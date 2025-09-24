ETV Bharat / sports

Asia Cup में होगा चमत्कार, फाइनल में पहली बार भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान? जानिए तारीख और समय

हैदराबाद: एशिया कप 2025 धीरे धीरे अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, और अब टूर्नामेंट के कुछ मैच शेष रह गए हैं. सुपर फोर चरण में कुल 6 मैच होने थे जिसमें से तीन मैच हो चुके हैं. भारत एक मैच जीतकर अंक तालिका में टॉप पर बना हुआ जबकि पाकिस्तान दो मैचों में एक मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश एक मैच जीतकर तीसरे नंबर पर है, क्योंकि उनका नेट रन रेट पाकिस्तान से खराब है. वहीं श्रीलंका दो मैच में दो हार के साथ चौथे और आखिरी स्थान पर है.

भारत पाकिस्तान के बीच फाइनल?

सुपर फोर के अंक तालिका पर नजर डालने से ये साफ नजर आ रहा है कि टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान फाइनल में आमने सामने होने वाले हैं. क्योंकि इस बार एशिया कप का कुछ इस तरह से बनाया गया था की भारत पाकिस्तान तीन बार आमने सामने हो सकें और अब तक दो बार दोनों टीमों के बीच मैच हो चुका है, जिसमें भारतीय टीम विजयी रही है. ग्रुप मैच में भारत 7 विकेट से जीत दर्ज की थी जबकि सुपर फोर में 6 विकेट से मात दी थी.

वहीं दूसरी ओर ग्रुप स्टेज में एक भी मैच न हारने वाली और टूर्नामेंट की दूसरी बेस्ट टीम समझी जाने वाली श्रीलंका सुपर फोर में लगातार दो मैच हार गई. उसे पहले बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा और फिर पाकिस्तान ने मात देकर उन्हें फाइनल खेलने की रेस से लगभग बाहर कर दिया है. अब ऐसा लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान टूर्नामेंट में तीसरी बार भिड़ने वाले हैं, जो कि फाइनल मैच है.