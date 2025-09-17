PAK vs UAE: पाकिस्तान-यूएई के मुकाबले पर छाया संकट? भारत से शर्मसार होने के बाद क्या पाक खेलेगा मैच
एशिया कप में 2025 में आज पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात का मुकाबला होना है. आइए इस मैच से जुड़ी डिटेल्स जानते हैं.
नई दिल्ली: एशिया कप 2025 का 10वां मुकाबला आज यानी 17 सितंबर (बुधवार) को पाकिस्तान और यूएई (संयुक्त अरब अमीरात) के बीच खेला जाने वाला है. मुकाबला दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा. ये मैच होगा या नहीं इस पर अभी भी सवाल खड़ा हुआ है.
पाकिस्तान की टीम यूएई के खिलाफ मैच से हट सकती है. ऐसे में वो एशिया कप से भी बाहर हो जाएगी. उनकी टूर्नामेंट के आगे की भागीदारी को लेकर कोई साफ फैसला नहीं आया है. इस पर पाकिस्तान ने मंगलवार (16 सितंबर) रात तक कोई स्पष्टता नहीं दी है. पाकिस्तान ने आईसीसी से भारतीय खिलाड़ियों के हाथ ने मिलाने के विवाद को लेकर एंडी पाइक्राफ्ट को टूर्नामेंट के मैच रेफरी पैनल से हटाने की मांग की थी. इसके साथ ही पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि वो यूएई के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे. लेकिन आईसीसी ने उनकी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की उनकी मांग को खारिज कर दिया है.
PCB ने ICC द्वारा उसकी मांग को खारिज किए जाने की जानकारी से इनकार किया और चुप्पी साधे रखी. इसके साथ ही मंगलवार शाम को घंटों की अनिश्चितता के बाद उन्होंने मैच से पहले होने वाली अपनी मीडिया कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी. अभी तक आज होने वाले मैच पर कोई अपडेट नहीं आई है. पीसीबी प्रवक्ता आमिर मीर ने मंगलवार देर रात कहा, 'पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है'.
पाकिस्तान और यूएई हेड टू हेड आंकड़े
पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अब तक कुल 3 टी-20 मैच खेले गए हैं. इन 3 मैचों में से पाकिस्तान ने 3 जीते हैं जबकि संयुक्त अरब अमीरात को अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल नहीं हुई है.
दुबई क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट
दुबई क्रिकेट स्टेडियम की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हो रही है. यहां स्पिनर लगातार विकेट चटका रहे हैं. तो वहीं तेज गेंदबाजों के लिए मदद थोड़ी कम है. यहां पर रन बनाने के लिए बल्लेबाजों को पहले पिच पर सेट होना पड़ता है. तब जाकर वो बड़े शॉट्स बना सकता है. एशिया कप में इस मैदान पर सबसे ज्यादा रन 160 पाकिस्तान द्वारा ही बनाए गए हैं, जो ओमान के खिलाफ मैच में आए थे. इस पिच पर 140-150 के बीच का स्कोर विनिंग टोटल माना जाता है.
दोनों टीमों के इन खिलाड़ियों पर होंगी निगाहें
पाकिस्तान के फखर जमान ने पिछली बार यूएई के खिलाफ 44 गेंदों पर नाबाद 77 रनों की पारी खेली थी. इसके साथ ही सईम अयूब गेंद के साथ टीम के लिए घातक साबित हो रहे हैं. आसिफ खान ने अगस्त के अंत में पाकिस्तानी स्पिनरों की धज्जियां उड़ाते हुए 35 गेंदों में 6 चौके और 6 छक्के जड़कर 77 रन की पारी खेली थी.
पाकिस्तान और यूएई की संभावित प्लेइंग-11
पाकिस्तान : सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद.
यूएई : अलीशान शराफू, मुहम्मद वसीम (कप्तान), मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, ध्रुव पाराशर, हैदर अली, मुहम्मद रोहिद खान, मुहम्मद जवादुल्लाह, जुनैद सिद्दीकी.