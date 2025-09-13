ETV Bharat / sports

एशिया कप 2025: पाकिस्तान ने ओमान को 93 रनों से रौंदा, मोहम्मद हारिस की शानदार बल्लेबाजी

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2025 at 9:26 AM IST

2 Min Read
दुबई: पाकिस्तान ने शुक्रवार (12 सितंबर) को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप ए के मुकाबले में ओमान को 93 रनों से हराकर एशिया कप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की. मोहम्मद हारिस के अर्धशतक की बदौलत पाकिस्तान 20 ओवर में 7 विकेट पर 160 का स्कोर बनाने में कामयाब रहा, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाजों ने मौके का फायदा उठाया और शानदार जीत के साथ महाद्वीपीय टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत की.

161 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, ओमान के आमिर कलीम और हम्माद मिर्जा ही ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने पाकिस्तान की गेंदबाजी का कुछ हद तक सामना किया और क्रमशः 13 और 27 रनों का योगदान दिया. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दोहरे अंक तक नहीं पहुंच सका. पावरप्ले की समाप्ति के बाद ओमान का स्कोर 40/2 था, लेकिन उसके बाद पूरी टीम ताश के पत्तों की तर बिखर गई, और 16.4 ओवर में 67/10 रन बनाकर अपनी पारी समेट दी.

पाकिस्तान की ओर से, फहीम अशरफ, मुकीम और अयूब ने दो-दो विकेट लिए, जबकि अफरीदी, अबरार अहमद और नवाज ने एक-एक विकेट लिया.

पाकिस्तान की बल्लेबाजी
इससे पहले, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को 20 ओवरों में 160/7 के स्कोर बनाया. मोहम्मद हारिस ने 66 रनों की पारी खेली, जबकि फखर जमान 23 रन बनाकर नाबाद रहे. हारिस की पारी पाकिस्तान की पारी का मुख्य आकर्षण रही. हारिस ने 32 गेंदों पर अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक जड़ा. उन्होंने तीन छक्कों और सात चौकों की मदद से 66 रनों की पारी खेली.

ओमान की गेंदबाजी
ओमान के लिए कलीम और फैसल सबसे बेहतरीन गेंदबाज रहे, दोनों ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि शकील अहमद अपने चार ओवरों में 0-17 के औसत से रन देकर खाड़ी देश के लिए सबसे किफायती गेंदबाज रहे.

पाकिस्तान बनाम भारत
बता दें पाकिस्तान का अगला मोकाबला भारत से है, जिसने बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात को नौ विकेट से हराकर रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी. लेकिन क्या पाकिस्तान ओमान के खिलाफ अपने दबदबे को मौजूदा टी20 विश्व चैंपियन और गत एशिया चैंपियन भारत के खिलाफ भी जारी रख पाता है या नहीं, यह देखना बाकी है. ये महामुकाबला रविवार 14 सितंबरो को खेला जाएगा.

