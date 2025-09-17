ETV Bharat / sports

PAK vs UAE मैच होगा या नहीं, PCB ने कर दिया साफ, मैच रेफरी के हटने पर ही होगा मैच

PAK vs UAE: अगर पाकिस्तान मैच से हटता है तो वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा और यूएई सुपर फोर के लिए क्वालीफाई कर जाएगा.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम
पाकिस्तान क्रिकेट टीम (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2025 at 5:01 PM IST

हैदराबाद: एशिया कप 2025 के 10वे मैच में आज पाकिस्तान का सामना यूएई से होना है. ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि क्या ये मैच होगा या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को बदलने की अपनी मांग पर अड़ा हुआ है.

PCB ने कर दिया साफ
रिपोर्ट्स की मानें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो ये मैच नहीं खेलेंगे. अब इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को फैसला लेना है और मैच से पहले इसकी घोषणा करनी है कि मैच रेफरी को पाकिस्तान के मैच से हटाया जाता है या नहीं.

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी तक आईसीसी से कोई जवाब नहीं मिला है, और अगर रेफरी बदलने की पुष्टि नहीं होती है, तो पाकिस्तानी टीम स्टेडियम के लिए रवाना नहीं होगी. पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं और स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं.

पीसीबी ने आईसीसी फिर पत्र लिखा
बता दें कि पाकिस्तान और यूएई के बीच होने वाले मैच से पहले पीसीबी ने आईसीसी को एक बार फिर पत्र लिखकर मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने के मांग की है. जिसमें पीसीबी ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वह टूर्नामेंट का बॉयकॉट करेंगे.

ये भी उल्लेखनीय है कि अभी तक आईसीसी ने इस मुद्दे पर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, जिससे आज के मैच पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. पाकिस्तान ने मांग की थी कि आईसीसी हैंडशेक विवाद के मामले में मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से हटाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का कहना है मैच रेफरी ने कप्तान सलमान आगा को विपक्षी टीम के कप्तान से न मिलाने को कहा था.

अगर पाकिस्तान मैच से हटा तो क्या होगा?
बता दें कि कल पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ मैच से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रशिक्षण सत्र रद्द कर दिया था. अगर पाकिस्तान मैच से हटता है, तो वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा और यूएई सुपर फोर के लिए क्वालीफाई कर जाएगा.

