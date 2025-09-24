ETV Bharat / sports

Asia Cup में होगा चमत्कार, फाइनल में पहली बार भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान? जानिए तारीख और समय

Asia cup 2025 Points Table: क्या एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा, जानें पूरा समीकरण.

फाइनल में पहली बार भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान?
फाइनल में पहली बार भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान? (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2025 at 5:21 PM IST

हैदराबाद: एशिया कप 2025 धीरे धीरे अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, और अब टूर्नामेंट के कुछ मैच शेष रह गए हैं. सुपर फोर चरण में कुल 6 मैच होने थे जिसमें से तीन मैच हो चुके हैं. भारत एक मैच जीतकर अंक तालिका में टॉप पर बना हुआ जबकि पाकिस्तान दो मैचों में एक मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश एक मैच जीतकर तीसरे नंबर पर है, क्योंकि उनका नेट रन रेट पाकिस्तान से खराब है. वहीं श्रीलंका दो मैच में दो हार के साथ चौथे और आखिरी स्थान पर है.

भारत पाकिस्तान के बीच फाइनल?
सुपर फोर के अंक तालिका पर नजर डालने से ये साफ नजर आ रहा है कि टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान फाइनल में आमने सामने होने वाले हैं. क्योंकि इस बार एशिया कप का कुछ इस तरह से बनाया गया था की भारत पाकिस्तान तीन बार आमने सामने हो सकें और अब तक दो बार दोनों टीमों के बीच मैच हो चुका है, जिसमें भारतीय टीम विजयी रही है. ग्रुप मैच में भारत 7 विकेट से जीत दर्ज की थी जबकि सुपर फोर में 6 विकेट से मात दी थी.

वहीं दूसरी ओर ग्रुप स्टेज में एक भी मैच न हारने वाली और टूर्नामेंट की दूसरी बेस्ट टीम समझी जाने वाली श्रीलंका सुपर फोर में लगातार दो मैच हार गई. उसे पहले बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा और फिर पाकिस्तान ने मात देकर उन्हें फाइनल खेलने की रेस से लगभग बाहर कर दिया है. अब ऐसा लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान टूर्नामेंट में तीसरी बार भिड़ने वाले हैं, जो कि फाइनल मैच है.

फाइनल खेलने का समीकरण
सुपर फोर की टॉप टू टीमों के बीच ही एशिया कप 2025 का फाइनल मैच खेला जाना है. अगर आज भारत बांग्लादेश को हरा देता है और कल पाकिस्तान बांग्लादेश को मात दे देता है तो फिर भारत पाकिस्तान के बीच फाइनल कंफर्म हो जाएगा.

लेकिन अगर आज भारत हार जाता है और फिर बांग्लादेश पाकिस्तान से हार जाता है तो पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा और फिर भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए आखिर सुपर फोर मुकाबले में श्रीलंका को हराना जरुरी होगा, वरना नेट रन रेट के आधार पर तीन टीमों-बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका-में से कोई एक टीम पाकिस्तान से फाइनल खेलेगी. और अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से अपना मैच जीत जाता है तो फिर बांग्लादेश फाइनल में पहुंच जाएगा. इसलिए पाकिस्ता और बांग्लादेश का मैच काफी अहम होने वाला है.

कब होगा फाइनल?
बता दें कि एशिया कप के इतिहास में अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच नहीं हुआ है. जबकि भारत 8, श्रीलंका 6 और पाकिस्तान दो बार एशिया कप का टाइटल जीत चुका हैं. लेकिन टूर्नामेंट के 17 वें सीजन का फाइनल 28 तारीख को दुबई में खेला जाना है. जो भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा.

