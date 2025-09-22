हारने के बाद पाकिस्तान का रोना धोना शुरू, फिर की ICC से शिकायत, अब किस चीज पर हुआ विवाद ?
Fakhar Zaman dismissal: पाकिस्तान ने इस बार थर्ड अंपायर के बारे में ICC में शिकायत दर्ज कराई है.
Published : September 22, 2025 at 4:44 PM IST
हैदराबाद: भारत ने एशिया कप के सुपर फोर मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकटे से मात दे दी है. इस मैच में भी अंपायरिंग को लेकर पाकिस्तान ने सवाल खड़े कर दिए हैं, और फखर जमान के विकेट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) में टेलीविजन अंपायर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. इससे पहले हैंडशेक विवाद में पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.
पाकिस्तान ने फिर की ICC से शिकायत
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान टीम प्रबंधन ने फखर जमान के विकेट के पीछे कैच आउट को लेकर मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट के पास शिकायत करने गए, लेकिन उन्हें बताया गया कि यह उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है. इसके अलावा, मैनेजर ने टीवी अंपायर की शिकायत करते हुए आईसीसी को एक ईमेल भेजा है.
It was a CLEAR catch and Fakhar Zaman was OUT!— Madhav Sharma (@HashTagCricket) September 21, 2025
When the camera zoomed in, it was absolutely clear that the ball landed safely in Sanju Samson’s gloves.
Pakistanis have an old habit of crying and now we are enjoying it 😂#INDvPAK
pic.twitter.com/L3JLfWL6hJ
बता दें कि इस मैच में टीवी अंपायर श्रीलंका के रुचिरा पल्लियागुरुगे थे. उन्होंने जमान को आउट करार दिया, जब संजू सैमसन ने विकेट के पीछे कैच आउट की अपील की. फील्ड अंपायर गाजी सोहेल उस अपील को टीवी अंपायर के पास भेज दिया, जिन्होंने इसे क्लीन कैच करार देकर आउट दे दिया. एक तरफ से ऐसा लग रहा था कि गेंद सैमसन के दस्तानों में लगने से पहले उछली थी, लेकिन अंपायर ने फैसला सुनाया कि विकेटकीपर की उंगलियां गेंद के नीचे थी. जमान कुछ देर तक क्रीज पर डटे रहे, लेकिन जैसे ही टीवी अंपायर का फैसला तो वो हैरान रह गए.
Was Fakhar Zaman out or not out against India?#TimeOut pic.twitter.com/9K0GNXg1BX— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) September 22, 2025
पाकिस्तानी कप्तान ने क्या कहा?
मैच के बाद, पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने फखर जमान के कैच पर सवाल उठाते हुए कहा, 'मुझे इस फैसले के बारे में नहीं पता. यह स्पष्ट रूप से अंपायर का काम है. अंपायर गलतियां कर सकते हैं. और मुझे इससे कोई समस्या नहीं है. लेकिन ऐसा लग रहा है कि गेंद कीपर तक पहुंचने से पहले ही उछल गई थी.' उन्होंने आगे कहा, 'आप कह सकते हैं कि जिस तरह से वह बल्लेबाजी कर रहे थे, अगर वह पूरे पावरप्ले में बल्लेबाजी करते, तो हम शायद 190 रन बना लेते. लेकिन हां, यह अंपायर का फैसला है. और वे गलतियां कर सकते हैं. मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से गेंद कीपर तक पहुंचने से पहले ही उछल गई थी.'