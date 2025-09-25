ETV Bharat / sports

आज एशिया कप के फाइनल में जगह बनाने उतरेंगे बांग्लादेश-पाकिस्तान, जानिए मैच की हर छोटी-बड़ी जानकारी

हैदराबाद : पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह बनाने के लिए आज यानी 25 सितंबर (गुरुवार) को सुपर-4 का पांचवा मुकाबला खेला जाएगा. करो या मरो वाले इस मैच में दोनों टीमों रात 8 बजे दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में उतरेंगी. बांग्लादेश की टीम लगातार दो मैच खेलेगी क्योंकि उसने बुधवार को भारत के खिलाफ मैच खेला था, जहां टीम इंडिया ने उसे 41 रनों से हराकर फाइनल में जगह बना ली.

आज बांग्लादेश अगर ये मैच जीत जाती है तो 28 सितबंर को भारत के साथ एशिया कप 2025 का फाइनल खेलेगी, लेकिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया तो वो टूर्नामेंट में तीसरी बार भारतीय क्रिकेट टीम के साथ खेलेगी. पाकिस्तान की जीत के साथ ही भारत-पाकिस्तान फाइनल तय हो जाएगा. आइए इससे पहले हम आपको आज के मैच की पिच रिपोर्ट और हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11 के बारे में बताते हैं.

पाकिस्तान और बांग्लादेश के हेड टू हेड रिकॉर्ड

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अब तक कुल 25 टी20 मैच खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान को 20 मुकाबलों में जीत मिली है जबकि बांग्लादेश की टीम सिर्फ 5 ही मैच अपने नाम कर पाई है. इन आंकड़ों के हिसाब से पाकिस्तान का पलड़ा भारी लग रहा है लेकिन बांग्लादेश का हालिया फॉर्म शानदार है.

पिच रिपोर्ट

दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच हमेशा स्पिन गेंदबाजों को मदद करती है. यहां पर धीमे गेंदबाज काफी असरदार साबित हो रहे हैं. इस पिच पर बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं है. यहां तेज गेंदबाजों के लिए भी मदद थोड़ी कम है. एशिया कप में इस पिच पर सबसे ज्यादा स्कोर 174 बना है, जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया है. इस पिच औसत स्कोर 145-155 है. सर्वाधिक स्कोर 222 है और न्यूनतम स्कोर 56 है. इस पिच पर टॉस जीतकर टीम पहले फील्डिंग करना चाहेगी क्योंकि ओस भी अहम भूमिका बाद में निभाती है.