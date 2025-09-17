ETV Bharat / sports

PAK vs UAE: पाकिस्तान-यूएई के मुकाबले पर छाया संकट? भारत से शर्मसार होने के बाद क्या पाक खेलेगा मैच

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 का 10वां मुकाबला आज यानी 17 सितंबर (बुधवार) को पाकिस्तान और यूएई (संयुक्त अरब अमीरात) के बीच खेला जाने वाला है. मुकाबला दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा. ये मैच होगा या नहीं इस पर अभी भी सवाल खड़ा हुआ है.

पाकिस्तान की टीम यूएई के खिलाफ मैच से हट सकती है. ऐसे में वो एशिया कप से भी बाहर हो जाएगी. उनकी टूर्नामेंट के आगे की भागीदारी को लेकर कोई साफ फैसला नहीं आया है. इस पर पाकिस्तान ने मंगलवार (16 सितंबर) रात तक कोई स्पष्टता नहीं दी है. पाकिस्तान ने आईसीसी से भारतीय खिलाड़ियों के हाथ ने मिलाने के विवाद को लेकर एंडी पाइक्राफ्ट को टूर्नामेंट के मैच रेफरी पैनल से हटाने की मांग की थी. इसके साथ ही पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि वो यूएई के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे. लेकिन आईसीसी ने उनकी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की उनकी मांग को खारिज कर दिया है.

PCB ने ICC द्वारा उसकी मांग को खारिज किए जाने की जानकारी से इनकार किया और चुप्पी साधे रखी. इसके साथ ही मंगलवार शाम को घंटों की अनिश्चितता के बाद उन्होंने मैच से पहले होने वाली अपनी मीडिया कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी. अभी तक आज होने वाले मैच पर कोई अपडेट नहीं आई है. पीसीबी प्रवक्ता आमिर मीर ने मंगलवार देर रात कहा, 'पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है'.

पाकिस्तान और यूएई हेड टू हेड आंकड़े

पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अब तक कुल 3 टी-20 मैच खेले गए हैं. इन 3 मैचों में से पाकिस्तान ने 3 जीते हैं जबकि संयुक्त अरब अमीरात को अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल नहीं हुई है.