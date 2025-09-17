हैंडशेक विवाद पर पाकिस्तान यूएई मैच में देरी, अब एक घंटा देरी से शुरू होगा मैच
IND vs PAK handshake row: पाकिस्तान और यूएई के बीच खेला जाने वाला मैच अब भारतीय समयानुसार रात 9 बजे शुरू होगा.
Published : September 17, 2025 at 7:18 PM IST
हैदराबाद: एशिया कप 2025 के 10वे मैच में आज पाकिस्तान का सामना यूएई से होना था और ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन हैंडशेक विवाद की वजह से मैच समय पर नहीं शुरू हो सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम समय पर होटल से स्टेडियम रवाना नहीं हो सकी थी. लेकिन अब पीसीबी और आईसीसी का गतिरोध खत्म हो गया है, जिसकी वजह पाकिस्तान की टीम होटल से निकल कर दुबई स्टेडियम रवाना हो चुकी है.
इससे पहले ये खबर सामने आई थी की पाकिस्तान ने इस मैच को खेलने से मना कर दिया है. पाकिस्तानी मीडिया जियो न्यूज ने इसकी पुष्टि भी कर दी थी. हालांकि एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी.
अब आगे क्या होगा?
बता दें कि अब जो पाकिस्तान मैच से हट गया है, तो यूएई को दो अंक दे दिया जाएगा, जिससे उनका अंक 4 हो जाएगा और वो सुपर फोर के लिए क्वालीफाई कर जाएगा. इसके साथ ही एशिया कप 2025 से पाकिस्तान का सफर यहीं खत्म हो जाएगा.
PCB की डिमांड क्या थी?
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की मांग थी मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को पाकिस्तान के मैच से नहीं हटाया जाए और अगर हमारी मांग स्वीकार नहीं की गई कई तो हम ये मैच नहीं खेलेंगे. रिपोट्स तो पता चलता है कि पीसीबी की मांग नहीं मानी गई जिसके बाद पाकिस्तान ने टूर्नामेंट का बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया है.
बता दें कि अभी तक आईसीसी ने इस मुद्दे पर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. पाकिस्तान ने मांग की थी कि आईसीसी हैंडशेक विवाद के मामले में मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से हटाया जाए, क्योंकि मैच रेफरी ने कप्तान सलमान आगा को विपक्षी टीम के कप्तान से न मिलाने को कहा था.