एशिया कप 2025: पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ मैच से पहले लिया बड़ा फैसला, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की रद्द, क्या मैच भी होगा कैंसिल ?

Asia Cup 2025 PAK vs UAE: एशिया कप 2025 में पाकिस्तान का अगला मैच यूएई के खिलाफ 17 सितंबर को है.

पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ मैच से पहले लिया बड़ा फैसला
पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ मैच से पहले लिया बड़ा फैसला (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2025 at 8:21 PM IST

3 Min Read
दूबई: भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच में हाथ न मिलाने के विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टूर्नामेंट से हटने की धमकी देते हुए आईसीसी से मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को पूरे टूर्नामेंट से बाहर करने की मांग की थी. जिसको आईसीसी ने रद्द कर दिया है. पाकिस्तान का कहना है रेफ्री ने कप्तान सलमान अली आगा को विपक्षी टीम के कप्तान से टॉस के समय हाथ न मिलाने को कहा था, जो कि आईसीसी के नियमों का साफ उल्लंघन करना है.

प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द
इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज होने वाली प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया है. क्यों 17 सितंबर को उनका मुकाबला यूएई की टीम से है. पाकिस्तान टीम के इस फैसले से एक बार फिर टूर्नामेंट के बॉयकॉट की अटकलें तेज हो गई हैं.

पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आज शाम 7:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन बिना किसी कारण बताए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक रद्द कर दी गई. रिपोर्ट्स की मानें तो आज रात 9 बजे पाकिस्तानी टीम का अभ्यास कार्यक्रम भी है, अगर हालात बदलते हैं या फिर पीसीबी टीम को वापस बुलाने का फैसला करती है तो ये अभ्यास भी रद्द हो सकता है.

करो या मरो वाला मैच
बता दें कि पाकिस्तान के लिए यूएई के खिलाफ होने वाला अगला मैच करो या मरो जैसा है. अगर वो इस मैच को जीतते हैं तो सीधा सुपर फोर के लिए क्वालीफाई कर जाएंगे, लेकिन हारने की सूरत में सीधा घर जाना पड़ जाएगा.

पाकिस्तान के मैच में अंपाइरिंग
ये भी उल्लेखनीय है कि 69 वर्षीय जिम्बाब्वे के पायक्रॉफ्ट को बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ पाकिस्तान के अंतिम ग्रुप चरण के मैच में अंपायरिंग करनी है. पायक्रॉफ्ट आईसीसी एलीट पैनल के सबसे अनुभवी रेफरी में से एक हैं, जिन्होंने पुरुष और महिला दोनों प्रारूपों में 695 अंतरराष्ट्रीय मैचों में रेफरी की भूमिका निभाई है.

ऐसी भी खबर सामने आ रही है कि मामले को ठंडा करने के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल वैकल्पिक समाधान तलाश रहा है और एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है कि रिची रिचर्डसन को पाकिस्तान और यूएई के बीच मैच के लिए मैच रेफरी बनाया जाए, हालांकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

