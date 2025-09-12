ETV Bharat / sports

आज ओमान को रौंदने के इरादे से उतरेगा पाकिस्तान, पिच रिपोर्ट के साथ जानिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

एशिया कप 2025 में आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुकाबला ओमान के साथ होने वाला है. आइए उससे पहले मैच से जुड़ी डिटेल्स जानते हैं.

Pakistan vs Oman Match Preview
पाकिस्तान क्रिकेट टीम (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2025 at 10:40 AM IST

Updated : September 12, 2025 at 12:53 PM IST

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 का चौथा मैच ग्रुप ए से पाकिस्तान और ओमान के बीच होने वाला है. ये मैच आज रात 8 बजे से दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में पाकिस्तान की कप्तानी सलमान अली आगा करेंगे जबकि ओमान की कप्तानी जतिंदर सिंह करेंगे. तो आइस इस मैच में पहले हम पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट के साथ-साथ आपको दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11 के बारे में बताने वाले हैं.

पिछले पांच मैचों में कैसा रहा है पाकिस्तान का प्रदर्शन

पाकिस्तान की बात करें तो उसने अपने पिछले 5 मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है. उसे सभी पांच मैचों में से 4 में जीत मिली है, जबकि 1 मैच में उसे हार नसीब हुई है. वहीं ओमान की बात करें तो उसने अपने पिछले सभी 5 मैच हारे हैं. ऐसे में पाकिस्तान के सामने ओमान काफी कमजोर नजर आ रही है. इस मैच में जीत के लिए फेवरेट पाकिस्तान है.

इस खिलाड़ी पर होंगी सभी की निगाहें

पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज (11 मैचों में 20 विकेट) इस साल टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पूर्ण सदस्य देशों के गेंदबाजों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. ऐसे में दुबई की पिच पर उनके ऊपर सभी की नजर रहने वाली हैं.

पिच रिपोर्ट

ये मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाला है. यहां की पिच काफी धीमी रहती है और स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार साबित होती है. इस पिच पर रन बनाने के लिए बल्लेबाज को सेट होना होगा. उसके बाद वो खुलकर शॉट खेल सकता है. यहां की पिच पर भारत ने यूएई के खिलाफ पहला मैच खेला था, जिसमें यूएई 57 रनों पर आउट हो गई थी और भारत ने 4.3 ओवर में 60 रन बनाकर जीत दर्ज की थी. ऐसे में इस पिच पर कितना स्कोर बनेगा और कितना स्कोर सुरक्षित रहेगा ये देखना दिलचस्प होगा. इस पिच पर स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलेगी. पिछले मैच में इस पिच पर भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने 4 विकेट चटकाए थे. ऐसे में पाकिस्तानी स्पिनर के लिए ये अच्छा मौका होगा.

कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

अबू धाबी और दुबई दोनों जगहों के मौसम में ज्यादा फर्क नहीं है. दोनों ही जगह का मौसम एक तरह का है. इस मैच के दौरान मौसम काफी गर्म रहने के अनुमान है. तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. इससे खिलाड़ियों को पहले खेलते हुए परेशानी हो सकती है.

पाकिस्तान और ओमान की संभावित प्लेइंग-11

पाकिस्तान : साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, फखर जमान, सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.

ओमान : आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, मोहम्मद नदीम, अयान खान, आर्यन बिष्ट, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), शकील अहमद, आशीष ओडेद्रा, हसनैन शाह, जिकरिया इस्लाम.

