने कहा, 'रिंकू सिंह ने यूपी टी20 लीग में अच्छी गेंदबाजी की. शायद इसीलिए चयनकर्ताओं ने उन्हें एशिया कप के लिए चुना है. ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर के टीम में न होने के कारण रिंकू सिंह यूएई की पिचों पर दो से तीन ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं'.

भारत के लिए रिंकू का टी20 रिकॉर्ड

रिंकू सिंह ने अब तक 33 टी20 मैच खेले हैं. उन्होंने 42 की औसत से 546 रन बनाए हैं. 69 उच्च स्कोर बनाए हैं. इसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं.

