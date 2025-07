ETV Bharat / sports

हैदराबाद: एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) की ओर से एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है. जिसके अनुसार ये टूर्नामेंट 9 सितंबर से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा. टूर्नामेंट के फिक्स्चर से ये भी साफ हो गया कि भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रूप में रखा गया और वो दोनों टीमें 14 सितंबर को यूएई में ग्रुप स्टेज में आमने सामने होंगी. खास बात ये है कि एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के मैच का खुलासा उस समय किया गया जब कुछ दिन पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड में इंडिया चैंपियंस टीम ने पाकिस्तान चैंपियंस से खेलने से मना कर दिया था. यह कदम पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में लिया गया था, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली गई थी. BCCI की सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच के खुलासे के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. क्रिकेट प्रशंसक इस बात से हैरान और नाराज थे कि भारत इतनी जल्दी एक आधिकारिक टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए कैसे तैयार हो गया. Boycott Asia Cup ट्रेंड करने लगा इसके बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया की बाढ़ आ गई, और हैशटैग Boycott Asia Cup ट्रेंड करने लगा. जिनमें से कई यूजर्स ने बीसीसीआई को इस "असंवेदनशील" फैसले के लिए निशाना बनाया और कई यूजर्स ने बीसीसीआई से मैच में अपनी भागीदारी पर पुनर्विचार करने की मांग की.

एक्स पर कई यूजर्स ने बीसीसीआई पर राष्ट्रीय भावनाओं की बजाय व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया और सवाल उठाया कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान के खिलाफ मैच पर विचार ही क्यों किया गया. एक यूज़र ने लिखा, 'यह सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है. यह अपने लोगों के लिए खड़े होने की बात है.' एक यूजर ने ये भी लिखा कि अभी कुछ दिन पहले ही वेटरन क्रिकेटरों की लीग में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ होने वाले मैच पर भारी विरोध हुआ था, जिसके चलते आखिरकार मैच रद्द करना पड़ा. लेकिन अब एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच की घोषणा कर दी गई है. ये तो साफ BCCI की बेशर्मी और थेथरई है! बीसीसीआई का रवैया शर्मनाक है! BCCI पर दबाव बढ़ रहा है इस विवाद ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच खेल संबंधों को लेकर लंबे समय से चली आ रही बहस को हवा दे दी है. जहां कुछ लोगों का मानना है कि खेलों को राजनीति से स्वतंत्र रहना चाहिए, वहीं भारतीय प्रशंसकों का एक बड़ा वर्ग पाकिस्तान से न खेलने पर जोर दे रहा है. ऐसे में भारतीय क्रिकेट अधिकारियों पर स्पष्ट रुख अपनाने का दबाव बढ़ रहा है. एशिया कप 2025 भारत एशिया कप का मेजबान है, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) इस टूर्नामेंट का आयोजन यूएई में करेगा. 9 से 28 सितंबर तक होने वाले इस टूर्नामेंट में, दुबई और अबू धाबी संभावित स्थल हैं. भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान को ग्रुप ए में रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग शामिल हैं. टूर्नामेंट को 2026 पुरुष टी20 विश्व कप की तैयारी को ध्यान में रखते हुए टी20 फॉर्मेट में आयोजित किया जाएगा. यह पहली बार है जब एशिया कप में आठ टीमें भाग लेंगी. प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सुपर फोर चरण में आगे बढ़ेंगी, जहां शीर्ष दो टीमें खिताबी मुकाबले में आमने-सामने होंगी. एशिया कप 2025 में भारत का शेड्यूल भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में 10 और 19 सितंबर को क्रमशः यूएई और ओमान से भी भिड़ेगी. उसके बाद 14 सितंबर को पाकिस्तान का सामना करेगी. इसके बाद दोनों टीमें सुपर फोर में भी एक-दूसरे से भिड़ सकती हैं और संभवतः 28 सितंबर को होने वाले फाइनल में भी. भारत एशिया कप का गत विजेता है, जिसने कोलंबो में आयोजित 2023 के 50 ओवर के प्रारूप के फाइनल में श्रीलंका को हराया था. ये भी पढ़ें 2025 एशिया कप का शेड्यूल जारी : इस दिन होगा भारत-पाकिस्तान मुकाबला, 28 सितंबर को खेला जाएगा फाइनल

