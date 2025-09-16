ETV Bharat / sports

एशिया कप 2025: पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ मैच से पहले लिया बड़ा फैसला, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की रद्द, क्या मैच भी होगा कैंसिल ?

पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ मैच से पहले लिया बड़ा फैसला ( IANS PHOTO )

By ETV Bharat Sports Team Published : September 16, 2025 at 8:21 PM IST 3 Min Read