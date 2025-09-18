ETV Bharat / sports

एशिया कप 2025: पाकिस्तान ने यूएई को हराया, सुपर 4 में फिर भिड़ेंगे भारत पाक, जानें कब होगा महामुकाबला?

Asia cup 2025 PAK vs UAE: यूएई को 41 रनों से हराकर पाकिस्तान ने सुपर फोर के लिए क्वालीफाई कर लिया है.

पाकिस्तान ने यूएई को हराया
पाकिस्तान ने यूएई को हराया (IANS PHOT)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2025 at 1:47 AM IST

हैदराबाद: हैंडशेक विवाद पर गतिरोध खत्म होने के बाद पाकिस्तान एशिया कप 2025 का 10वां मैच खेलने के लिए देर से स्टेडियम पहुंचा. एक घंटा देर से शुरू हुए मैच को पाकिस्तान ने 41 रनों से जीतकर ग्रुप ए में भारत के साथ सुपर फोर में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई. इसके साथ ही ये भी कंफर्म हो गया कि अब उनका मुकाबला एक बार फिर भारत से 21 सितंबर को होगा.

यूएई की खिलाफ मैच की बात करें तो टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान किसी तरह से 9 विकेट पर 146 का स्कोर करने में कामयाब रहा. क्योंकि एक समय पाकिस्तान के लिए 120 का स्कोर बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन आखिर में शाहीन अफरीदी की 14 गेंद में 29 रनों की पारी ने पाकिस्तान को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया. इसके अलावा फखर जमान ने 50 रनों की पारी खेली.

यूएई की तरफ से जुनैद सादिक और सिमरनजीत ने शानदार गेंदबाजी की, जुनैद ने 4 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट लिए जबकि सिमरनजीत ने 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट निकाले.

147 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूएई की टीम ने कुछ खास नहीं कर सकी और कुछ खिलाड़ियों के अलावा कोई खिलाड़ी बल्ले से कुछ भी नहीं कर सका, राहुल ने 35 गेंद में 35 रन बनाए, जबकि ध्रुव प्रशर ने 23 गेंद में 20 रनों का योगदान दिया. इसके अलावा अली शरफू 12 और कप्तान मोहम्मद वसीम 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

पाकिस्तान के गेंदबाजों ने भी शानदार गेंदबाजी की, आफरीदी, रऊफ और अबरार को दो-दो विकेट मिली जबकि साईम और सलमान को एक-एक विकेट लेने में सफल रहे. शाहीन अफरीदी को बेहतरीन ऑलराउंडर प्रदर्शन की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया.

बता दें कि ग्रुप बी से अभी भी किसी टीम ने सुपर फोर के लिए क्वालीफाई नहीं किया है. क्योंकि उस ग्रुप में तीन टीमों के बीच नेट रन रेट का मसला सामने आ गया है और अफगानिस्तान बनाम श्रीलंका के मैच के बाद ही ये साफ हो जाएगा कि सुपर फोर की अगली दो टीम कौन सी हौगी.

