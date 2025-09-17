ETV Bharat / sports

हैंडशेक विवाद पर पाकिस्तान यूएई मैच में देरी, अब एक घंटा देरी से शुरू होगा मैच

हैदराबाद: एशिया कप 2025 के 10वे मैच में आज पाकिस्तान का सामना यूएई से होना था और ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन हैंडशेक विवाद की वजह से मैच समय पर नहीं शुरू हो सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम समय पर होटल से स्टेडियम रवाना नहीं हो सकी थी. लेकिन अब पीसीबी और आईसीसी का गतिरोध खत्म हो गया है, जिसकी वजह पाकिस्तान की टीम होटल से निकल कर दुबई स्टेडियम रवाना हो चुकी है.

इससे पहले ये खबर सामने आई थी की पाकिस्तान ने इस मैच को खेलने से मना कर दिया है. पाकिस्तानी मीडिया जियो न्यूज ने इसकी पुष्टि भी कर दी थी. हालांकि एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी.

अब आगे क्या होगा?

बता दें कि अब जो पाकिस्तान मैच से हट गया है, तो यूएई को दो अंक दे दिया जाएगा, जिससे उनका अंक 4 हो जाएगा और वो सुपर फोर के लिए क्वालीफाई कर जाएगा. इसके साथ ही एशिया कप 2025 से पाकिस्तान का सफर यहीं खत्म हो जाएगा.