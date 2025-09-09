ETV Bharat / sports

एशिया कप शुरू होने से कुछ घंटे पहले पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने की संन्यास की घोषणा

पाकिस्तान के लिए 35 मैच खेलने वाले तेज गेंदबाज नें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया.

Published : September 9, 2025 at 2:36 PM IST

हैदराबाद: एशिया कप 2025 के शुरू होने से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज उस्मान खान शिनवारी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेकर सबको चौंका दिया है.

उस्मान खान शिनवारी का क्रिकेट करियर
31 साल की उम्र में पाकिस्तान के लिए 35 मैच खेलने वाले शिनवारी ने छह साल की अवधि में अपने देश के लिए 35 मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने 17 वनडे और 16 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. वनडे में उनके नाम 34 और टी20 में 13 विकेट है. जबकि शिनवारी को केवल एक टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्हें एक विकेट मिला.

उस्मान खान शिनवारी ने आखिरी बार 2019 में पाकिस्तान के लिए खेला था. बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 2013 में श्रीलंका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में पदार्पण किया था और फिर 2017 में उन्होंने अपना वनडे और 2019 में टेस्ट डेब्यू श्रीलंका के खिलाफ ही किया. जो पाकिस्तान के लिए उनका आखिरी मैच भी साबित हुआ.

उस्मान ने अपने दूसरे वनडे में अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा हासिल किया, जिसमें उन्होंने शारजाह में श्रीलंका के खिलाफ पांच विकेट लिए. उस्मान 2018 में एशिया कप में पाकिस्तान टीम का भी हिस्सा थे.

एशिया कप 2025 में पाकिस्तान का अभियान
एशिया कप 2025 में पाकिस्तान अपने अभियान की शुरुआत 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ करेगी. उसके बाद उनका दूसरा मैच 14 सितंबर को भारत से है, फिर उनका आखिरी ग्रुप मैच 17 सितंबर को यूएई के खिलाफ है. उसके बाद 20 सितंबर से सुपर फोर के मुकाबले शुरू हो जाएंगे और फाइनल मैच 28 सितंबर को खेला जाएगा.

एशिया कप से पहले पाकिस्तान ने यूएई में खेली गई त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में अफगानिस्तान को हराकर टूर्नामेंट में कदम रख रही है. जिससे उनके हौसले बुलंद होंगे. इस सीरीज में पाकिस्तान ने कुल चार मैच जीते और एक हारे, जबकि अफगानिस्तान ने तीन जीत और दो हारे, जिसमें फाइनल में हुई हार भी शामिल है. मेजबान यूएई ने अपने सभी मैच गंवा दिए.

एशिया कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड
सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मोकीम.

